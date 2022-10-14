來自 Stellantis-NBL 黑人供應商試點計劃的 RW Digital 畢業生

洛杉磯2022年10月14日 /美通社/ -- 領先的程序化解決方案供應商 RW Digital 今天宣佈已成功從 Stellantis-NBL 國家黑人供應商發展試點計劃畢業。2021 年，汽車製造公司 Stellantis 和非牟利組織 National Business League (NBL) 建立全國合作夥伴關係，為未來的承包和採購機會發展黑人供應商，以追求市場上更大的種族平等。RW Digital 是代表地理多元化的 13 家黑人擁有的企業之一，並且為新成立的試點計劃選擇了一系列學科和商品。

Russell Westbrook Enterprises 總裁 Donnell Beverly, Jr. 表示：「很榮幸能與黑人擁有的著名企業一起參與這創新計劃，從而對各自的社區產生影響。Stellantis-NBL 黑人供應商計劃將在未來幾年繼續擴大企業家，為後代留下黑人卓越的遺產。」

自該計劃於 2022 年第一季度結束以來，RW Digital 繼續支援 Stellantis 的媒體投資團隊，透過 RW Digital 擁有的專有方法，在多元文化社區中提高對 Dodge 和 Chrysler 產品組合中各種模型的認識，旨在使廣告商能夠在程序化環境中導航文化偏見。Stellantis 機電一體化及模組採購副總裁兼全球主管 Marvin Washington 表示：「Stellantis-National Business League 全國黑人供應商發展計劃的目的旨在確保所有黑人商業企業和供應商在全球市場上擁有公平和共融的利益。我們成功的試點、首屆集體的啟動以及優秀企業合作夥伴的加入，確保該計劃將成為未來許多年為黑人企業、企業家和社區提供重要商業和發展機會的可持續來源。我們感謝 RW Digital 對這項重要計劃的傑出貢獻。」

關於 RW Digital

RW Digital 是一家程序化解決方案供應商，由創意思維和先進技術提供支援。我們的廣告專家利用數據在不斷發展的媒體環境中建立真實的關係， 我們將不懈的職業道德與對提升全球社區的認真追求結合。

被南加州少數族裔供應商發展委員會認證為少數族裔擁有的企業，提升其他多元化擁有的企業和支援服務不足的社區的責任是 Russell Westbrook 向市場推出每家企業的核心。除了 501(c)3 註冊慈善機構 Why Not? 基金會，我們的核心重點是透過投資數碼和物理基礎設施來創造教育和就業途徑。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Jake Davis

廣告商合作與解決方案總監

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RWDigital.com

關於 Stellantis

Stellantis (NYSE: STLA) 是世界領先的汽車製造商和移動出行供應商之一，其清晰的願景是透過獨特、可負擔和可靠的移動出行解決方案提供出行自由。除了集團豐富的傳統和廣泛的地域影響力外，其最大的優勢在於其可持續的業績、豐富的經驗以及在全球工作的員工的廣泛才能。Stellantis 將利用其廣泛且標誌性的品牌組合，該組合由富有遠見的人創立，他們為品牌注入與員工和客戶一致的激情和競爭精神。Stellantis 渴望成為最偉大的公司，而不是最大的公司，同時為所有利益相關者以及其營運所在的社區增值。

關於 National Business League

National Business League 是第一個也是最大的非牟利、無黨派、無宗派的黑人商業和專業貿易協會，由標誌性人物 Booker T. Washington 於 1900 年 8 月 23 日創立。NBL 在全國擁有超過 120,000 名會員，在喬治亞州亞特蘭大、密歇根州底特律、加州洛杉磯和華盛頓特區設有地區辦事處，並在全國擁有超過 367 個地方聯盟分會。該組織提供對全美 260 萬家黑人企業的存取權。請瀏覽 www.nationalbusinessleague.org、Twitter @theNBL1900、Instagram @NBL1900 和 Facebook @theNBL1900

聯絡人：

Chelsea Thomas

Lede Company PR

[email protected]

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