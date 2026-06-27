TFREE officieel gelanceerd op EUROBIKE 2026: Bouwen aan het besturingssysteem voor AI-micromobiliteit

FRANKFURT, Duitsland, 27 juni 2026 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft TFREE op EUROBIKE 2026 zijn wereldwijde merkstrategie officieel onthuld en daarbij het baanbrekende paradigma "AI Micro Mobility 2.0" geïntroduceerd. Het bedrijf richt zich op het bouwen van het onderliggende besturingssysteem voor intelligent lagesnelheidstransport en transformeert de wereldwijde sector voor logistiek van de laatste mijl en micromobiliteit van geïsoleerd "voertuigbeheer" naar een full-stack, "AI-gestuurde ecosysteemorkestratie".

TFREE maakt gebruik van de meer dan tien jaar aan industriële productie-ervaring van LUXMEA en integreert zware commerciële chassistechniek, intelligente voertuigregelsystemen en cloud-native software-ecosystemen. Deze synergie creëert een gestandaardiseerde digitale infrastructuur voor lichte bedrijfsvoertuigen met twee, drie en vier wielen, autonome bezorgplatforms en roboticatoepassingen. Tot op heden heeft LUXMEA meer dan 400.000 elektrische fietsen geleverd die voldoen aan de EN 15194-norm en meer dan 150.000 commerciële cargovoertuigen die gecertificeerd zijn volgens de EN 17860- en DIN EN 17860-normen.

TFREE is gebaseerd op drie kernpijlers: het Universal Chassis Platform, Intelligent Vehicle Control en Software & Ecosystem Services. Het wordt aangedreven door een Software-Defined Vehicle-architectuur (SDV). De onderneming maakt gebruik van 4G IoT-connectiviteit, full-stack Over-The-Air-updates (OTA), AI-voorspellend onderhoud en open API's om een uiterst efficiënte coördinatie tussen voertuigen, wagenparken, infrastructuur en toepassingsscenario's te realiseren.

Tegelijkertijd bouwt TFREE actief aan een open netwerk voor een AI-ecosysteem. Door samen te werken met toonaangevende partners, waaronder het Yancheng CAS-HT Computing Research Institute Co., Ltd., Neolix (autonome bezorgvoertuigen) en Galbot (fysieke AI-robotica), verkent het bedrijf de commerciële opschaling van high-performance computing, digital twin-technologieën, onbemande bezorging en fysieke AI (embodied robotics) binnen lagesnelheidstransportomgevingen.

Binnen de Europese markt heeft TFREE inmiddels de eerste demonstratieprojecten opgestart. Het platform werkt samen met de in Bonn gevestigde exploitant VEMO in Duitsland en Stalem in België om intelligente wagenparkactiviteiten, digitale energievoorziening en multi-scenario micromobiliteitsoplossingen op basis van het Universal Chassis Platform van TFREE verder te ontwikkelen en te valideren.

Dankzij een architectuur die standaard voldoet aan de GDPR (AVG), CE- ISO- EU-batterijpaspoort- en DIN EN 17860-normen, is het TFREE-platform uitstekend gepositioneerd om een uiterst betrouwbare langetermijnpartner te worden voor Europese zakelijke klanten, gemeentelijke instanties en grootschalige wagenparkbeheerders.

In de toekomst zal TFREE blijven samenwerken met OEM's, logistieke ondernemingen, ontwikkelaars van autonoom rijden en robotica, en smart city-belanghebbenden om de volgende generatie infrastructuurnormen voor wereldwijde, intelligente micromobiliteit vorm te geven.

TFREE: het besturingssysteem voor AI-micromobiliteit.

EUROBIKE 2026 | Hal 12.0 A18

Website: www.tfree.com