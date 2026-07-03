Sky Labs présente « CART BP pro » comme une solution prometteuse pour les essais cliniques mondiaux

BÂLE, Suisse et SÉOUL, Corée du Sud, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) a annoncé le 2 juillet avoir présenté ses solutions de plateforme de données lors du 9th Digital Biomarkers in Clinical Trials Summit à Bâle, en Suisse. À cette occasion, l'entreprise a mis en avant le potentiel de son tensiomètre sans brassard en forme de bague, CART BP pro, pour les essais cliniques et la génération de données de vraie vie (Real-World Evidence - RWE).

Sky Labs presents its ring-type blood pressure monitor, 'CART BP pro,' as a drug trial data platform at the 9th Digital Biomarkers in Clinical Trials Summit in Basel, Switzerland.

Ce sommet international réunit des laboratoires pharmaceutiques multinationaux, des experts des essais cliniques et des acteurs de la santé numérique afin d'explorer des approches innovantes s'appuyant sur les dispositifs portables (wearables) et les technologies médicales numériques. L'édition de cette année, organisée à Bâle – qui abrite le siège mondial de Roche – a rassemblé environ 350 participants, dont des représentants de premier plan de Roche et de Novartis.

À travers cet événement, Sky Labs entend se positionner comme un partenaire stratégique des groupes pharmaceutiques internationaux en fournissant des données de signes vitaux de haute qualité, recueillies avec le consentement des patients, pour soutenir le développement clinique. En Corée du Sud, la valeur de cette plateforme est déjà démontrée dans le cadre de projets de recherche publics : elle est notamment utilisée dans une étude de cohorte à grande échelle menée par les National Institutes of Health (NIH) de la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA).

Lors de sa présentation, Sky Labs a partagé des résultats concrets issus de la pratique clinique et a mis en évidence la valeur de CART BP pro en tant que plateforme de données cliniques. L'entreprise a suscité un vif intérêt en soulignant les limites majeures des systèmes conventionnels de mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) sur 24 heures utilisant un brassard, encore largement employés. Ces dispositifs, qui compriment régulièrement le bras, perturbent le sommeil et provoquent un inconfort majeur, en particulier lors des mesures nocturnes. Cela entraîne une hausse des taux d'abandon, une augmentation des coûts et des retards dans le calendrier des essais. Selon une étude de Viera et al. (2011), 70,2 % des utilisateurs de MAPA conventionnels ont signalé des troubles du sommeil dus aux réveils provoqués par l'appareil. De plus, parmi les participants tolérant mal le dispositif, le taux de données incomplètes ou inexploitables sur 24 heures a atteint 50,0 % lors de mesures répétées.[1]

À l'inverse, CART BP pro est un tensiomètre sans brassard qui se porte au doigt comme une bague. Il est capable d'enregistrer la pression artérielle en continu, aussi bien pendant les activités quotidiennes que durant le sommeil, sans aucune compression du bras. Cette approche réduit considérablement la charge pour les patients et garantit une collecte stable, continue et à long terme des signes vitaux, tels que la pression artérielle et la fréquence cardiaque.

En outre, CART BP pro trouve son utilité non seulement lors du développement clinique de nouveaux médicaments, mais également pour évaluer la réponse thérapeutique de traitements déjà commercialisés. En assurant un suivi continu des variations tensionnelles en fonction des horaires de prise, des dosages et du mode de vie, le dispositif contribue à générer les données RWE indispensables pour évaluer l'efficacité, la sécurité et le pronostic des patients à long terme.

Grâce à sa haute précision de mesure, CART BP pro est actuellement remboursé par le système national d'assurance maladie en Corée du Sud. Le dispositif bénéficie également d'une solide reconnaissance scientifique, ayant été officiellement recommandé comme tensiomètre sans brassard certifié pour la pratique clinique dans les dernières directives coréennes sur l'hypertension.

« Sur la base de la technologie de CART BP pro, validée par les recommandations de la Korean Society of Hypertension (KSH) et la couverture par l'assurance-maladie, dont la performance est validée par des directives cliniques nationales et par sa prise en charge par l'assurance maladie, nous avons démontré son potentiel en tant que plateforme de données de signes vitaux de haute qualité pour les essais cliniques », a déclaré Jack Byunghwan Lee, CEO de Sky Labs. « Nous prévoyons d'étendre activement les applications de notre technologie dans les essais cliniques grâce à des collaborations stratégiques avec des acteurs pharmaceutiques mondiaux. »

À propos de Sky Labs

Fondée en septembre 2015, Sky Labs est une entreprise de technologies médicales spécialisée dans le développement de « CART », un dispositif sous forme de bague et une plateforme dédiée au suivi des patients atteints de maladies chroniques. En 2023, l'entreprise a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de « CART BP pro », destiné à la mesure de la pression artérielle sur 24 heures. En 2024, il a été reconnu par le Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dans le cadre de l'acte médical de « surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (code E6547). En septembre 2025, Sky Labs a lancé « CART BP », une version grand public disponible via sa boutique en ligne officielle et divers canaux de vente numériques.

[1] Tolerability of the Oscar 2 ambulatory blood pressure monitor among research participants: a cross-sectional repeated measures study | BMC Medical Research Methodology | Springer Nature Link

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