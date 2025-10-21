LabConnect aparece en el final de temporada de la serie nominada al Emmy Tomorrow's World Today

JOHNSON CITY, Tenn., 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, proveedor líder de servicios globales de laboratorio central y soporte para ensayos clínicos, aparecerá en el final de la novena temporada de Tomorrow's World Today, la serie de televisión centrada en la innovación. El episodio, que se estrenará en Science Channel el 8 de noviembre, explora cómo LabConnect está redefiniendo el soporte para ensayos clínicos como socio tecnológico para la industria farmacéutica y biotecnológica.

Tomorrow's World Today es una serie nominada al Emmy y ganadora del premio Telly que explora los últimos avances en ciencia, sostenibilidad, innovación y tecnología. Transmitido por Science Channel y Discovery Channel, el programa revela historias cautivadoras detrás de ideas y soluciones transformadoras que están redefiniendo nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar con el mundo.

El episodio de LabConnect incluye entrevistas con el consejero delegado Wes Wheeler, la directora comercial y de estrategia Julia Tarasenko y el director de tecnología Charles Castano. Juntos, comparten lo que hace de LabConnect un laboratorio sin igual: desde su presencia global y su capacidad para crear kits personalizados hasta su enfoque tecnológico que ofrece nuevos niveles de flexibilidad, escalabilidad y eficiencia para ensayos clínicos en todo el mundo.

"La investigación clínica avanza a un ritmo sin precedentes, y LabConnect se enorgullece de estar a la vanguardia de esta transformación", afirmó Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect. "Nuestra participación en Tomorrow's World Today destaca cómo la innovación en los servicios de laboratorio puede eliminar barreras, impulsar el descubrimiento y, en última instancia, ofrecer terapias que cambian la vida a los pacientes con mayor rapidez".

Sintonice Science Channel el sábado 8 de noviembre a las 10:00 a. m. ET para descubrir cómo las soluciones innovadoras y sostenibles de LabConnect impulsan estudios clínicos de todos los tamaños y complejidades con precisión y velocidad inigualables. También puede ver el episodio en Discovery Channel el domingo 9 de noviembre a las 8:30 a. m., hora local, o transmitirlo en YouTube el 10 de noviembre.

Acerca de LabConnect

LabConnect está redefiniendo los servicios de laboratorio central como socio tecnológico para empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Nuestro modelo de red descentralizada ofrece a los patrocinadores acceso al menú de pruebas global más completo de la industria, con el respaldo de un seguimiento avanzado de muestras, gestión de datos y servicios de consultoría especializados. Con un enfoque de bajo consumo de recursos que abarca soluciones funcionales para proveedores de servicios, pruebas especializadas y soporte auxiliar, ofrecemos escalabilidad y eficiencia que superan los límites de la propiedad tradicional de un laboratorio. Al construir la red de laboratorios del futuro, LabConnect acelera el desarrollo de terapias transformadoras con mayor precisión, flexibilidad y velocidad. Síganos en LinkedIn y obtenga más información en www.labconnect.com.

Acerca de Tomorrow's World Today

Tomorrow's World Today es una serie dinámica que explora los últimos avances e innovaciones que transforman nuestro mundo. Con la participación de expertos de diversas industrias, el programa profundiza en una amplia gama de temas fascinantes, como tecnologías sostenibles, avances médicos revolucionarios, conservación del medio ambiente y más. Tomorrow's World Today va más allá de lo superficial para descubrir las historias detrás de ideas y soluciones transformadoras que están redefiniendo la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo. Junto con el programa de televisión, el sitio web de Tomorrow's World Today sirve como un recurso en línea invaluable para quienes desean mantenerse informados sobre las últimas novedades en innovación y sostenibilidad. El sitio web ofrece contenido exclusivo, información tras bambalinas, artículos a fondo y entrevistas con líderes de opinión que impulsan cambios positivos en todo el mundo. Para más información sobre Tomorrow's World Today, visite tomorrowsworldtoday.com.

