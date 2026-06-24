Leetx stellt den intelligenten Elektrozylinder EcoMove vor, der die Integration von Press-Fit-Stationen vereinfacht

Ein standardisiertes Modul mit integrierter Kraftüberwachung und Prozessrückverfolgbarkeit verkürzt die Einrichtung einer Station von 40 bis 100 Stunden auf ca. 2 Stunden und deckt den Kraftbereich von 10 bis 60 kN ab

MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Systemintegratoren und Hersteller, die automatisierte Press-Fit-Stationen aufbauen, stehen häufig vor derselben Herausforderung: Motoren, Steuerungen, Sensoren und Kabel von verschiedenen Anbietern zu beschaffen, individuellen SPS‑Code für die Kraftregelung zu schreiben und pro Station 40 bis 100 Stunden für Integration und Fehlerbehebung aufzuwenden. Das Ergebnis ist ein nicht standardisierter Aufbau mit eingeschränkter Datenrückverfolgbarkeit und höherem Projektrisiko.

Leetx, ein Anbieter von industrieller Befestigungs- und Montagetechnik, hat heute EcoMove vorgestellt, einen Elektrozylinder, der mechanische Einheit, Servoantrieb, Steuerung, Drucksensor und Visualisierungssoftware in einer einzigen Einpresseinheit vereint. Das System macht die Beschaffung einzelner Komponenten und die individuelle Programmierung überflüssig und bietet eine vorintegrierte Alternative zu herkömmlichen Lösungen mit mehreren Anbietern.

EcoMove lässt sich in etwa zwei Stunden einrichten. Es deckt einen Kraftbereich von 10 bis 60 kN ab und ist mit Hublängen von 150 mm und 350 mm erhältlich. Damit eignet es sich für Einpressen, Nieten, Federprüfungen, Biegen und Richten in Fertigungslinien der Automobilindustrie, der Elektrofahrzeugbatterieproduktion sowie der allgemeinen Industrieautomation.

Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:

Kraft-Weg-Überwachung in Echtzeit mit Gut/Schlecht-Bewertung je Zyklus

Adaptive Geschwindigkeitsregelung, die das Überschwingen der Kraft unter 2 % hält

Speicher für bis zu 32 Prozessprogramme für schnelle Umrüstungen

Unterstützung mehrerer industrieller Busprotokolle und Standard-E/A

20-mal geringerer Energieverbrauch und ein Geräuschpegel von 75 dB gegenüber hydraulischen Alternativen

Alle Kernmodule – mechanische Konstruktion, Steuerungssystem und Software – werden in den F&E-Zentren von Leetx in Shanghai und Wuxi intern entwickelt. Kritische Bauteile werden in den firmeneigenen Anlagen für Hochpräzisionsbearbeitung gefertigt.

„Systemintegratoren verbringen oft Wochen damit, Pressstationen aus unterschiedlichen Komponenten zusammenzustellen, ohne standardisierte Qualitätssicherung oder standardisierten Datenexport", sagte Samuel Chen, Leiter des Auslandsgeschäfts bei Leetx. „EcoMove bietet ein vollständig integriertes System mit eingebauter Prozessüberwachung und Rückverfolgbarkeit, sodass sich Ingenieure auf die Anwendungsergebnisse statt auf die Komponentenintegration konzentrieren können."

EcoMove ist CE-zertifiziert und ab sofort erhältlich. Der europäische Service wird über die Leetx-Tochtergesellschaft in Deutschland unterstützt.

Informationen zu Leetx

Leetx ist ein Unternehmen für intelligente Montagetechnik, das sich auf Servopressensysteme, Schraub- und Befestigungssysteme sowie automatische Schraubenzuführsysteme für die High-End-Fertigung spezialisiert hat. Die Lösungen von Leetx wurden für Datenrückverfolgbarkeit auf Prozessebene und Qualitätssicherung nach dem Null-Fehler-Prinzip entwickelt und kommen weltweit in Hunderten Produktionslinien in der Automobilindustrie, bei Elektrofahrzeugbatterien, in der Luft- und Raumfahrt sowie in anderen Branchen zum Einsatz.