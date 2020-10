La journée du fondateur de YCIS Beijing marque 25 ans d'innovation et d'engagement

BEIJING, Oct. 13, 2020 /PRNewswire/ -- La Yew Chung International School of Beijing (YCIS Beijing) a célébré son 25e anniversaire historique et la Journée de son fondateur le 9 octobre 2020. Sur le thème du sport, le campus de Honglingjin a accueilli des événements sportifs, musicaux et académiques au cours desquels les étudiants et les enseignants ont pu montrer leurs compétences. L'école est honorée d'avoir été le témoin du développement rapide de la Chine au cours du dernier quart de siècle.

Le Dr Betty Chan Po-king, PDG et directrice des écoles Yew Chung et Yew Wah (YCYW), a prononcé un discours inspirant pour remercier le personnel pour son dévouement au milieu d'une pandémie très perturbatrice. « Notre passion pour l'éducation continuera à nous aider à surmonter les défis imprévus »", a déclaré le Dr Chan. Des étudiants et des membres du personnel du réseau de la JOCJ à Hong Kong, Pékin, Shanghai, Chongqing, Qingdao, Guangzhou, Tongxiang, Yantai, Rizhao, Shenzhen et de la Silicon Valley aux États-Unis ont écouté et participé à un stream en direct.

Le nouveau « Alumni Hall of Fame », créé pour récompenser celles et ceux qui ont apporté une contribution significative à la communauté, a stimulé l'imagination des jeunes étudiants à une période où ils réfléchissent à leur propre voie vers la réussite.

Les étudiants de la YCIS Beijing ont passé une journée très amusante en participant à diverses activités sportives. Une chorale de 35 personnes, composée d'élèves du secondaire, a montré toute l'étendue de son talent en interprétant des classiques populaires tels que « Lean on Me » de Bill Withers et « Hey Jude » des Beatles. La chorale était accompagnée par l'orchestre de l'école.

La Journée du fondateur est célébrée chaque année le deuxième vendredi d'octobre pour commémorer la fondatrice de la YCYW, Madame Tsang Chor-hang, et sa vision audacieuse et avant-gardiste de l'éducation qu'elle a transmise lors de l'ouverture de sa première école en 1932. Depuis près de 90 ans, le groupe s'est engagé dans une philosophie d'éducation holistique qui développe la « personne dans son ensemble » tout en combinant le meilleur de l'Orient et de l'Occident.

Fondée en 1995, YCIS Beijing est la deuxième plus ancienne école internationale de la capitale. En 2016, l'école est devenue la première du groupe YCYW à lancer les communautés d'apprentissage (ou Learning Communities), un système de renforcement innovant des compétences non techniques pour préparer les élèves à une vie équilibrée et à la réussite future.

SOURCE Yew Chung International School of Beijing