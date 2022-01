LD Systems® spouští kampaň „Your Sound. Our Mission."

NEU-ANSPACH, Německo, 14. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost LD Systems® , německý výrobce a distributor profesionálních audio produktů, dnes vyhlašuje svou digitální marketingovou kampaň "Your Sound. Our Mission." s cílem oslovit rostoucí skupinu klíčových uživatelů - mobilních DJů a hudebníků všeho druhu. Prostřednictvím této kampaně LD Systems® vyzdvihne své uživatele, kteří značku LD Systems® oceňují pro její jedinečné a uživatelsky zaměřené produkty a posílí tak svou pozici světového lídra v oblasti zvukových technologií.

Od svého založení v roce 2002 umožňuje společnost LD Systems® DJům a hudebníkům všeho druhu rozvíjet vášeň pro zvuk pomocí uživatelsky orientovaných zvukových řešení, která uživatelům dopřávají jedinečné okamžiky pospolitosti s portfoliem více než 300 celosvětově distribuovaných produktů navrhovaných a vznikajících v Německu. Digitální marketingovou kampaň „Your Sound. Our Mission." tvoří šedesátivteřinové heroické video „ Your Sound. Our Mission. | Vyznání lásky mobilním DJům a hudebníkům " společně se vstupní stránkou kampaně . Oslavné video dostupné v šesti jazycích vyzdvihuje uživatelský obsah skutečných DJů a hudebníků, využívajících rozmanitou škálu zvukových řešení LD Systems® při svých koncertech, DJ setech, vystupování na svatbách a jinde.

„Cílem kampaně je představit DJům a hudebníkům všechny způsoby, kterými LD Systems® podporuje jejich práci – od PA systémů po příposlechová zařízení a další," řekl Baptiste Languille, senior manažer globálního marketingu značky LD Systems®. "Kampaň prezentuje naše odhodlání poskytovat řešení, která našim uživatelům umožňují vytvořit přesně takový zvuk, jaký chtějí, s pomocí přesně těch funkcí, které potřebují."

Nejprodávanější produkty společnosti LD Systems® se rychle šíří Severní Amerikou a získávají si jméno svou kombinací spolehlivosti, výkonu a uživatelské přívětivosti. K nejúspěšnějším produktům v rámci Severní Ameriky patří například:

Série MAUI – věžové systémy MAUI představují kompaktní a komplexní PA systémy, které se snadno přepravují, lze je nastavit během několika sekund a stylově zapadnou do jakéhokoli prostředí.

– věžové systémy představují kompaktní a komplexní PA systémy, které se snadno přepravují, lze je nastavit během několika sekund a stylově zapadnou do jakéhokoli prostředí. MAUI 44 G2 - věžový systém, který je dokonalým spojením silného zvuku a intuitivního designu.

- věžový systém, který je dokonalým spojením silného zvuku a intuitivního designu.

MAUI 5 GO 100 - když jde především o přenosnost, dokonalým řešením je systém MAUI 5 GO 100, který díky dlouhé výdrži baterie a lehké konstrukci přinese křišťálově čistý zvuk kamkoli.

- když jde především o přenosnost, dokonalým řešením je systém 5 GO 100, který díky dlouhé výdrži baterie a lehké konstrukci přinese křišťálově čistý zvuk kamkoli. Série ICOA - skutečný reproduktor DJů a hudebníků, poctivý tahoun ICOA, nabízí bohaté a hluboké basy spolu s všestrannými možnostmi využití jako širokopásmový reproduktor, satelit nebo monitor.

- skutečný reproduktor DJů a hudebníků, poctivý tahoun ICOA, nabízí bohaté a hluboké basy spolu s všestrannými možnostmi využití jako širokopásmový reproduktor, satelit nebo monitor. Série U500 - sofistikované a cenově dostupné bezdrátové systémy, které uživatele zbaví veškerých starostí o spolehlivost a použitelnost mikrofonů, bodypacků a příposlechů během živého vystoupení.

Obnovení živých vystoupení přivádí DJe a hudebníky zpět na pódia a společnost LD Systems® má za cíl plnit jejich nejrozmanitější potřeby díky skvěle vyladěnému vybavení, které pomáhá umělcům najít svůj zvuk – ať už vyrážejí na světové turné, koncertují v kavárně či na soukromé party.

„LD Systems® staví již od začátku vše kolem uživatele." říká Kati Eismann, globální marketingová ředitelka skupiny Adam Hall Group. „S dalším růstem a vývojem značky LD Systems® budeme do svého vývojového procesu i nadále začleňovat ještě více zpětné vazby od uživatelů a testů v praxi. Jsme tu proto, abychom našim uživatelům poskytli dokonalý zvuk – a nejlépe to dokážeme, když budeme naslouchat. Právě to má vyjádřit i naše nová kampaň."

Podívejte se na video „Your Sound. Our Mission." na YouTube a prozkoumejte stránku kampaně na adrese LD-Systems.com/yoursoundourmission . Produkty LD Systems najdete na adrese LD-Systems.com a u maloobchodních prodejců v Severní Americe včetně sítí Musician's Friend a Guitar Center .

O společnosti LD Systems®

Společnost LD Systems® vznikla v Německu a je výrobcem a distributorem profesionálního audio vybavení. Mezi jejími produkty najdeme inovativní, uživatelsky přívětivé a vysoce výkonné PA systémy, vyspělé reproduktory a subwoofery pro živá představení a instalace nebo bezdrátové mikrofony a příposlechové systémy (in-ear monitory), které nabízejí umělcům a řečníkům dokonalou volnost pohybu i spolehlivost. Principy značky charakterizuje výkonnost, spolehlivost, snadná manipulace a čistý, estetický design. V duchu svého hesla „Your Sound. Our Mission. (Váš zvuk. Naše poslání.)" přináší LD Systems® všem hudebníkům, DJům, organizátorům akcí a projektantům instalací svobodu tvořit a uskutečňovat své představy o zvuku bez kompromisů. Společnost LD Systems® je členem oceňované skupiny Adam Hall Group. Pro více informací navštivte stránky LD-Systems.com , nebo nás sledujte na Facebooku , Youtube a Instagramu .

Kontakt pro média:

Demonstrate PR jménem společnosti Adam Hall Group/LD Systems®, Severní Amerika

Zach Barker

[email protected]

415-400-4214

Globální manažer pro média za Adam Hall Group

Petra Mickalova

[email protected]

+4915290018591

Video - https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

SOURCE Adam Hall Group