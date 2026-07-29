Le rôle décisif de la connectabilité : les enseignements de la Coupe du monde 2026 dont l'Espagne devrait tenir compte pour 2030, selon une étude de GSMA Intelligence

MADRID, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Coupe du monde de football de la FIFA 2026 a transformé les stades, les aéroports, les villes hôtes et les zones réservées aux supporters en véritables terrains d'essai pour les réseaux de télécommunications. Une nouvelle étude de GSMA Intelligence, intitulée « Coupe du monde 2026 : les opérateurs changent-ils la donne ? », met en lumière le rôle joué par les opérateurs de télécommunications et les enseignements à tirer pour les prochains tournois.

Selon GSMA Intelligence, la connectabilité fait désormais partie intégrante tant de l'expérience des passionnés de football que de l'organisation des événements, qu'il s'agisse de l'accès aux contenus, de l'orientation dans les villes hôtes, de la diffusion, de la sécurité ou de l'arbitrage.

Le rapport souligne comment les opérateurs ont renforcé les réseaux dans les stades, les aéroports et les villes hôtes grâce à la mise en place d'infrastructures 5G et Wi-Fi supplémentaires et à des augmentations de capacité. Il insiste également sur le rôle de la 5G en mode autonome, des réseaux privés, de l'informatique en périphérie et de l'internet des objets pour soutenir les services essentiels lors de grands événements sportifs.

Du stade connecté à l'expérience complète des amateurs de football

Le rapport signale les possibilités offertes aux opérateurs :

Carte eSIM de voyage : Selon l'enquête mondiale sur les consommateurs réalisée par GSMA Intelligence pour 2025, 12 % des consommateurs ayant voyagé à l'étranger au cours des 12 mois précédents avaient utilisé une carte eSIM pendant leur séjour à l'étranger. Parmi eux, plus de 70 % ont utilisé une carte eSIM de voyage.

Selon l'enquête mondiale sur les consommateurs réalisée par GSMA Intelligence pour 2025, 12 % des consommateurs ayant voyagé à l'étranger au cours des 12 mois précédents avaient utilisé une carte eSIM pendant leur séjour à l'étranger. Parmi eux, plus de 70 % ont utilisé une carte eSIM de voyage. Tarification en fonction de l'expérience : 45 % des abonnés à un forfait mobile sont intéressés par des formules basées sur la performance.

45 % des abonnés à un forfait mobile sont intéressés par des formules basées sur la performance. Services conçus nativement pour le réseau : Le rapport met en avant le service de traduction instantanée « Live Translation » de T-Mobile US comme exemple de service pensé nativement pour le réseau, qui propose une traduction en temps réel sans nécessiter d'application ni de matériel spécifique.

Les chiffres publiés séparément par les opérateurs actifs aux États-Unis permettent de mieux cerner la demande liée à la Coupe du monde en matière de connectabilité. Verizon a enregistré un trafic de près de 500 To de données dans l'ensemble des stades, dont 29,2 To pendant la finale, le trafic d'envoi ayant augmenté de près de 70 % à la mi-temps. AT&T a géré près d'un pétaoctet de données dans les villes hôtes des États-Unis, tout en assurant une fiabilité du réseau supérieure à 99 %.

Une référence pour les villes et les stades espagnols

Le rapport de GSMA Intelligence met en évidence les défis auxquels devront faire face les futures villes hôtes.

« La principale leçon à tirer de la Coupe du monde 2026 est que les futures villes hôtes ne devraient pas aborder la question de la connectabilité uniquement sous l'angle des capacités. La véritable valeur réside dans la conception d'infrastructures capables de garantir les services cruciaux, d'accompagner les supporters tout au long de leur parcours et de continuer à apporter des retombées positives pour les villes une fois le tournoi terminé, tout en ouvrant la voie à des services à forte valeur ajoutée au-delà de la simple connectabilité. Pour l'Espagne, l'horizon 2030 est l'occasion de transformer les investissements dans les réseaux en un atout durable pour d'autres événements majeurs et pour l'économie numérique », déclare Peter Jarich, directeur de GSMA Intelligence.

Lire l'intégralité du communiqué et du rapport.