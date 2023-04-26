LATINO WALLSTREET 創始人 GABRIELA BERROSPI FOUNDER 與 TOM BRADY、ERIC SCHMIDT 及 FRANCIS SUAREZ 一道成為 EMERGE AMERICAS 大會的主講人

邁阿密2023年4月26日 /美通社/ -- @newconceptpr— Gabriela Berrospi（社媒賬戶為 @gabywallstreet）是屢獲殊榮的財經專家，也是財經教育平台 Latino Wallstreet @latinowallst 創始人兼《福布斯》專欄作家，她在美國最重要的技術與創新會議 Emerge Americas @emergeamericas 上擔任主講人。

Emerge Americas 於 4 月 20 日及 21 日在邁阿密海灘會議中心舉行，Gabriela 受邀為來自不同行業的20,000多名與會專業人士發表演講。她被 Yahoo Finance 評為 2020年度十大女企業家，還被 HITN 電視台評為 2023 年度影響社群的十大拉丁裔女性，與她一起參加本次大會的有最具影響力的行業開拓者和演講者，其中包括七屆世界足球冠軍 Tom Brady、邁阿密市長 Francis Suárez、Google 前執行總裁 Eric Schmidt 以及其他來自技術與創新領域的重要人物。

Gabriela Berrospi、Francis Suarez 和 Tom Brady 在 2023 年 Emerge Americas 大會上擔任主講人

作為拉丁裔領導者以及旨在對拉丁裔進行金融及股市投資教育的「Latino Wallstreet」運動的領頭人，Gabriela 有機會加入「打破障礙：賦能拉丁裔領導者、重新定義其未來」專題討論小組，同時參與的主講人還包括知名演講者 Peter O. Estevez 以及心態教練 Celina Belizan。

Emerge Americas 主管 Melisa Medina 表示，她對像 Gabriela 這樣具有巨大價值的小組討論會感到十分滿意：「我感到非常榮幸，在小組討論中，我們可以深入探討社會政策、教育、金融、社群媒體及技術，這將為打破拉丁裔社群面臨的某些狀況提供深刻見解，探索我們作為拉丁裔所面臨的挑戰和機遇，以及如何共同打造領導者來打破這些循環，」她強調。

同樣，Gabriela 也很榮幸參與這場自 2014 年以來舉辦的著名會議，很開心能夠分享自己的成功故事並傳遞強有力的訊息，這位傑出的金融家表示：「很多時候，人們只看到我的成就，而沒有看到我為獲得現在的成就所經歷的所有障礙。我想讓大家知道，你所羞愧的事情或經歷的任何困難，無論是破產、離婚、輟學等，都會自動成為你實現目標的資本，並與你的社群建立聯繫。」她還在 2022 年獲得了 Russell Brunson 「Two Comma Club Award」，該獎項授予創造超過 7 位數收入的數碼平台。

這位秘魯裔領導者強調了自我教育、與正確的人交往、學習有價值的資訊對持續發展的重要性，為此，她仍然專注於讓更多人加入「Latino Wallstreet」平台並從中獲益。該平台將很快迎來一週年紀念，將會舉辦一場前所未有的活動。

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