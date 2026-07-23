Link Engineering Company recibe autorización para las pruebas de homologación de emisiones de frenos Euro 7

-Link Engineering Company (LINK) recibe la autorización de la VCA para las pruebas de homologación de emisiones de frenos Euro 7

LIMBURG, Alemania, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Link Engineering Company (LINK) anunció que su laboratorio en Limburgo, Alemania, ha sido autorizado por la Agencia de Certificación de Vehículos del Reino Unido (VCA) para realizar pruebas de emisiones de frenado supervisadas para programas de homologación de vehículos.

Esta autorización permite a LINK proporcionar apoyo a los fabricantes que buscan cumplir con la normativa Euro 7, al tiempo que amplía sus capacidades de prueba de emisiones de frenos. Gracias a su acreditación ISO/IEC 17025, LINK fue una de las primeras organizaciones en recibir la acreditación de DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) para pruebas de emisiones de frenos.

Gracias a la introducción por primera vez de límites de emisiones de partículas de frenado en la normativa Euro 7, los fabricantes de vehículos y frenos requieren instalaciones especializadas, conocimientos técnicos y capacidades de ensayo acreditadas para obtener la certificación. Solo un número limitado de organizaciones en todo el mundo dispone del equipamiento, la experiencia y las acreditaciones reconocidas necesarias para respaldar estos programas.

La incorporación de la capacidad de realizar pruebas de homologación presenciales posiciona a LINK como un socio integral para las industrias automovilística y de frenos a nivel mundial, ofreciendo a los clientes una solución integral desde las pruebas de desarrollo hasta la certificación reglamentaria.

"La obtención de la aprobación VCA supone un hito importante que subraya el liderazgo de LINK en las pruebas de emisiones de frenos", declaró Marco Zessinger, director general de Link Engineering Company GmbH. "Los fabricantes se enfrentan a nuevas exigencias normativas bajo la Euro 7 y necesitan socios de ensayo con experiencia técnica y acreditación reconocida. Nuestro laboratorio de Limburgo ahora puede realizar ensayos de homologación presenciales, ofreciendo a los clientes un proceso de certificación más ágil y reforzando la posición de LINK como socio de confianza en el sector".

Acerca de LINK

Link Group, Inc. (LINK), empresa matriz de Link Engineering Company, Link Industries y Tescor, está compuesta por negocios que ofrecen soluciones personalizadas, con el objetivo de brindar un alto valor a cada uno de sus clientes. Su oferta incluye el diseño y la fabricación de equipos personalizados de alta precisión para pruebas, investigación, simulación, control de calidad y soluciones térmicas; servicios integrales de pruebas; y, en el caso de Link Industries, herramientas de corte personalizadas de alta precisión. La sede central de LINK se encuentra en Plymouth, Michigan (Estados Unidos), y cuenta con instalaciones de fabricación y diseño, laboratorios, operaciones de pruebas de vehículos y equipos de soporte en todo el mundo.

Fundada en el año 1935, LINK se enorgullece de ser una empresa familiar, actualmente dirigida por la segunda y tercera generación de la familia Link. Dado que muchos de nuestros miembros del equipo llevan en LINK una generación o más, el equipo cuenta con una vasta experiencia, décadas de práctica, creatividad y dedicación, proporcionando soporte a nuestra base global de clientes con soluciones altamente técnicas.