Las amenazas del mundo real exigen resultados reales

AV-Comparatives publica los resultados de las pruebas de protección en el mundo real de febrero a mayo de 2026, mientras los usuarios domésticos se enfrentan a malware de fuentes cada vez más inesperadas

INNSBRUCK, Austria, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, la organización independiente de pruebas de ciberseguridad líder en el mundo, ha publicado los resultados de su prueba de protección en el mundo real que cubre el período de febrero a mayo de 2026. La evaluación valoró 20 productos de seguridad para el consumidor en condiciones que reflejan las amenazas a las que los usuarios domésticos se enfrentan a diario, incluidas las URL maliciosas.

Hallazgos clave:

Putting consumer security to the test: AV-Comparatives evaluates 20 products in its Real-World Protection Test, February to May 2026.

20 productos de seguridad para usuarios domésticos evaluados frente a amenazas de Internet del mundo real en condiciones de prueba controladas

Siete productos lograron el nivel de premio más alto, ADVANCED+, demostrando una protección consistente y confiable.

El informe de prueba completo está disponible gratuitamente en av-comparatives.org, sin registro ni tarifas

¿Por qué las pruebas independientes de seguridad del consumidor son más relevantes que nunca?

El panorama de amenazas a las que se enfrentan los usuarios domésticos ha cambiado considerablemente. A principios de 2026, los investigadores de AV-Comparatives encontraron MEL/Vacphage.A, un gusano basado en Python incrustado en archivos binarios Maya de Autodesk distribuidos a través de Fab.com de Epic Games, un mercado de activos creativos ampliamente utilizado en el que confían tanto profesionales como aficionados. El hallazgo fue revelado responsablemente al equipo de seguridad de Epic Games antes de su publicación.

Este descubrimiento refleja un patrón más amplio y cada vez más común: los atacantes están incorporando malware en archivos compartidos a través de plataformas en las que los usuarios tienen todos los motivos para confiar.

"Nuestro descubrimiento de Fab.com es un recordatorio de que el malware no siempre llega a través de enlaces sospechosos o descargas sospechosas", afirmó Andreas Clementi, fundador y consejero delegado de AV-Comparatives. "Puede provenir de una plataforma que un profesional o un entusiasta visita todos los días. La prueba de protección del mundo real está diseñada precisamente para evaluar cómo se desempeña el software de seguridad cuando sucede lo inesperado".

¿Cómo se realizó la prueba de protección en el mundo real?

La prueba se realizó de febrero a mayo de 2026 y abarcó 20 productos de seguridad para el hogar ampliamente utilizados. Cada producto se evaluó frente a un conjunto seleccionado de amenazas de Internet del mundo real, siendo el criterio principal si una amenaza determinada podía alterar el sistema de prueba. Todos los productos también se sometieron a una prueba de falsos positivos, evaluando su capacidad para identificar correctamente archivos legítimos sin generar alertas innecesarias. Los niveles de adjudicación de los productos con elevadas tasas de falsas alarmas se ajustaron en consecuencia.

Los 20 productos evaluados fueron: Avast One Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Bitdefender Total Security, ESET HOME Security Essential, F-Secure Internet Security, Fortect PC Suite, G DATA Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Premium, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, Norton Antivirus Plus, Panda Free Antivirus, Quick Heal Total Security, Sophos Home Premium, Total Defense Essential Anti-Virus, TotalAV Premium, Trend Micro Internet Security y VIPRE Advanced Security.

¿Qué productos alcanzaron el nivel de premio más alto?

Siete productos obtuvieron el premio ADVANCED+, la designación más alta en el marco de pruebas para consumidores de AV-Comparatives. En orden alfabético por proveedor, estos son: Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Microsoft, Norton y TotalAV.

Preguntas frecuentes

¿Está el informe de la prueba a disposición del público?

Sí. AV-Comparatives proporciona acceso abierto a todos los informes de prueba sin necesidad de registro ni pago. El informe completo de la prueba de protección en el mundo real de febrero a mayo de 2026 está disponible en av-comparatives.org.

¿Qué indica el premio ADVANCED+?

ADVANCED+ es el nivel de premio más alto en el marco de pruebas para consumidores de AV-Comparatives. Se otorga a productos que demuestran una protección consistentemente alta contra amenazas del mundo real y al mismo tiempo mantienen bajas tasas de falsas alarmas.

¿Con qué frecuencia publica AV-Comparatives los resultados de las pruebas de protección del mundo real?

La prueba de protección del mundo real es parte de la serie de pruebas principales del consumidor en curso y se realiza durante todo el año. Este informe cubre el primer semestre de 2026.

Lea el informe completo

El informe completo de la prueba de protección del mundo real de febrero a mayo de 2026 está disponible de forma gratuita y sin registro:

https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-february-may-2026/

Acerca de AV-Comparatives

AV-Comparatives es la organización independiente líder en pruebas de ciberseguridad, que evalúa soluciones de seguridad que han evolucionado mucho más allá del software antivirus tradicional. Nuestras pruebas sistemáticas evalúan la protección moderna de terminales, la detección de amenazas y la seguridad móvil en dispositivos PC, Mac, Android y IoT. Utilizando una de las colecciones de amenazas más relevantes y sofisticadas del mundo, creamos entornos de prueba del mundo real para una evaluación integral. Los resultados de las pruebas son de libre acceso en todo el mundo y la certificación de AV-Comparatives proporciona un sello de aprobación reconocido mundialmente para un rendimiento comprobado en ciberseguridad.

Contacto de prensa

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www.av-comparatives.org