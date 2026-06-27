Lancement officiel de TFREE à EUROBIKE 2026 : conception du système d'exploitation pour la micromobilité basée sur l'IA

FRANCFORT, Allemagne, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à EUROBIKE 2026, TFREE a officiellement dévoilé sa stratégie de marque mondiale, en présentant le paradigme novateur de « micromobilité basée sur l'IA 2.0 » . L'entreprise se consacre au développement du système d'exploitation sous-jacent destiné au transport intelligent à faible vitesse, avec pour objectif de faire évoluer le secteur mondial de la logistique du dernier kilomètre et de la micromobilité d'une « gestion des véhicules » isolée vers une « orchestration d'écosystèmes pilotée par l'IA » de bout en bout.

S'appuyant sur LUXMEA's et sur plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la fabrication industrielle, TFREE allie l'ingénierie de châssis commerciaux à usage intensif, des systèmes de contrôle intelligents des véhicules et des écosystèmes logiciels natifs du cloud. Cette synergie permet de mettre en place une infrastructure numérique standardisée couvrant les véhicules utilitaires légers à deux, trois et quatre roues, les plateformes de livraison autonomes et les applications robotiques. À ce jour, LUXMEA a livré plus de 400 000 unités de vélos électriques conformes à la norme EN 15194, ainsi que plus de 150 000 unités de véhicules utilitaires de transport de marchandises conformes aux normes EN 17860/DIN EN 17860.

S'articulant autour de trois piliers fondamentaux — la plateforme de châssis universelle, le système de contrôle intelligent des véhicules et les services logiciels et d'écosystème — et s'appuyant sur une architecture de véhicule défini par logiciel (SDV), TFREE exploite la connectivité IoT 4G, les mises à jour OTA (Over-The-Air) de bout en bout, la maintenance prédictive basée sur l'IA et des API ouvertes pour permettre une coordination hautement efficace entre les véhicules, les flottes, les infrastructures et les scénarios d'application.

Parallèlement, TFREE s'emploie activement à mettre en place un réseau d'écosystèmes d'IA ouverts. En collaborant avec des partenaires de premier plan, notamment Yancheng CAS-HT Computing Research Institute Co., Ltd., Neolix (véhicules de livraison autonomes) et Galbot (robotique dotée d'IA incarnée), l'entreprise explore conjointement le déploiement à l'échelle commerciale du calcul haute performance, des technologies de jumeau numérique, de la livraison sans pilote et de la robotique incarnée dans des environnements de transport à faible vitesse.

Sur le marché européen, TFREE a déjà lancé des projets pilotes de démonstration. La plateforme collabore avec l'opérateur VEMO, basé à Bonn, en Allemagne, et avec Stalem, en Belgique, afin de développer et de valider des opérations de flotte intelligentes, des solutions de recharge numérique et des solutions de micromobilité adaptables à de multiples scénarios, basées sur la plateforme de châssis universelle de TFREE.

Conçue dès le départ pour se conformer au RGPD, aux normes CE et ISO, au passeport de batterie de l'UE, et à la norme DIN EN 17860, la plateforme TFREE est appelée à devenir un partenaire technologique de confiance à long terme pour les entreprises européennes, les collectivités locales et les flottes de grande envergure.

À l'avenir, TFREE continuera à s'associer aux équipementiers, aux entreprises de logistique, aux sociétés spécialisées dans la conduite autonome, aux développeurs en robotique et aux acteurs des villes intelligentes afin de définir conjointement les normes d'infrastructure de nouvelle génération pour la mobilité intelligente à basse vitesse à l'échelle mondiale.

TFREE —— Le système d'exploitation dédié à la micromobilité basée sur l'IA.

EUROBIKE 2026 | Hall 12.0 A18

Site internet : www.tfree.com