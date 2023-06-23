藍十字藍盾協會(Blue Cross Blue Shield Association)與美國男孩女孩俱樂部(Boys & Girls Clubs of America)合作解決青少年心理健康危機

創傷知情心理健康方法將使青少年能夠更有效地治愈、增強復原力並應對情感挑戰，並獲得長期福祉

芝加哥2023年6月22日 /美通社/ -- 今天，藍十字藍盾協會 (BCBSA) 宣佈與美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 建立合作夥伴關係，透過創傷知情行為健康護理方法應對美國青少年心理健康危機。透過在四年內投資超過1000萬美元，這一合作夥伴關係將協助美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 在2026年前在其5,000多個俱樂部實施創傷知情實踐，培訓超過48,000名員工，以更有效地支援超過360萬名兒童的情感和心理健康。

「美國一直在努力應對日益嚴重且令人擔憂的青少年心理健康危機，需要採取多方面的方法為孩子們提供所需的工具，以應對他們在學校、家庭和日常生活中面臨的挑戰，」BCBSA 主席兼行政總裁 Kim Keck 說道：「全國5,000個俱樂部以及藍十字藍盾協會成員在各個郵政編碼地區根深蒂固，我們共同擁有獨特的優勢，能夠及早干預，為孩子們提供他們需要的幫助，並讓他們走上他們應得的未來之路。」

Boys & Girls Clubs of America

在 BCBSA 的支持下，美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 將能夠透過以下方式將創傷知情實踐納入全國各地的俱樂部：

創建和實施資源，以整合整個俱樂部的創傷知情策略。

透過創傷知情專業發展和擴大區域創傷知情培訓中心，以覆蓋美國全國各地的員工，提高員工的意識和技能。

提供項目和資源，培養年輕人的社交情感發展技能，並使他們能夠應對具有挑戰性的經歷。

透過為青少年和工作人員試點虛擬治療課程，增加獲得心理健康服務的機會。

評估美國男孩女孩俱樂部（Boys & Girls Clubs of America）的創傷知情策略，以指導學習並推動質素改進。

「為我們的年輕人提供身心安全，是我們在美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 所做的一切的基礎，」美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 主席兼行政總裁 Jim Clark 表示：「我們知道，當我們接觸每位兒童和青少年，助他們解決需要時，他們就能無往而不利，其中包括提供可靠的心理健康資源和支援。透過與藍十字藍盾協會 (Blue Cross Blue Shield Association) 的合作，我們渴望擴大我們在俱樂部中的創傷相關工作，並加深俱樂部為美國全國青少年提供安全場所的能力。」

當今的年輕人正經歷著一個集體創傷日益嚴重的時期，幾乎一半的年輕人患有精神健康障礙。儘管疫情加劇了心理健康危機，但創傷、孤立和其他社會因素正以驚人的速度日益影響著青少年的心理健康。

BCBSA 的全新研究發現，2017年至2021年間，13至18歲年齡段的焦慮症診斷率穩步上升，ADHD 和抑鬱症的發病率同期增長了約50%至60%。與白人相比，患有心理健康問題的黑人和西班牙裔青年更有可能產生負面結果。所有有色人種青少年以及農村地區的青少年被診斷出患有心理健康問題的可能性較小。

這一全國性合作夥伴關係以藍十字 (Blue Cross) 和藍盾 (Blue Shield) 公司提供的250多個心理健康項目為基礎，以滿足當地社區的獨特需求。本地化的護理方法可以促進信任、可及性和參與度，使年輕人更容易獲得成長所需的心理健康資源和支援。

Kim Keck 表示：「當我們齊心協力時，我相信我們能夠切實改善兒童的生活，扭轉當今青少年心理健康危機的局面。」

藍十字藍盾協會 (Blue Cross Blue Shield Association) 簡介

藍十字藍盾協會 (Blue Cross Blue Shield Association) 是一個由34間獨立、社區為本、本地營運的藍十字 (Blue Cross) 和藍盾 (Blue Shield) 公司組成的全國聯會，這些公司共同為三分之一的美國人提供醫療保健服務。

美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 簡介

160多年來，美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) ( BGCA.org ) 為兒童和青少年提供了一個安全的學習和成長場所。俱樂部每天在關鍵非上課時間，由充滿愛心的成人導師提供指導，帶來樂趣和友誼之餘，亦設有高影響力的青少年發展計劃。美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America) 的項目旨在促進學業成功、良好品格和領導力以及健康生活方式。超過5,000個俱樂部透過俱樂部會籍和社區外展為超過360萬年輕人提供服務。俱樂部遍佈美國全國各地的城市、城鎮、公共住房和原住民土地，並為世界各地美國軍事設施中美國男孩女孩俱樂部 (BGCA) 附屬青年中心的軍人家庭提供服務。美國全國總部位於亞特蘭大 (Atlanta) 。欲深入了解美國男孩女孩俱樂部 (Boys & Girls Clubs of America)，請瀏覽 Facebook 及 Twitter專頁。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association