LabConnect wird im Staffelfinale der Emmy-nominierten Serie „Tomorrow's World Today" vorgestellt

JOHNSON CITY, Tenn., 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, ein führender Anbieter von globalen Zentrallabor- und Supportdienstleistungen für klinische Studien, wird in der letzten Folge der neunten Staffel der innovationsorientierten Fernsehserie Tomorrow's World Today zu sehen sein. Die Folge, die am 8. November auf dem Science Channel erstmals ausgestrahlt wird, befasst sich damit, wie LabConnect als technologieorientierter Partner für Pharma- und Biotech-Unternehmen die Unterstützung klinischer Studien neu definiert.

Tomorrow's World Today ist eine für den Emmy nominierte und mit dem Telly Award ausgezeichnete Serie, die sich mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Wissenschaft, Nachhaltigkeit, Innovation und Technologie befasst. Die Sendung wird auf dem Science Channel und dem Discovery Channel ausgestrahlt und beleuchtet faszinierende Geschichten hinter transformativen Ideen und Lösungen, die unsere Art zu leben, zu arbeiten und mit unserer Welt zu interagieren neu definieren.

Die LabConnect-Folge enthält Interviews mit dem Chief Executive Officer Wes Wheeler, der Chief Commercial and Strategy Officer Julia Tarasenko und dem Chief Technology Officer Charles Castano. Gemeinsam erläutern sie, was LabConnect zu einem „Labor wie kein anderes" macht, von seiner globalen Präsenz und seinen Möglichkeiten zur Erstellung maßgeschneiderter Kits bis hin zu seinem technologieorientierten Ansatz, der weltweit neue Maßstäbe in Bezug auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz für klinische Studien setzt.

„Die klinische Forschung schreitet in einem beispiellosen Tempo voran, und LabConnect ist stolz darauf, an der Spitze dieser Transformation zu stehen", erklärte Wes Wheeler, CEO von LabConnect. „Unser Auftritt in der Sendung Tomorrow's World Today verdeutlicht, wie Innovationen im Bereich der Labordienstleistungen Hindernisse beseitigen, Entdeckungen vorantreiben und letztendlich lebensverändernde Therapien schneller zu den Patienten bringen können."

Schalten Sie am Samstag, dem 8. November, um 10 Uhr ET auf dem Science Channel ein, um zu erfahren, wie die innovativen, nachhaltigen Lösungen von LabConnect klinische Studien jeder Größe und Komplexität mit unübertroffener Präzision und Geschwindigkeit voranbringen. Sie können die Folge auch am Sonntag, dem 9. November, um 8:30 Uhr Ortszeit auf Discovery Channel sehen oder sie am 10. November auf YouTube streamen.

Informationen zu LabConnect

LabConnect definiert zentrale Labordienstleistungen als technologieorientierter Partner für Pharma- und Biotechnologieunternehmen neu. Unser dezentrales Netzwerkmodell bietet Sponsoren Zugang zum branchenweit umfassendsten globalen Testangebot, unterstützt durch fortschrittliche Probenverfolgung, Datenmanagement und fachkundige Beratungsdienste. Mit einem Asset-Light-Ansatz, der funktionale Dienstleistungslösungen, Spezialtests und ergänzende Unterstützung umfasst, bieten wir Skalierbarkeit und Effizienz, die über die Grenzen des traditionellen Laborbesitzes hinausgehen. Durch den Aufbau des Labornetzwerks der Zukunft beschleunigt LabConnect die Entwicklung lebensverändernder Therapien mit größerer Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit. Folgen Sie uns auf LinkedIn und erfahren Sie mehr unter www.labconnect.com .

Informationen zu Tomorrow's World Today

Tomorrow's World Today ist eine dynamische Serie, die sich mit den neuesten Fortschritten und Innovationen befasst, die unsere Welt prägen. Mit renommierten Experten aus verschiedenen Branchen befasst sich die Sendung mit einer Vielzahl spannender Themen, darunter nachhaltige Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte, Umweltschutz und vieles mehr. Tomorrow's World Today geht über das Offensichtliche hinaus und deckt die Geschichten hinter transformativen Ideen und Lösungen auf, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und mit unserer Welt interagieren, neu definieren. In Verbindung mit der Fernsehsendung dient die Website „Tomorrow's World Today" als wertvolle Online-Ressource für alle, die sich leidenschaftlich dafür interessieren, über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit auf dem Laufenden zu bleiben. Die Website bietet exklusive Inhalte, Einblicke hinter die Kulissen, ausführliche Artikel und Interviews mit Vordenkern, die weltweit positive Veränderungen vorantreiben. Weitere Informationen über Tomorrow's World Today finden Sie unter tomorrowsworldtoday.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg