La société Narravero dans le quadrant supérieur droit (façonneur de marché) du rapport Gartner® Quadrant « Marchés émergents » 2026 consacré au passeport numérique des produits

Narravero a le plaisir d'annoncer qu'elle figure parmi les façonneurs de marché dans le quadrant supérieur droit du rapport Gartner Quadrant « Marchés émergents » consacré au passeport numérique des produits - Fournisseurs établis, publié le 6 juillet 2026

MÜNSTER, Allemagne, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Narravero a annoncé aujourd'hui avoir été intégrée dans le quadrant supérieur droit d'un rapport Gartner® de 2026, à titre de façonneur de marché. Gartner fournit des informations exploitables et objectives aux dirigeants et à leurs équipes. Les conseils de ses experts et ses outils leur permettent de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, ainsi que d'améliorer les performances de l'entreprise sur ses priorités stratégiques.

Narravero se situe dans le quadrant supérieur droit, celui des façonneurs de marché.

Narravero turns product data into interoperable, AI-ready digital assets.

Selon le rapport, les façonneurs de marché « remettent en cause la dépendance à l'égard des plateformes de conformité cloisonnées en intégrant directement dans leurs architectures centrales une interopérabilité native et des normes mondiales ouvertes en matière de données ».

Signification de ce rapport pour les clients de Narravero

À l'approche des échéances fixées par l'UE pour la mise en œuvre de la réglementation, l'attention du marché se déplacera de la conformité réglementaire vers la valeur stratégique à long terme pour les entreprises.

Rôle de Narravero sur le marché des passeports numériques des produits

La plateforme de Narravero est conçue pour être interopérable avec les normes mondiales en matière de données, telles que GS1 Digital Link, tout en restant ouverte à d'autres normes et environnements de données pertinents. Elle convertit les données de produit issues de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des informations de produit et d'autres systèmes d'entreprise en formats compatibles avec le passeport numérique des produits.

C'est important selon Narravero, car le marché des passeports numériques des produits est lui-même encore en cours de constitution. Les données de base et les normes d'architecture ne sont pas encore définitives, et bien que les organismes européens de normalisation progressent dans ce domaine, il subsiste une incertitude réglementaire.

Cependant, Narravero utilise l'IA pour faciliter la mise en œuvre et la généralisation du passeport numérique des produits, notamment en ce qui concerne la saisie de données assistée par l'IA, l'extraction de données de produit à partir de documents, la préparation de structures sémantiques et la transformation des données en formats compatibles avec le passeport numérique des produits. Il ne s'agit pas ici de surestimer les capacités de l'IA générique, mais de montrer une réduction concrète de la charge de travail manuel liée à la collecte et à la structuration des données, ainsi qu'à la création de passeports numériques des produits.

Thomas Rödding, directeur général de Narravero :

« Les passeports numériques des produits vont bien au-delà de la simple conformité. Pour les entreprises, ils deviennent une infrastructure stratégique de données de produit, capable de favoriser la différenciation, la communication relative au développement durable et une relation de confiance avec les clients. Le rôle de Narravero est de rendre cette infrastructure évolutive en réduisant les tâches manuelles liées aux données grâce à la saisie assistée par l'IA, à la structuration sémantique et à la transformation efficace des données de produit en formats compatibles avec le passeport numérique des produits. »

Mention de la source et clauses de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne soutient ou ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de recherche de Gartner font état de l'avis de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

Source : Gartner, « Emerging Market Quadrant for Digital Product Passport - Established Vendors », Kevin Lawrence, Marta Muñoz, Rajan Saini, 6 juillet 2026.

Gartner Content Compliance a validé la version originale en anglais, y compris les références à Gartner qu'elle contient, en vue de sa publication. Cette version traduite est fournie à des fins rédactionnelles. Par conséquent, en cas de divergence, c'est la version anglaise validée qui fait foi : https://go.narravero.com/en/gartner-2026.

À propos de Narravero

Narravero transforme les produits physiques en actifs numériques compatibles avec l'IA pour aider les marques à rester visibles, conformes et compétitives, alors que l'IA influence de plus en plus les décisions d'achat et que le passeport numérique des produits devient une infrastructure de marché incontournable. Plus de 200 entreprises issues de 12 secteurs d'activité, parmi lesquelles BONPRIX, STRAUB MARBERT et COR, comptent sur Narravero pour exploiter les données de produit dans les domaines de la conformité, des opérations et de l'expérience des clients. Aujourd'hui, leurs équipes gèrent les passeports numériques des produits dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Demain, les agents d'IA géreront et exploiteront de plus en plus ces données de produit de manière automatique. Thomas L. Rödding, fondateur et directeur général, occupe également le poste de coprésident du comité technique conjoint 24 du CEN-CENELEC, où il contribue à l'élaboration des normes européennes qui définiront le fonctionnement du passeport numérique des produits à grande échelle.

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