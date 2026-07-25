La GSMA salue la Déclaration d'Abuja sur une connectivité utile pour l'Afrique et s'associe à ses partenaires pour lancer ATLAS Umoja

Soutenue par les gouvernements du Bénin, du Kenya, de la Namibie, du Nigeria et du Togo, l'initiative Africa Umoja AI s'appuie sur la dynamique lancée par la Commission mondiale AI for Good pour promouvoir une IA fiable et inclusive en Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique.

ABUJA, Nigeria, 25 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La GSMA soutient la Déclaration ministérielle d'Abuja sur une connectivité utile pour l'Afrique, adoptée par les ministres et les chefs de délégation à l'occasion de la Conférence de plénipotentiaires (CPL-2026) de l'Union africaine des télécommunications (UAT), la qualifiant d'étape importante dans le renforcement de l'avenir numérique de l'Afrique grâce à des politiques fondées sur des données factuelles, à des investissements et à une collaboration régionale.

La Déclaration engage les gouvernements africains à mettre en œuvre des politiques visant à favoriser une connectivité utile, l'inclusion numérique, des infrastructures numériques résilientes, une réglementation neutre sur le plan technologique et des services numériques adaptés aux besoins locaux, tout en renforçant la collaboration entre les gouvernements, l'industrie et les partenaires de développement afin de combler les écarts en matière de connectivité et d'utilisation sur le continent.

Pour soutenir ces ambitions, la GSMA et ses partenaires ont annoncé aujourd'hui le lancement d'ATLAS Umoja AI, une nouvelle initiative panafricaine visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l'IA en langues africaines. Cette initiative rassemble le ministère nigérian des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique, le ministère togolais de l'Économie numérique et de la Transformation, le ministère kenyan de l'Information, des Communications et de l'Économie numérique, le ministère namibien des Technologies de l'information et de la communication, le ministère béninois de la Transformation numérique et de l'Innovation, ainsi que les entreprises Awarri, Zindi, Pawa AI et Mozisha.

Conçue pour venir en complément des programmes nationaux en matière d'IA, ATLAS Umoja permettra aux gouvernements, aux chercheurs et à l'industrie de partager leur expertise, leurs ensembles de données et leurs bonnes pratiques afin de développer une IA fiable et évolutive qui reflète mieux les langues, les cultures et les priorités de développement de l'Afrique.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique lancée par la Commission mondiale AI for Good, récemment créée. Les ministres du Nigeria, de la Namibie et du Togo, qui siègent au sein de la Commission, se sont engagés à soutenir ATLAS Umoja, illustrant ainsi comment les ambitions mondiales en faveur d'une IA fiable et inclusive se traduisent par une collaboration régionale concrète.

Angela Wamola, responsable pour l'Afrique à la GSMA, a déclaré : « L'avenir de l'IA en Afrique doit refléter les langues, les communautés et les priorités de développement propres à l'Afrique. En proposant des services numériques et basés sur l'IA dans les langues que les gens parlent au quotidien, ATLAS Umoja contribuera à surmonter deux des principaux obstacles à l'adoption d'Internet – la culture numérique et la disponibilité de contenus adaptés au contexte local – et soutiendra ainsi les efforts visant à réduire le fossé numérique en Afrique et à étendre une connectivité utile à l'ensemble du continent. »

Tout au long de la Conférence de l'UAT, la GSMA a également échangé avec les décideurs sur des cadres réglementaires adaptés aux besoins futurs, notamment en matière de connectivité par satellite, de politique du spectre et de délivrance de licences neutres sur le plan technologique, renforçant ainsi les mesures stratégiques concrètes nécessaires pour élargir l'accès à une connectivité utile et accélérer la transformation numérique de l'Afrique.