Le « CART BP pro » de Sky Labs, un véritable « game changer » à l'échelle mondiale

GDANSK, Pologne et MANCHESTER, Angleterre, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (PDG : Jack ByungHwan Lee) a annoncé le 11 juin avoir organisé des symposiums exclusifs lors du 35e Congrès de la Société Européenne d'Hypertension (ESH 2026) à Gdańsk, en Pologne, ainsi qu'au Congrès annuel 2026 de la British Cardiovascular Society (BCS) à Manchester, au Royaume-Uni.

At the European Society of Hypertension symposium, a speaker introduces the research findings of 'CART BP pro' to the attendees. At the British Cardiovascular Society Annual Conference symposium, a speaker shares the research findings of 'CART BP pro' with the attendees.

Ces événements ont eu lieu peu après la mise à jour des recommandations 2026 de la Korean Society of Hypertension (KSH), qui, pour la première fois au monde, ont officiellement recommandé « l'utilisation des dispositifs sans brassard validés pour la surveillance de la pression artérielle en dehors du cadre médical ». Alors que la Corée du Sud s'impose comme pionnière dans l'application clinique des tensiomètres sans brassard, les données issues du CART BP pro sont devenues un sujet central de discussion au sein de la communauté scientifique internationale.

Dans une étude comparative avec les méthodes conventionnelles, le CART BP pro a satisfait à la norme internationale ISO 81060-2:2018. L'appareil continue également de renforcer son dossier clinique en répondant aux critères stricts de la Société Européenne d'Hypertension pour les dispositifs sans brassard, notamment les tests statiques, de positionnement, veille/sommeil et d'effort.

Fort de ces preuves cliniques et de son remboursement par l'assurance maladie nationale depuis 2024 pour la surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures (MAPA), l'appareil s'est rapidement imposé dans les établissements de santé sud-coréens. En mai 2026, le nombre cumulé de prescriptions dépassait déjà les 260 000.

Des experts internationaux confirment : « La Corée du Sud est en tête »

Le professeur George Stergiou, président de l'International Society of Hypertension (ISH), a déclaré : « Il est très encourageant de constater que la Corée du Sud explore activement l'applicabilité clinique des tensiomètres sans brassard tout en évaluant soigneusement leur potentiel et leurs limites. » Il a ajouté : « Si le CART BP pro démontre sa capacité à améliorer le pronostic des patients, l'observance thérapeutique et le contrôle tensionnel, cela constituera une avancée clinique majeure, bien au-delà d'une simple validation de précision. »

La professeure Carmel McEniery (Université de Cambridge) a salué « un système de santé et un environnement clinique en avance sur leur temps ». Le professeur Philip Lewis a souligné que « l'appareil, en dépassant les limites des méthodes traditionnelles, permet une collecte continue des données de jour comme de nuit, avec une acceptabilité remarquable pour les patients ». Le professeur Geu-Ru Hong (Hôpital cardiovasculaire Severance) a insisté sur « le confort exceptionnel de la surveillance nocturne sans brassard, réduisant considérablement les perturbations du sommeil ». Enfin, le professeur Kwang-Il Kim, président de la KSH, a rappelé que « la Corée du Sud offre un environnement unique pour l'adoption rapide des dispositifs innovants grâce à un système de remboursement bien établi et un reste à charge limité pour les patients ».

En janvier dernier, Sky Labs a obtenu la certification européenne CE-MDR, suivie de son enregistrement auprès de la MHRA au Royaume-Uni. Ces jalons réglementaires ouvrent la voie à une expansion accélérée sur les marchés européens et renforcent la position de l'entreprise comme leader mondial de la santé numérique.

À propos de Sky Labs

Fondée en septembre 2015, Sky Labs est une entreprise de technologies médicales spécialisée dans le développement de « CART », un dispositif sous forme de bague et une plateforme dédiée au suivi des patients atteints de maladies chroniques. En 2023, l'entreprise a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de « CART BP pro », destiné à la mesure de la pression artérielle sur 24 heures. En 2024, il a été reconnu par le Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dans le cadre de l'acte médical de « surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (code E6547). En septembre 2025, Sky Labs a lancé « CART BP », une version grand public disponible via sa boutique en ligne officielle et divers canaux de vente numériques.

Contacts presse

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