LD Systems® запускает кампанию "Your Sound. Our Mission." («Ваш звук. Наша миссия.»)

С момента своего основания в 2002 году компания LD Systems® предоставила диджеям и музыкантам любого профиля возможность проявить свою страсть к звуку с помощью аудиотехнологий, позволяющих пользователям наслаждаться уникальными моментами единения с помощью своего ассортимента, состоящего из более чем 300 немецких продуктов, разработанных по всему миру. Цифровая маркетинговая кампания "Your Sound. Our Mission." («Ваш звук. Наша миссия.») включает шестьдесят второй игровой видеоролик "Your Sound. Our Mission. | A Declaration of Love to Mobile DJs and Musicians" (Ваш звук. Наша миссия. | Признание в любви к мобильным диджеям и музыкантам» и целевую страницу кампании. Игровой видеоролик, доступный на шести языках, воспроизводит пользовательский контент от реальных мобильных диджеев и музыкантов с использованием широкого ассортимента аудиотехнологий LD Systems® для выступлений на концертах, диджей-сетах, свадьбах и пр.

«Кампания нацелена на ознакомление диджеев и музыкантов со всеми способами, с помощью которых LD Systems® поддерживают их работу, от систем ПА до внутриканалиных наушников и прочего, — заявил старший менеджер по маркетингу бренда LD Systems® Баптист Лангилль (Baptiste Langille). — Кампания демонстрирует нашу приверженность поиску решений, позволяющих нашим пользователям создавать нужные им точные звуки с использованием необходимых им функций».

Самая популярная продукция компании LD Systems®, быстро распространяющаяся в Северной Америке, завоевывает свое имя, совмещая такие качества как надежность, производительность и удобства для пользователей. К числу лидеров продаж в Северной Америке относятся:

Серия MAUI — колонные системы MAUI представляют собой компактные и полноценные системы ПА, которые легко переносятся, могут устанавливаться за считанные секунды и стильно встраиваться в любую обстановку.

MAUI 44 G2 — эта колонка PA представляет собой идеальное сочетание мощного звука и интуитивно понятного дизайна.

MAUI 5 GO 100 — при высокой портативности модель MAUI 5 GO 100 представляет собой идеальную систему, обеспечивающую кристально четкое звучание в любом месте с длительным временем работы от аккумулятора и легковесной конструкцией.

Серия ICOA — настоящая колонка для музыкантов и диджеев — предлагает насыщенные, глубокие басы и универсальность для использования в качестве полнодиапазонных громкоговорителей, ретрансляторов и узлов контроля.

Серия U500 — высокотехнологичные и недорогие беспроводные системы, позволяющие пользователю не беспокоиться во время живых выступлений о надежности и удобстве использования микрофонов, нательных устройств и встроенных мониторов.

По мере того как новые живые события воссоединяют диджеев и музыкантов со сценой, главная задача LD Systems® — удовлетворять разнообразные потребности музыкантов, которые могут участвовать в мировых турне, выступать в кофейнях или давать концерт на заднем дворе, с помощью инженерного оборудования, которое помогает им найти свой звук.

«Компания LD Systems® ставит пользователя в центр внимания с самого начала, — заявила директор по глобальному маркетингу компании Adam Hall Group Кати Эйсман (Kati Eismann). — По мере развития LD Systems® мы продолжим включать в процесс разработки все больше отзывов пользователей и дорожных тестов. Мы работаем над обеспечением идеального звука для наших пользователей и делаем это лучше всего, когда слушаем. Наша новая кампания призвана сообщить об этом».

Посмотрите игровой видеоролик "Your Sound. Our Mission." на YouTube и посетите нашу целевую страницу LD-Systems.com/yoursoundmission. Продукция LD Systems доступна на сайте LD-Systems.com и в магазинах по всей Северной Америке, включая Musician's Friend и Guitar Center.

Информация о компании LD Systems®

Компания LD Systems®, основанная в Германии, является производителем и дистрибьютором профессиональной аудиопродукции, включающей в себя инновационные и удобные в использовании высокопроизводительные системы ПА, современные динамики и сабвуферы для прямых трансляций и инсталляций, а также беспроводной микрофон и внутриканальные системы мониторинга, обеспечивающие полную свободу передвижения и надежность для музыкантов и докладчиков. Эксплуатационные качества, надежность, простота обращения и экологичность дизайна являются отличительными чертами бренда. Воплощая в жизнь девиз бренда "Your Sound. Our Mission." («Ваш звук. Наша миссия.»), компания LD Systems® позволяет каждому музыканту или диджею, организатору или планировщику мероприятий свободно создавать и реализовывать свои звуковые идеи так, как они хотят. Компания LD Systems® входит в состав прославленной Adam Hall Group. Для получения более подробной информации посетите сайт LD-Systems.com или следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Youtube и Instagram.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

