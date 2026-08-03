La marca El Mexicano® anuncia alianza multianual con Los Angeles Football Club (LAFC)

"Nos llena de orgullo asociarnos con LAFC como el primer patrocinador en la historia del club en portar nuestra marca en la parte posterior del jersey", afirmó Gustavo Marquez Jr., CEO de Marquez Brothers International, Inc., empresa propietaria de la marca El Mexicano®. "Como hemos visto en los últimos meses, el fútbol ha ocupado un lugar protagónico en Estados Unidos. Es un deporte que une a familias, generaciones y culturas. LAFC representa la pasión, la diversidad y la energía de Los Ángeles, y esta alianza refleja nuestras profundas raíces en el sur de California y nuestro compromiso permanente con las comunidades a las que servimos."

Durante más de cuatro décadas, la marca El Mexicano® se ha consolidado como un nombre de confianza en millones de hogares gracias a su amplia variedad de quesos mexicanos auténticos, cremas, yogures, carnes, bebidas y otros productos tradicionales, elaborados bajo los más altos estándares de calidad y frescura. Desde sus humildes comienzos atendiendo a las comunidades locales hasta convertirse en una marca reconocida a nivel nacional, El Mexicano® ha mantenido su compromiso de celebrar la cultura y las tradiciones mexicanas, conectando generaciones a través de la comida.

"Esta alianza representa un momento histórico para LAFC al dar la bienvenida a El Mexicano® Brand como el primer patrocinador en la parte posterior del uniforme en la historia del club", comentó Larry Freedman, copresidente y propietario de LAFC. "Desde el principio buscamos una marca cuyos valores e historia reflejaran a las comunidades que con orgullo representamos en Los Ángeles. El Mexicano® ha construido una marca icónica del sur de California basada en muchos de los mismos principios que guían a nuestro club: autenticidad, calidad y un profundo compromiso con la comunidad. Nos enorgullece darles la bienvenida a la familia Black & Gold y esperamos crear experiencias memorables que celebren la pasión, la cultura y las tradiciones que unen a nuestra afición y a ambas marcas."

Marquez Brothers también se ha consolidado como una fuerza cultural cada vez más relevante, celebrando las tradiciones, los sabores y las comunidades que inspiran su negocio. A través de patrocinios de alto perfil en el deporte y el entretenimiento, conciertos, activaciones comunitarias y una alianza multianual con la Selección Nacional de México y Soccer United Marketing, la compañía continúa fortaleciendo su conexión con los consumidores mientras impulsa y celebra la cultura hispana en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

"El fútbol siempre ha sido parte fundamental de la historia de nuestra empresa", agregó Gustavo Marquez Jr. "Desde apoyar equipos locales y torneos comunitarios hasta asociarnos con clubes de primer nivel y selecciones nacionales, este deporte representa el esfuerzo, el trabajo en equipo y la perseverancia que han impulsado nuestro crecimiento durante décadas. Nuestra alianza con LAFC es una evolución natural de esa historia y estamos comprometidos a respaldar al club, a sus jugadores y a su afición mientras continúan compitiendo al más alto nivel."

LAFC se ha consolidado rápidamente como uno de los clubes más emocionantes e influyentes culturalmente del fútbol norteamericano, con una afición que refleja la diversidad y vitalidad de las comunidades que han apoyado a la marca El Mexicano® durante décadas. Al asociarse con LAFC, Marquez Brothers International fortalece aún más su vínculo con la ciudad de Los Ángeles y reafirma valores compartidos como la familia, el orgullo y la pasión por este deporte. La compañía considera su incorporación a la familia Black & Gold como una oportunidad para crear experiencias inolvidables para los aficionados tanto en BMO Stadium como en toda la comunidad de LAFC.

Como parte de esta alianza, Marquez Brothers y El Mexicano® colaborarán con LAFC en iniciativas dirigidas a los aficionados, eventos comunitarios y activaciones dentro del estadio que celebren la identidad multicultural de Los Ángeles y la pasión por 'el deporte más hermoso del mundo'. La marca estará presente durante los días de partido mediante contenido digital y en redes sociales, además de experiencias exclusivas para aficionados y familias con productos de la marca El Mexicano®.

Acerca de El Mexicano® Brand

Durante más de cuatro décadas, la marca El Mexicano® ha establecido el estándar de excelencia en alimentos hispanos auténticos, ganándose la confianza de generaciones gracias a su compromiso inquebrantable con la calidad, la tradición, la excelencia artesanal y el sabor auténtico. Como una de las principales marcas de alimentos hispanos en Estados Unidos, El Mexicano® ofrece un amplio portafolio de productos lácteos, carnes, bebidas y productos de despensa inspirados en las ricas tradiciones culinarias de México.

Lo que comenzó con la elaboración de auténticos quesos mexicanos se ha convertido en una querida familia de productos presente en millones de hogares de Estados Unidos, México, Canadá y otros mercados internacionales. Cada producto refleja el compromiso permanente de la marca con la autenticidad, los ingredientes de la más alta calidad y la preservación de los sabores y tradiciones que unen generaciones. El Mexicano® continúa innovando sin perder de vista su herencia, uniendo culturas a través de los alimentos y creando momentos memorables alrededor de cada mesa. Porque el sabor auténtico es más que lo que hacemos: es quienes somos.

El Mexicano® fortalece las comunidades a las que sirve conectando a las personas a través de la comida y la cultura. Respaldada por el legado de Marquez Brothers, la marca también se ha consolidado como una fuerza cultural cada vez más relevante mediante alianzas estratégicas de alto perfil en los ámbitos del deporte y el entretenimiento, incluyendo una alianza multianual con la Selección Nacional de México y la reciente incorporación de Los Angeles Football Club (LAFC).

Conozca más en : www.elmexicano.net y síganos en Instagram y Facebook (@ElMexicanoBrand y @ElMexicanoPresenta).

Acerca de Los Angeles Football Club (LAFC)

Campeón de la MLS Cup 2022, Los Angeles Football Club representa al área metropolitana de Los Ángeles en la Major League Soccer desde 2018. Ganador en dos ocasiones del Supporters' Shield (2019 y 2022) y campeón de la U.S. Open Cup 2024, LAFC está comprometido con la construcción de un club de clase mundial que represente la diversidad de Los Ángeles y ofrezca una experiencia inigualable para su afición. Su grupo de propietarios está conformado por líderes e innovadores de distintos sectores. Asimismo, LAFC mantiene un firme compromiso con el crecimiento del fútbol y de la comunidad angelina mediante el desarrollo del BMO Stadium y un centro de entrenamiento de primer nivel. www.lafc.com

Acerca de Marquez Brothers International, Inc.

Marquez Brothers International, Inc. es una de las compañías privadas de alimentos hispanos más grandes de Estados Unidos y un fabricante y distribuidor líder de productos lácteos, cárnicos, bebidas y alimentos especializados auténticamente mexicanos. Fundada en 1981 por Gustavo Marquez Sr. y sus hermanos tras emigrar de Lagos de Moreno, Jalisco, México, la empresa evolucionó de un modesto negocio familiar a una compañía multinacional.

Marquez Brothers representa un legado familiar cimentado en el espíritu emprendedor, el orgullo cultural y un compromiso permanente con la autenticidad. Su portafolio reúne algunas de las marcas más reconocidas y de mayor confianza de la industria, entre ellas El Mexicano®, Rancho Grande®, San Juan®, Sabor Cool®, La Toña®, Latin Fusion® y YoGusto®.

Actualmente, Marquez Brothers cuenta con aproximadamente 1,400 colaboradores, siete plantas de manufactura, 17 oficinas y centros de distribución, y productos disponibles en más de 10,000 establecimientos comerciales en todo Estados Unidos. La compañía continúa contribuyendo al crecimiento y evolución de la industria de alimentos hispanos en Norteamérica. Conozca más en www.marquezbrothers.com

FUENTE Marquez Brothers International, Inc.