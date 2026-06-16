Les menaces concrètes exigent des résultats concrets

AV-Comparatives publie les résultats de son test de protection en conditions réelles (Real-World Protection Test) pour la période de février à mai 2026, alors que les particuliers sont confrontés à des logiciels malveillants provenant de sources de plus en plus inattendues

INNSBRUCK, Autriche, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, leader mondial des tests indépendants en matière de cybersécurité, a publié les résultats de son test de protection en conditions réelles (Real-World Protection Test) portant sur la période de février à mai 2026. Cette évaluation a porté sur 20 produits de sécurité destinés aux grand public, dans des conditions reflétant les menaces auxquelles les utilisateurs particuliers sont confrontés au quotidien, notamment les URL malveillantes.

Les principales conclusions en bref :

Putting consumer security to the test: AV-Comparatives evaluates 20 products in its Real-World Protection Test, February to May 2026.

20 produits de sécurité destinés aux particuliers ont été évalués par rapport à des menaces Internet réelles dans le cadre de tests menés dans des conditions contrôlées

Sept produits ont obtenu la note maximale, ADVANCED+, attestant d'une protection constante et fiable

Le rapport de test complet est disponible gratuitement à l'adresse av-comparatives.org, sans inscription ni frais

Pourquoi les tests de sécurité indépendants destinés au grand public sont-ils plus pertinents que jamais ?

Le paysage des menaces auxquelles sont confrontés les particuliers a considérablement évolué. Au début de l'année 2026, des chercheurs d'AV-Comparatives ont découvert MEL/Vacphage.A, un ver programmé en Python intégré à des fichiers binaires d'Autodesk Maya distribués via Fab.com d'Epic Games, une plateforme de ressources créatives très populaire bénéficiant de la confiance des professionnels et des amateurs. Cette découverte a fait l'objet d'une divulgation responsable à l'équipe de sécurité d'Epic Games avant sa publication.

Elle s'inscrit dans une tendance plus générale et de plus en plus courante : les pirates intègrent des logiciels malveillants dans des fichiers partagés via des plateformes auxquelles les utilisateurs ont toutes les raisons de faire confiance.

« Notre découverte sur Fab.com nous rappelle que les logiciels malveillants ne se propagent pas toujours par le biais de liens suspects ou de téléchargements douteux », a déclaré Andreas Clementi, fondateur et PDG d'AV-Comparatives. « Ils peuvent provenir d'une plateforme qu'un professionnel ou un passionné consulte quotidiennement. Le test de protection en conditions réelles est conçu précisément pour évaluer les performances des logiciels de sécurité lorsqu'un imprévu se produit ».

Comment le test de protection en conditions réelles a-t-il été réalisé ?

Le test s'est déroulé de février à mai 2026 et a porté sur 20 produits de sécurité grand public très répandus. Chaque produit a été évalué à l'aide d'un ensemble spécifique de menaces Internet concrètes, le critère principal étant de déterminer si une menace donnée était capable d'altérer le système de test. Tous les produits ont également été soumis à un test de faux positifs, visant à évaluer leur capacité à identifier correctement les fichiers légitimes sans générer d'alertes inutiles. Les produits présentant un taux élevé de faux positifs ont vu leurs niveaux de récompense ajustés en conséquence.

Les 20 produits évalués étaient les suivants : Avast One Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Bitdefender Total Security, ESET HOME Security Essential, F-Secure Internet Security, Fortect PC Suite, G DATA Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Premium, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, Norton Antivirus Plus, Panda Free Antivirus, Quick Heal Total Security, Sophos Home Premium, Total Defense Essential Anti-Virus, TotalAV Premium, Trend Micro Internet Security, et VIPRE Advanced Security.

Quels produits ont obtenu le meilleur classement ?

Sept produits ont obtenu la distinction ADVANCED+, la plus haute distinction décernée dans le cadre des tests grand public d'AV-Comparatives. Classés par ordre alphabétique selon le fournisseur, il s'agit des suivants : Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Microsoft, Norton et TotalAV.

Questions fréquemment posées

Le rapport d'essai est-il accessible au public ?

Oui. AV-Comparatives offre un accès libre à tous ses rapports de test, sans inscription ni paiement. Le rapport complet du test de protection en conditions réelles (Real-World Protection Test) pour la période de février à mai 2026 est disponible sur av-comparatives.org.

Que signifie la certification ADVANCED+ ?

ADVANCED+ est le niveau de distinction le plus élevé du programme de tests grand public d'AV-Comparatives. Ce label est décerné aux produits offrant une protection élevée et constante contre les menaces réelles, tout en conservant un faible taux de faux positifs.

À quelle fréquence AV-Comparatives publie-t-elle les résultats de ses tests de protection en conditions réelles ?

Le test de protection en conditions réelles s'inscrit dans le cadre de la série de tests principaux destinés aux consommateurs et se déroule tout au long de l'année. Ce rapport porte sur le premier semestre de 2026.

Lire le rapport complet

Le rapport complet du test de protection en conditions réelles (Real-World Protection Test) pour la période de février à mai 2026 est disponible gratuitement, sans inscription :

https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-february-may-2026/

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est la principale organisation indépendante de tests de cybersécurité, évaluant des solutions de sécurité qui ont évolué bien au-delà des logiciels antivirus traditionnels. Nos tests systématiques évaluent la protection moderne des terminaux, la détection des menaces et la sécurité mobile sur les appareils PC, Mac, Android et IoT. En utilisant l'une des collections de menaces les plus pertinentes et les plus sophistiquées au monde, nous créons des environnements de test réels pour une évaluation complète. Les résultats des tests sont disponibles en libre accès dans le monde entier et la certification d'AV-Comparatives constitue un label de qualité mondialement reconnu pour des performances éprouvées en matière de cybersécurité.

Contact presse

AV-Comparatives

Grabenweg 68, 6020 Innsbruck, Autriche

www.av-comparatives.org