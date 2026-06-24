La FIAU de Malta informa de un refuerzo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo en 2025

- La FIAU de Malta informa de un fortalecimiento de la preparación, la colaboración internacional y la ejecución operativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 2025

VALLETTA, Malta, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) ha publicado su Informe Anual de 2025, en el que destaca un año de preparación estratégica, fortalecimiento institucional y mayor colaboración internacional, con un claro enfoque en la obtención de resultados eficaces en la lucha de Malta contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Malta’s central authority for AML/CFT.

Basándose en el principio de que detrás de cada euro blanqueado hay una víctima, el Informe refleja el compromiso continuo de la FIAU de salvaguardar el sistema financiero de Malta, proteger a la sociedad de los beneficios procedentes de delitos graves y garantizar que la inteligencia financiera y las medidas preventivas se traduzcan en un impacto significativo.

En 2025, la FIAU mejoró su preparación para el marco europeo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) en constante evolución, incluyendo preparativos relacionados con la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) y la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales. Un ejercicio de alineación estructurado está sirviendo de base para la estrategia futura de la Unidad, garantizando la coherencia con la Evaluación Nacional de Riesgos de Malta, las prioridades nacionales en materia de AML/CFT y la evolución de las normas internacionales.

La FIAU también se mantuvo activamente involucrada en los debates europeos que dan forma al trabajo de la AMLA. El papel internacional de la Unidad se vio reforzado aún más con el nombramiento del director de la FIAU, Alfred Zammit, como vicepresidente de MONEYVAL para el período 2026-2028.

La prestación de servicios operativos continuó en todas las funciones principales de la Unidad. En 2025, la FIAU recibió 10.721 informes de transacciones sospechosas, realizó 150 intervenciones de supervisión y emitió 71 medidas coercitivas, lo que contribuyó a la detección de riesgos, la difusión de información útil y el fortalecimiento del cumplimiento normativo entre las personas sujetas a la ley.

Los trabajos preparatorios también sirvieron de base para mejorar el marco de aplicación de la ley, incluido el Proceso de Conciliación que se puso en marcha en abril de 2026, lo que fortaleció la capacidad de la FIAU para lograr resultados oportunos, proporcionados y eficaces.

"Nuestro trabajo está guiado por un propósito y centrado en las personas: cada mejora que realizamos, cada riesgo que mitigamos, cada informe sospechoso que analizamos, está orientado en primer lugar a las personas", explicó el director de la FIAU, Alfred Zammit.

Acerca de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU)

La FIAU es la unidad de inteligencia financiera y el organismo regulador de Malta en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), responsable de salvaguardar el sistema financiero y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Mediante un enfoque basado en el riesgo, la FIAU transforma la inteligencia financiera en información útil para la detección, la interrupción y el enjuiciamiento de actividades delictivas. Recibe y analiza informes de transacciones sospechosas, difunde información a las fuerzas del orden y a las autoridades competentes, y supervisa el cumplimiento normativo mediante la supervisión y la aplicación de la ley. En colaboración con socios nacionales e internacionales, la FIAU mejora la eficacia y mantiene el marco de PBC/FT de Malta alineado con los estándares globales en constante evolución. La Unidad se creó en 2002 en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Para el informe anual de la FIAU 2025, visite: https://fiaumalta.org/app/uploads/2026/06/Annualreport2025.pdf

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