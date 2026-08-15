Le Directoire et le Conseil de surveillance de Nagarro recommandent d'accepter l'offre publique volontaire de rachat lancée par Persistent

Publication de la déclaration motivée conjointe du Directoire et du Conseil de surveillance

Le prix offert de 81,00 euros par action est jugé adéquat et équitable

Le Directoire et le Conseil de surveillance soutiennent le partenariat stratégique et recommandent aux actionnaires d'accepter l'offre

MUNICH, 15 août 2026 /PRNewswire/ -- Le Directoire et le Conseil de surveillance de Nagarro SE (« Nagarro » ou la « Société ») ont publié aujourd'hui leur déclaration motivée conjointe, conformément à l'article 27 de la loi allemande sur les acquisitions de valeurs mobilières et les offres publiques d'achat (« WpÜG »), concernant l'offre publique volontaire de rachat (offre en numéraire) de Galaxy Germany Holding SE (l'« Offrant »). L'Offrant est une société contrôlée directement par Persistent Systems Limited, une société cotée en bourse établie en Inde (« Persistent »).

Joint Reasoned Statement

Après avoir examiné et évalué de manière indépendante et minutieuse le document d'offre publié par l'Offrant, le Directoire et le Conseil de surveillance recommandent tous deux à l'ensemble des actionnaires de Nagarro d'accepter l'offre publique de rachat.

Les deux parties saluent les intentions économiques et stratégiques de l'Offrant telles qu'elles sont exposées dans le document d'offre, dans lequel l'Offrant a réaffirmé son intention de soutenir et de développer davantage la stratégie commerciale actuelle de Nagarro, de collaborer avec le Directoire actuel pour assurer le succès du groupe issu de la fusion, ainsi que de soutenir les effectifs actuels du groupe Nagarro. L'Offrant souligne également le plus grand respect qu'il porte aux réalisations des employés du groupe Nagarro à ce jour. Les mesures et objectifs envisagés ont déjà fait l'objet d'un accord global dans le cadre de l'accord de regroupement d'entreprises conclu le 26 juin 2026, qui définit en détail un cadre commun pour la future coopération.

Le Directoire et le Conseil de surveillance de Nagarro SE estiment que le prix d'offre de 81,00 euros par action Nagarro est adéquat et équitable. Ce prix permet aux actionnaires de s'assurer immédiatement et d'emblée une part significative de la création de valeur à long terme visée, sans avoir à supporter les risques liés à la mise en œuvre ni les effets temporaires qui pourraient en découler.

Le prix d'offre, fixé à 81,00 euros par action, représente une prime d'environ 140 % par rapport au cours de l'action Nagarro sur Xetra, qui s'élevait à 33,74 euros le 25 juin 2026 (dernier jour de cotation avant l'annonce de la décision de lancer l'offre le 26 juin 2026), une prime d'environ 93 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois et une prime d'environ 112 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur un mois, dans les deux cas jusqu'au 25 juin 2026 inclus. Par ailleurs, le prix de l'offre dépasse d'environ 12,5 % la médiane des cours cibles établis par les analystes financiers, qui s'élève à 72,00 euros, et comprend une prime de 9,00 euros.

« Le Directoire continue de soutenir sans réserve le partenariat stratégique envisagé avec Persistent afin d'accélérer notre développement, de créer une dynamique de croissance et de faire progresser la transformation de Nagarro. L'offre soumise sert au mieux les intérêts de nos parties prenantes et le prix offert de 81,00 euros par action représente une prime intéressante pour nos actionnaires, à qui nous recommandons de l'accepter », déclare Manas Human, cofondateur et PDG de Nagarro SE.

« Après avoir soigneusement examiné les avantages économiques et stratégiques, nous estimons que cette offre représente une formidable opportunité pour Nagarro et ses actionnaires. Financièrement adéquate, l'offre reflète la valeur et le potentiel de la Société », ajoute Christian Bacherl, président du Conseil de surveillance de Nagarro SE.

La période d'acceptation a débuté avec la publication du document d'offre le 6 août 2026 et prendra fin le 17 septembre 2026 à minuit (heure locale de Francfort-sur-le-Main) / 18 h 00 (heure locale de New York). Les actionnaires de Nagarro peuvent accepter l'offre publique de rachat de l'Offrant par l'intermédiaire de leur banque dépositaire respective. Il est conseillé aux actionnaires de contacter leur banque dépositaire respective ou tout autre prestataire de services de conservation d'actifs afin de présenter leurs actions. Le document d'offre et des informations complémentaires sont disponibles sur www.galaxy-offer.com.

L'offre est soumise à diverses conditions. Celles-ci comprennent notamment un seuil minimal d'acceptation de 50 % plus une (1) action des actions Nagarro concernées, l'obtention des autorisations en matière de contrôle des fusions et des investissements directs étrangers dans plusieurs juridictions, ainsi qu'une autorisation délivrée par la Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) en vertu de la loi indienne FEMA. La clôture de l'offre est prévue au quatrième trimestre de l'année civile 2026 ou au premier trimestre de l'année civile 2027.

Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de retrait de la cote et, une fois l'opération finalisée, l'Offrant a l'intention de procéder au retrait des actions Nagarro du marché réglementé de la Bourse de Francfort (Prime Standard) dès que cela sera légalement et concrètement possible. Sous réserve de ses obligations fiduciaires, le Directoire de Nagarro a indiqué dans l'accord de regroupement d'entreprises qu'il soutiendrait un retrait de la cote si l'Offrant en faisait la demande à l'avenir. L'Offrant s'est engagé vis-à-vis de Nagarro à ne pas conclure de contrat de domination et/ou de transfert des bénéfices et pertes pendant au moins deux (2) ans à compter de la clôture de l'opération.

L'Offrant et les personnes agissant de concert avec lui ont déjà sécurisé environ 20 % des actions de Nagarro dans le cadre d'un accord contraignant conclu avec Lantano Beteiligungen GmbH, la société d'investissement du principal actionnaire de Nagarro.

Des exemplaires de la déclaration motivée conjointe du Directoire et du Conseil de surveillance de Nagarro SE sont également disponibles gratuitement auprès de Nagarro SE, Investor Relations, Baierbrunner Straße 15, 81379 Munich, Allemagne (demandes possibles par e-mail à [email protected] en indiquant une adresse postale complète). La déclaration motivée conjointe ainsi que, le cas échéant, toute modification qui lui serait apportée et toute déclaration supplémentaire concernant d'éventuelles modifications de l'offre publique de rachat, seront publiées en allemand ainsi que sous la forme d'une traduction anglaise non contraignante sur Internet à l'adresse https://www.nagarro.com/en/investor-relations/voluntary-public-takeover-offer-by-persistent. Seule la version allemande fait foi.

Pour l'évaluation de l'offre publique de rachat, seule la déclaration motivée conjointe du Directoire et du Conseil de surveillance fait autorité. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent ni une explication ni un complément au contenu de la déclaration motivée conjointe.

J.P. Morgan agit à titre de seul conseiller financier conjoint auprès du Directoire et du Conseil de surveillance de Nagarro, tandis que Freshfields agit à titre de seul conseiller juridique conjoint.

À propos de Nagarro

Nagarro est une entreprise mondiale d'ingénierie et de transformation native de l'IA qui intègre l'intelligence artificielle au sein des entreprises de manière sécurisée, responsable et à grande échelle. Se distinguant par son caractère entrepreneurial, agile et mondial, les valeurs de bienveillance (CARING) sont au cœur de la démarche de Nagarro. L'entreprise emploie environ 18 700 personnes dans 39 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

(FRA : NA9) (SDAX) (ISIN : DE000A3H2200) (WKN : A3H220)

Avertissement concernant les déclarations prospectives

La présente publication contient des « déclarations prospectives » concernant les résultats d'exploitation, la situation financière, la trésorerie, les perspectives, la croissance et les stratégies de Nagarro. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs, les cibles, les stratégies, les perspectives et les possibilités de croissance, y compris les prévisions pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, les objectifs à moyen terme, le fonds de roulement, la structure du capital et la politique de dividendes de Nagarro, ses projets, événements ou performances futurs, les perspectives économiques et les tendances du secteur. La présente publication ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions ou d'autres titres de Nagarro SE. L'offre publique de rachat elle-même, ainsi que ses modalités et conditions et les autres renseignements qui s'y rapportent, sont publiés dans le document d'offre de Galaxy Germany Holding SE. Il est recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de Nagarro de lire attentivement le document d'offre ainsi que tous les autres documents relatifs à l'offre publique de rachat, en particulier la déclaration motivée conjointe du Directoire et du Conseil de surveillance, car ils contiennent des informations importantes. Il est également conseillé aux actionnaires de Nagarro de demander un avis indépendant, au besoin, afin de prendre une décision éclairée concernant le contenu du document d'offre et l'offre publique de rachat.

Les déclarations prospectives sont parfois, mais pas toujours, identifiables par l'emploi d'une date future ou par l'utilisation de termes tels que « sera », « pourrait », « peut », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « prépare » ou « vise » (y compris sous leur forme négative ou d'autres variantes). De par leur nature, les déclarations prospectives sont intrinsèquement prévisionnelles et spéculatives et comportent des risques et des incertitudes puisqu'elles portent sur des événements et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se produire à l'avenir. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats et évolutions réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives ultérieures, écrites ou orales, attribuables à Nagarro, à un membre de Nagarro ou à toute personne agissant en leur nom, sont expressément soumises dans leur intégralité aux facteurs mentionnés ci-dessus. Rien ne permet de garantir que les déclarations prospectives contenues dans le présent document se concrétiseront. Toutes les déclarations prospectives sont formulées à la date de la présente annonce. Sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, Nagarro n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives et ne s'engage en aucune manière à le faire. Il convient de noter que les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Les résultats intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de l'ensemble de l'exercice.

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