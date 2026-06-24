La FIAU de Malte fait état d'un renforcement de ses capacités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de son engagement international et de ses résultats opérationnels en 2025

LA VALETTE, Malte, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), cellule de renseignement financier maltaise, a publié son rapport annuel 2025, qui met en avant une année marquée par la préparation stratégique, le renforcement institutionnel et un engagement international accru, avec un objectif clair : obtenir des résultats concrets dans la lutte menée par Malte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Malta’s central authority for AML/CFT.

Fondé sur le principe selon lequel derrière chaque euro blanchi se cache une victime, ce rapport témoigne de l'engagement constant de la FIAU à préserver la sécurité du système financier maltais, à protéger la société contre les produits de la grande criminalité et à veiller à ce que le renseignement financier et les mesures préventives aient un impact concret.

En 2025, la FIAU a renforcé sa capacité à s'adapter à l'évolution du cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en menant les préparatifs liés à l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA) et à la 6ᵉ directive anti-blanchiment. Un exercice d'alignement structuré sert de base à la stratégie future de la cellule, garantissant ainsi la cohérence avec l'évaluation nationale des risques de Malte, les priorités nationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu'avec les normes internationales en constante évolution.

La FIAU a également continué à participer activement aux discussions européennes qui orientent les travaux de l'AMLA. Le rôle international de la cellule a été encore renforcé par la nomination d'Alfred Zammit, directeur de la FIAU, au poste de vice-président de MONEYVAL pour le mandat 2026-2028.

Les activités opérationnelles se sont poursuivies dans l'ensemble des fonctions clés de la cellule. En 2025, la FIAU a reçu 10 721 déclarations d'opérations suspectes, a mené 150 interventions de contrôle et a pris 71 mesures coercitives, contribuant ainsi à la détection des risques, à la diffusion de renseignements exploitables et au renforcement de la conformité parmi les entités assujetties.

Les travaux préparatoires ont également contribué à renforcer le cadre de mise en œuvre, notamment grâce au processus de règlement lancé en avril 2026, qui a permis de consolider la capacité de la FIAU à obtenir des résultats rapides, proportionnés et efficaces.

« Notre travail est guidé par une mission et centré sur l'humain : chaque amélioration que nous apportons, chaque risque que nous atténuons, chaque signalement suspect que nous analysons, tout cela est avant tout au service des citoyens », a déclaré Alfred Zammit, directeur de la FIAU.

À propos de la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)

La FIAU est la cellule de renseignement financier de Malte et l'autorité de régulation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle est chargée de protéger le système financier et de limiter les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Grâce à une approche fondée sur les risques, la FIAU transforme les renseignements financiers en résultats exploitables qui contribuent à la détection, à la lutte contre et à la poursuite des activités criminelles. Elle reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes, transmet les renseignements aux forces de l'ordre et aux autorités compétentes, et veille au respect de la réglementation par le biais de mesures de contrôle et d'application. En collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, la FIAU renforce son efficacité et veille à ce que le cadre maltais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste conforme aux normes internationales en constante évolution. Cette cellule a été créée en 2002 en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux.

Pour consulter le rapport annuel 2025 complet de la FIAU, rendez-vous sur : https://fiaumalta.org/app/uploads/2026/06/Annualreport2025.pdf

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