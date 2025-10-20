LabConnect en vedette dans le dernier épisode de la saison de « Tomorrow's World Today », une série nommée aux Emmy Awards

JOHNSON CITY, Tennessee, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, l'un des principaux fournisseurs de services mondiaux de laboratoire central et d'assistance pour les essais cliniques, sera présent dans le dernier épisode de la saison 9 de la série télévisée Tomorrow's World Today, axée sur l'innovation. Diffusé en avant-première sur Science Channel le 8 novembre, l'épisode explore la manière dont LabConnect, en se concentrant sur la technologie, redéfinit son rôle de partenaire des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour l'assistance aux essais cliniques.

Tomorrow's World Today, une série nommée aux Emmy Awards et récompensée par un Telly Award, se penche sur les dernières avancées en matière de science, de développement durable, d'innovation et de technologie. Diffusée sur Science Channel et Discovery Channel, l'émission dévoile les histoires captivantes à l'origine des idées et des solutions transformatrices qui redéfinissent notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec notre monde.

L'épisode montrant LabConnect est construit autour d'entretiens avec Wes Wheeler, directeur général, Julia Tarasenko, directrice commerciale et stratégique, et Charles Castano, directeur de la technologie. Tous trois évoquent ensemble ce qui fait de LabConnect « un laboratoire pas comme les autres », depuis son implantation mondiale et ses capacités de construction de kits personnalisés jusqu'à son approche fondée sur la technologie, qui permet d'obtenir des niveaux accrus de souplesse, d'évolutivité et d'efficacité pour les essais cliniques dans le monde entier.

« La recherche clinique progresse à un rythme sans précédent, et LabConnect se réjouit d'être à l'avant-garde de cette transformation », a déclaré Wes Wheeler, directeur général de LabConnect. « Notre présence dans Tomorrow's World Today met en évidence la façon dont l'innovation dans les services de laboratoire peut éliminer les obstacles, faire progresser les découvertes et, en fin de compte, fournir plus rapidement aux patients des traitements qui leur changeront la vie. »

Rendez-vous le samedi 8 novembre à 10 heures (heure de l'Est) sur Science Channel pour découvrir comment les solutions innovantes et durables de LabConnect peuvent faire avancer des études cliniques de toutes tailles et de toutes complexités avec une précision et une rapidité inégalées. Vous pourrez également regarder l'épisode sur Discovery Channel le dimanche 9 novembre à 8h30 (heure locale) ou en diffusion continue sur YouTube le 10 novembre.

À propos de LabConnect

Partenaire technologique des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, LabConnect redéfinit les services de laboratoire central. Notre modèle de réseau décentralisé permet aux promoteurs d'accéder au menu de tests le plus complet du secteur, soutenu par des services avancés de suivi des échantillons, de gestion des données et de conseils d'experts. Grâce à une approche allégée en actifs couvrant les solutions de fournisseur de services fonctionnels, les tests spécialisés et l'assistance annexe, nous proposons une évolutivité et une efficacité qui dépassent les limites des attributions traditionnelles des laboratoires. En construisant le réseau de laboratoires du futur, LabConnect promeut le développement plus précis, plus souple et plus rapide de traitements qui peuvent changer la vie. Suivez-nous sur LinkedIn et apprenez-en plus sur www.labconnect.com .

À propos de « Tomorrow's World Today »

« Tomorrow's World Today » est une série dynamique qui aborde les dernières avancées et innovations déterminantes pour notre monde. S'appuyant sur les connaissances d'experts de différents secteurs, l'émission plonge en profondeur dans un large éventail de sujets fascinants, tels que les technologies durables, les percées révolutionnaires de la recherche médicale, la préservation de l'environnement et bien d'autres encore. « Tomorrow's World Today » va au-delà de la surface pour découvrir les histoires cachées derrière les idées et les solutions transformatrices qui redéfinissent la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons avec notre monde. Parallèlement à l'émission télévisée, le site internet « Tomorrow's World Today » constitue une ressource en ligne inestimable pour toutes les personnes qui se passionnent pour l'innovation et le développement durable et qui souhaitent se tenir informées des dernières évolutions en la matière. Le site internet propose un contenu exclusif, un regard dans les coulisses de la science, des articles de fond et des entretiens avec des guides d'opinion qui donnent l'impulsion des changements positifs dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations sur « Tomorrow's World Today », veuillez consulter le site tomorrowsworldtoday.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg