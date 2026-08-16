L'autobus autonome e-ATAK de Karsan entre en service pour le transport de passagers au célèbre parc d'attractions d'Efteling

ISTANBUL, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- En développant des solutions de transport de pointe avec pour ambition de garder une longueur d'avance sur l'avenir de la mobilité, Karsan renforce son leadership mondial dans le domaine des transports publics autonomes grâce à un nouveau projet phare. Dans le cadre du projet lancé au mondialement célèbre parc d'attractions d'Efteling, l'autobus autonome e-ATAK de Karsan a commencé à transporter des passagers le 12 août 2026, reliant le principal pôle de transports en commun d'Efteling aux hôtels, aux hébergements et aux infrastructures touristiques de la région. Commentant ce projet, Utku Ayyarkın, PDG de Karsan, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers que l'e-ATAK autonome de Karsan soit devenu le premier bus autonome à circuler sur les voies publiques de la région du Brabant-Septentrional, aux Pays-Bas. Après notre projet à l'aéroport de Rotterdam-La Haye, ce deuxième déploiement autonome aux Pays-Bas renforce encore notre position en Europe grâce à un nouveau projet de référence majeur. Le fait que l'e-ATAK autonome ait été sélectionné pour Efteling, une destination de renommée mondiale qui accueille des millions de visiteurs chaque année, est un signe incontestable de la maturité de notre technologie et de la confiance que nos partenaires accordent à Karsan. Chez Karsan, nous ne nous contentons pas d'anticiper l'avenir de la mobilité ; nous intégrons nos solutions technologiques d'avant-garde dans la vie quotidienne. Grâce à des projets autonomes menés dans différents pays et dans divers contextes d'utilisation, nous faisons dès aujourd'hui de l'avenir des transports publics une réalité. Nous continuerons à jouer un rôle leader dans la généralisation des transports publics autonomes, notamment en Europe et à l'échelle mondiale. »

Efteling Karsan Autonomous e-ATAK

Karsan, l'une des marques pionnières qui transforme les transports publics électriques et autonomes en Europe, ajoute un nouveau déploiement en conditions réelles à son portefeuille de solutions de mobilité avancées. L'e-ATAK autonome, qui a commencé à circuler à Efteling, l'une des principales destinations touristiques des Pays-Bas, sera utilisé sur un itinéraire d'environ 6 kilomètres. Le véhicule transportera des passagers entre les arrêts « Efteling Hoofdingang » et « Wonderhotel » au sein d'un trafic mixte, grâce à une technologie de conduite autonome de niveau 4 selon la classification SAE.

Conçu pour être accessible aux passagers handicappés et proposé gratuitement, ce service reliera le principal pôle de transports en commun d'Efteling aux hôtels, aux structures d'hébergement et aux équipements touristiques des environs. Le projet contribuera ainsi non seulement à faire progresser la technologie autonome, mais aussi à promouvoir une approche de la mobilité plus accessible, plus inclusive et plus durable.

Une collaboration historique pour la mobilité autonome à Efteling !

Le lancement officiel du projet a eu lieu à Efteling le 10 août 2026. Des représentants d'Efteling, d'Arriva, de la province du Brabant-Septentrional, de la commune de Loon op Zand, de l'Autorité néerlandaise des véhicules (RDW) et de Dutch Automated Mobility étaient présents à la cérémonie de lancement. Relayé par la presse nationale et spécialisée néerlandaise, cet événement a réuni les pouvoirs publics, des entreprises technologiques et des opérateurs de transports en commun afin de marquer une étape importante dans le domaine de la mobilité autonome. Mis en œuvre grâce à la collaboration entre Karsan, Arriva, la province du Brabant-Septentrional, la commune de Loon op Zand, SmartwayZ.NL, Dutch Automated Mobility, Applied Autonomy et ADASTEC, ce projet est un exemple remarquable de coopération public-privé solide qui façonne l'avenir de la mobilité autonome en Europe.