La société AMAALA annonce la fine fleur des titans de l'industrie pour son comité consultatif

Nicholas Naples, Chief Executive Officer d'AMAALA, a déclaré : « Il s'agit d'un projet sans précédent dont l'essence est ancrée dans le développement durable et la philanthropie. Dès le départ, nous créons une approche intégrée de la santé, du bien-être et du luxe expérientiel.

« Avec l'envergure et l'ambition d'AMAALA, le large éventail d'expertise et de diversité de notre comité consultatif sera impératif alors que nous avançons en tant qu'entreprise. Atout inestimable, sa vision collective nous aide à satisfaire nos ambitions de créer une proposition qui offre aux visiteurs des voyages personnels transformateurs, inspirés par les arts, le bien-être et la pureté de la mer Rouge. »

L'écologie du site exige une sensibilité exceptionnelle. Le plan directeur sera élaboré en plusieurs phases pour soutenir la diversification économique tout en favorisant la préservation culturelle et écologique.

AMAALA est une proposition fascinante et unique à tout point de vue. Elle évoque l'aventure arabe et la redécouverte de l'émerveillement. Le comité consultatif d'AMAALA apporte sa riche expérience, ses meilleures pratiques et ses nouvelles idées aux trois piliers clés de la marque : les arts et la culture, le bien-être et le sport, ainsi que la mer, le soleil et le mode de vie.

Œuvrant pour créer une expérience allant bien au-delà du séjour d'un client, le segment hôtellerie d'AMAALA sera guidé par des leaders mondiaux de l'hôtellerie :

Antoine Corinthios, President d'AGC Consulting LLC : l'ancien President pour l' Europe , le Moyen-Orient et l'Asie de Four Seasons Hotels and Resorts, Antoine Corinthios , est un leader établi de l'hôtellerie avec près de 40 ans d'expérience dans le secteur du luxe sur un large éventail de marchés internationaux. M. Corinthios a également occupé le poste d'Executive Advisor of Development and Operations chez Rocco Forte Hotels et a fondé sa propre entreprise de conseil en hôtellerie.

Neil Jacobs, Chief Executive Officer de Six Senses Hotels Resorts Spas : Chief Executive Officer de Six Senses Hotels Resorts Spas, Neil Jacobs a couvert le monde entier au cours de sa carrière. Avant de rejoindre Six Senses, M. Jacobs a occupé des postes de direction clés chez Starwood Capital Group et Four Seasons Hotels and Resorts. Il a participé au développement de nombreuses marques passionnantes, dont Baccarat Hotels et 1 Hotels.

Edward Mady, Vice President pour l'Amérique du Nord du groupe Dorchester et General Manager de The Beverly Hills Hotel : lauréat du titre Hotelier of the World 2017 du magazine Hotels, Edward Mady apporte plus de quatre décennies d'expérience, dont 20 ans chez Ritz-Carlton, où il a surtout occupé les postes de Vice President et d'Area General Manager. M. Mady a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Hospitality Professional of the Year Award 2011 décerné par la Food and Beverage Association.

Claude Maniscalco, General Manager de l'Office du tourisme de Saint-Tropez : Claude Maniscalco est un CEO expérimenté en charge de la promotion de l'une des principales destinations touristiques, Saint-Tropez, avec une expérience éprouvée dans le secteur des loisirs, des voyages et du tourisme.

Georg R. Rafael, Director et propriétaire de Rafael Group S.A.M. : ancien Executive Vice President de Regent International Hotels, devenu Joint Managing Director et un actionnaire majeur de la société, Georg R. Rafael est également le fondateur de Rafael Hotels Limited, une collection d'hôtels-boutiques de luxe cinq étoiles. En 2002, il a créé Rafael Group S.A.M., basé à Monaco, pour agir en tant que conseiller principal auprès de sociétés hôtelières de renommée internationale dans les domaines de l'acquisition, du développement et du repositionnement d'hôtels de luxe. Il a également occupé les postes de Director et Vice Chairman du conseil d'administration de Belmond de 2002 à 2014.

Horst Schulze, Chairman Emeritus de Capella Hotels : Horst Schulze est reconnu comme l'un des plus grands professionnels hôteliers au monde, avec une carrière couvrant plus de six décennies. Comptant parmi les membres fondateurs de la société Ritz-Carlton, M. Schultze a occupé les postes de President et Chief Operating Officer of Worldwide Operations. Au cours de son mandat, la société a reçu à deux reprises le prix Malcolm Baldrige National Quality Award. M. Schulze a ensuite fondé la marque de luxe Capella Hotels & Resorts.

Cette liste impressionnante se poursuit avec les dirigeants mondiaux suivants dont les réalisations reconnues en matière de développement immobilier et de financement relient également AMAALA à des investisseurs et partenaires potentiels, tout en agissant en tant qu'ambassadeurs mondiaux :

Evan Kwee, Vice President de Pontiac Land et propriétaire de Capella Hotel Group : Evan Kwee dirige la branche de développement commercial de Pontiac Land depuis 10 ans et a joué un rôle déterminant dans la conceptualisation de chaque nouvel établissement développé dans son portefeuille. Il est Vice Chairman de Capella Hotel Group et supervise le développement de Capella et Patina Hotels & Resorts. M. Kwee dirige également le développement de produits pour le groupe en travaillant en étroite collaboration avec les clients, les architectes et les ingénieurs afin de garantir l'excellence de la conception, en créant des produits innovants mais aussi rentables.

Daniel McQuade, ancien President d'AECOM International : leader de la conception, du développement et de la construction d'actifs d'infrastructure, M. McQuade a géré plus de 50 milliards USD de projets par le biais de la construction. Fort de 35 ans d'expérience, il a supervisé des projets prestigieux tels que le centre-ville, le port de Doha et le Mercedes-Benz Stadium.

Barry S. Sternlicht, Chairman et Chief Executive Officer de Starwood Capital Group : Chairman et CEO de Starwood Capital Group, société privée d'investissements alternatifs axée sur les domaines de l'immobilier, de la gestion hôtelière et de l'infrastructure du pétrole, du gaz et de l'énergie à l'échelle mondiale. M. Sternlicht est également Chairman de Starwood Property Trust (NYSE : STWD), la plus grande société d'investissement immobilier cotée en bourse (REIT) en matière de prêt hypothécaire commercial aux États-Unis, ainsi que membre du conseil d'administration d'Invitation Homes (NYSE : INVH), l'un des plus grands investisseurs, propriétaires et exploitants cotés en bourse de logements unifamiliaux aux États-Unis.

Le développement durable étant au cœur d'AMAALA, les décisions relatives aux pratiques de construction et d'exploitation environnementales, ainsi que les études et programmes de protection maritimes et terrestres, feront appel aux conseils de cette experte renommée :

Emma Johnston , Dean of Science, Professor of Marine, Ecology & Ecotoxicology à l'UNSW Sydney : la Dean of Science de l'université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) et President of Sciences & Technology pour l'Australie, Emma Johnston, est une autorité en matière d'écologie marine et une ancienne Pro Vice-Chancellor (Research) de l'UNSW. Mme Johnston est responsable de l'Applied Marine and Estuarine Ecology Lab à l'UNSW et a dirigé des projets majeurs pour l'industrie, le gouvernement, le Conseil australien de la recherche et le Programme australien pour les sciences antarctiques.

De plus, AMAALA nourrira l'âme à travers des offres artistiques et culturelles, et sera guidée par ces spécialistes respectés :

Solenne Blanc , Deputy Chief Executive Officer de Beaux Arts & Cie, Senior Advisor pour EY sur les industries culturelles et médiatiques : forte de 22 ans d'expérience dans les domaines de la stratégie, de l'innovation et de la transformation numérique dans les secteurs des médias et de la culture, Solenne Blanc est chargée de stimuler la croissance interne et externe de Beaux Arts & Cie et de gérer de nouvelles unités commerciales telles que le Beaux Arts Institute et Beaux Arts Consulting.

Solenne Blanc, Deputy Chief Executive Officer de Beaux Arts & Cie, Senior Advisor pour EY sur les industries culturelles et médiatiques : forte de 22 ans d'expérience dans les domaines de la stratégie, de l'innovation et de la transformation numérique dans les secteurs des médias et de la culture, Solenne Blanc est chargée de stimuler la croissance interne et externe de Beaux Arts & Cie et de gérer de nouvelles unités commerciales telles que le Beaux Arts Institute et Beaux Arts Consulting.

Proposant une destination immersive et interactive, l'offre personnalisée d'AMAALA visant à satisfaire à la fois le corps, l'esprit et l'âme inclura des plans bien-être et jouvence, ainsi que des programmes sportifs de haut niveau façonnés par ces pionniers passionnés du sport et du bien-être :

Simon Brooks-Ward, Chairman et Chief Executive de HPower Group : le Major General Simon Howe Brooks-Ward est un organisateur d'événements et officier de réserve de l'armée britannique qui a servi comme Deputy Commander Field Army. Grâce à sa société ayant reçu un prix BAFTA, HPower Group, M. Brooks-Ward est surtout connu pour son organisation d'événements équestres à grande échelle dans le monde entier, comprenant la célébration du 90e anniversaire de la Reine et le Royal Windsor Horse Show .

Simon Brooks-Ward, Chairman et Chief Executive de HPower Group : le Major General Simon Howe Brooks-Ward est un organisateur d'événements et officier de réserve de l'armée britannique qui a servi comme Deputy Commander Field Army. Grâce à sa société ayant reçu un prix BAFTA, HPower Group, M. Brooks-Ward est surtout connu pour son organisation d'événements équestres à grande échelle dans le monde entier, comprenant la célébration du 90e anniversaire de la Reine et le Royal Windsor Horse Show.

Ignacio « Nacho » Figueras, célébrité et joueur de polo : le joueur de polo international de premier plan Nacho Figueras est souvent appelé le « David Beckham du polo » pour sa contribution au sport. Comptant parmi les joueurs de polo les plus reconnus et les plus talentueux au monde, il est également l'un des très rares joueurs de haut niveau à attirer activement l'attention des spectateurs et des médias sur ce sport. Il est actuellement capitaine et co-propriétaire de l'équipe Black Watch Polo, qui a remporté le Bridgehampton Mercedes Polo Challenge et la Hall of Fame Cup.

Susan Harmsworth, fondatrice d'ESPA International : fondatrice de la marque de spas et de soins pour la peau ESPA International, Mme Harmsworth possède plus de 50 ans d'expérience dans le secteur des spas et du bien-être et a fondé et géré plusieurs entreprises de bien-être prospères, tout en apportant en premier le modèle de spa moderne auquel nous sommes habitués aujourd'hui.

Ingo Schweder, fondateur et Chief Executive Officer de GOCO Hospitality : M. Schweder compte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des spas et de l'hôtellerie. Il dirige les équipes pluridisciplinaires de GOCO Hospitality et Horwath HTL Health and Wellness dans le but d'élaborer des stratégies, de conceptualiser, de concevoir et de gérer les derniers développements en matière de bien-être pour les plus grandes marques mondiales d'hôtellerie et d'immobilier.

L'annonce du comité consultatif d'AMAALA est la dernière étape pour AMAALA suite à sa constitution en tant que société autonome. Conformément à la charte du comité consultatif d'AMAALA, celui-ci se réunira deux à quatre fois par an.

