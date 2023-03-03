LAY'S ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ ФУТБОЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ВИЗИТ МЕССИ» С ЛЕО МЕССИ

LAY'S ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ ВЕСЕЛОЙ ФУТБОЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ВИЗИТ МЕССИ» С ВЕЛИЧАЙШИМ ФУТБОЛИСТОМ ВСЕХ ВРЕМЕН ЛЕО МЕССИ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

У тебя есть Lay's? Месси хочет знать!

Звезда дебютирует в новом рекламном ролике и на лимитированной серии упаковки чипсов Lay's, присоединившись к бывшему товарищу по команде Тьерри Анри на платформе «No Lay's, No Game» («Без Lay's нет игры»), чтобы отпраздновать партнерство бренда с Лигой чемпионов УЕФА и напомнить болельщикам, что смотреть футбол без Lay's просто невозможно.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- С чипсами Lay's просмотр футбола становится лучше, но представьте себе, что вы смотрите его со своими друзьями и семикратным обладателем «Золотого мяча» — Лионелем Месси! Четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпион Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 выводит платформу бренда «No Lay's, No Game» на новый уровень, снявшись в новом веселом и захватывающем рекламном ролике под названием «Визит Месси», а также появившись на лимитированной серии упаковки чипсов Lay's в честь движения «No Lay's, No Game», посвященного Лиге чемпионов УЕФА.

LAY’S DEBUTS WORLD PREMIERE OF FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL “MESSI VISITS” STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

На этой особой упаковке с изображением великих футболистов, включая Месси, отображаются ключевые элементы, которые делают Лигу чемпионов УЕФА одним из самых захватывающих спортивных событий на Земле: невероятные спортсмены, страстные болельщики и мировая аудитория. Лимитированная серия упаковки демонстрирует динамическую энергию, которую спортсмены привносят в красивую игру. Она будет доступна в США, Южной Африке, Польше и других странах на протяжении всего турнира Лиги чемпионов УЕФА до июня 2023 года.

Телевизионный рекламный ролик «Визит Месси» с Месси в главной роли доступен для просмотра уже сейчас!

В ролике Месси оказывается неожиданным гостем на вечеринке Лиги чемпионов УЕФА, появившись без предупреждения, но празднование превращается в огорчение, когда легенда спрашивает: «Где Lay's?» Посмотрите, как болельщики и один пушистый друг реагируют на поиски легендой своего любимого соленого снека.

Благодаря забавной оригинальной музыкальной записи под метким названием «No Lay's, No Game» в пародийном исполнении рок-баллады «All By Myself» Эрика Говарда Кармена в ролике усиливаются эмоции и юмор.

«Если вы хорошо подготовлены, у вас больше шансов показать свою лучшую игру. То же самое относится ко всем болельщикам, которые любят смотреть футбол, собираться вместе с друзьями и делиться чипсами Lay's. Именно это с небольшим юмором и отображается в новом рекламном ролике Lay's. День матча без Lay's никогда не будет идеальным! Без Lay's нет игры», — говорит Лионель Месси.

В дополнение к лимитированной серии упаковки и платформе «No Lay's, No Game» с совершенно новым роликом «Визит Месси», вице-президент по маркетингу Global Food Brands в PepsiCo Сиара Дилли (Ciara Dilley) заявила: «Невозможно смотреть футбол без Lay's, и невозможно не упомянуть Месси во время разговора о «величайших людях всех времен». Именно поэтому Лионель был идеальным партнером для платформы «No Lay's, No Game», и именно поэтому Lay's уже много лет является его товарищем по команде. Он является легендой спорта, и с помощью Месси движение «No Lay's, No Game» объединит фанатов благодаря простому угощению друг друга чипсами Lay's».

«Визит Месси» — это последняя остановка на пути бренда «No Lay's, No Game» в этом футбольном сезоне. Эта захватывающая платформа празднует почти десятилетие партнерских отношений между любимым мировым брендом чипсов и Лигой чемпионов УЕФА. Кампания стартовала 21-ого февраля с короткометражного фильма под названием «Визит Тьерри» с участием легенды футбола Тьерри Анри. Анри и Месси были товарищами по команде в команде ФК Барселона 2009 года, которая была удостоена звания победителей Лиги чемпионов УЕФА.

На протяжении оставшейся части турниров Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин и женщин 2022-2023 годов болельщикам стоит ожидать новых захватывающих и неожиданных моментов на платформе «No Lay's, No Game», в том числе: еще больше сюрпризов от футбольных суперзвезд, увлекательный цифровой контент и созданные по всему миру поля. Никогда не знаешь, кто может появиться и спросить, есть ли у вас Lay's!

Lay's и Лионель Месси вместе будут чествовать платформу «No Lay's, No Game» и докажут болельщикам, что смотреть футбол без Lay's просто невозможно. Не забудьте подписаться на Lay's Football в Instagram, чтобы быть в курсе всех запусков партнерских программ Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, а также других новостей «No Lay's, No Game». Для получения дополнительной информации о турнире посетите сайт UEFA.com.

Информация о бренде Lay's:

Lay's — один из брендов, относящихся к компании Frito-Lay North America, входящей в состав холдинга PepsiCo, Inc., со стоимостью 19 млрд долларов (Nasdaq: PEP) и со штаб-квартирой в Пурчейзе, штат Нью-Йорк. Более подробная информация о компании Frito-Lay представлена на корпоративном сайте http://www.fritolay.com/ и в Twitter http://www.twitter.com/fritolay. Более подробная информация о бренде Lay's представлена на сайте www.facebook.com/lays или в Twitter по адресу www.twitter.com/lays. Вы также можете подписаться на Lay's в Instagram, посетив http://instagram.com/lays.

Информация о холдинге PepsiCo: Продукты PepsiCo

употребляются покупателями более миллиарда раз в день в более чем 200 странах и регионах по всему миру. Чистая выручка PepsiCo в 2022 году составила более 86 млрд долларов, что обусловлено дополнительным ассортиментом напитков и готовых к употреблению продуктов, который включает в себя Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker и SodaStream. Ассортимент продукции PepsiCo включает в себя широкий выбор вкусных продуктов питания и напитков, включая множество легендарных брендов, каждый из которых ежегодно приносит более 1 млрд долларов в розничных продажах.

Видение PepsiCo — это стать мировым лидером в производстве напитков и готовых продуктов питания, побеждая с pep+ (PepsiCo Positive). pep+ — это наша стратегическая трансформация, ставящая устойчивое развитие и человеческий ресурс во главу угла процесса создания ценностей и роста, за счет деятельности в рамках планетарных возможностей и стимулирования позитивных изменений на благо планеты и людей. Для получения более подробной информации посетите сайт www.pepsico.com и подпишитесь на @PepsiCo в Twitter, Instagram, Facebook и LinkedIn.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2013803/LAYS_DEBUTS_WORLD_PREMIERE_MESSI.jpg

SOURCE PepsiCo