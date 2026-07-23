La société Link Engineering (LINK) obtient l'agrément VCA pour les essais d'homologation des émissions des systèmes de freinage selon la règlementation Euro 7

LIMBURG, Allemagne, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La société Link Engineering Company (LINK) a annoncé que son laboratoire de Limburg, en Allemagne, avait été agréé par l'Agence britannique de certification des véhicules (Vehicle Certification Agency, VCA) pour réaliser des essais d'émissions de freinage sous contrôle de témoin dans le cadre des programmes d'homologation des véhicules.

Cette autorisation permet à LINK d'accompagner les constructeurs cherchant à être conformes à la règlementation Euro 7, tout en élargissant ses capacités en matière d'essais d'émissions sur les systèmes de freinage. S'appuyant sur son accréditation ISO/IEC 17025, LINK a été l'une des premières entreprises à obtenir l'accréditation du DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) pour les essais d'émissions de freinage.

La règlementation Euro 7 introduisant pour la première fois des limites d'émissions de particules provenant des freins, les constructeurs automobiles et les fabricants de freins ont besoin d'installations spécialisées, d'une expertise technique et de moyens d'essai accrédités pour obtenir la certification. Seul un nombre restreint d'entreprises dans le monde dispose du matériel, de l'expertise et des accréditations reconnues nécessaires pour soutenir ces programmes.

Grâce à ses nouvelles capacités en matière d'essais d'homologation sous contrôle de témoin, LINK s'impose comme un partenaire complet pour les secteurs mondiaux de l'automobile et des freins, offrant à ses clients une solution de bout en bout, depuis les essais de développement jusqu'à la certification réglementaire.

« L'obtention de l'homologation VCA constitue une étape majeure qui souligne le leadership de LINK dans le domaine des essais d'émissions de freinage », a déclaré Marco Zessinger, directeur général de Link Engineering Company GmbH. « Les constructeurs sont confrontés à de nouvelles exigences réglementaires dans le cadre de la règlementation Euro 7 et ont besoin de partenaires d'essais disposant à la fois d'une expertise technique et d'une accréditation reconnue. Notre laboratoire de Limbourg est désormais en mesure d'accompagner les essais d'homologation sous contrôle de témoin, offrant ainsi à nos clients un parcours simplifié vers la certification tout en renforçant encore davantage la position de LINK en tant que partenaire de confiance du secteur ».

À propos de LINK

Link Group, Inc. (LINK), société mère de Link Engineering Company, Link Industries et Tescor, regroupe des entreprises qui proposent des solutions sur mesure, en s'attachant à offrir une forte valeur ajoutée à chacun de leurs clients. L'offre comprend la conception et la fabrication d'équipements personnalisés de haute précision pour les essais, la recherche, la simulation, le contrôle de la qualité et les solutions thermiques, des services d'essai complets et, dans le cas de Link Industries, des outils de coupe personnalisés de haute précision. Le siège social de LINK se trouve à Plymouth, dans le Michigan (États-Unis), et la société dispose d'installations de fabrication et de conception, d'un laboratoire et d'un site d'essais de véhicules, ainsi que d'équipes d'assistance dans le monde entier.

Fondée en 1935, LINK est fière d'être une entreprise familiale, actuellement dirigée par les deuxième et troisième générations de la famille Link. Comme bon nombre de membres de notre équipe travaillent chez LINK depuis une génération, voire plus, l'équipe LINK dispose d'un vaste savoir-faire, fruit de plusieurs décennies d'expérience pratique, de créativité et d'attention, et accompagne notre clientèle internationale en lui proposant des solutions hautement techniques.

CONTACT : Pour plus d'informations sur les capacités de LINK en matière de tests d'émissions de freinage, veuillez contacter : Link Engineering Company GmbH, Am Fleckenberg 10, 65549 Limburg / Allemagne, Contact presse : Marco Zessinger, directeur général de Link Engineering Company GmbH, [email protected] ; Contact commercial : Eugen Bichert, directeur commercial des services d'essai, [email protected]