Leetx lance le vérin électrique intelligent EcoMove pour faciliter l'intégration des presses d'emmanchement

Ce module standardisé, doté d'un système intégré de surveillance de la force et d'une traçabilité des processus, permet de réduire le temps de configuration d'une station de 40-100 heures à environ deux heures et couvre une plage de force comprise entre 10 et 60 kN.

MUNICH, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les intégrateurs de systèmes et les fabricants qui conçoivent des stations d'emmanchement automatisées sont souvent confrontés à un défi commun : se procurer des moteurs, des contrôleurs, des capteurs et des câbles auprès de plusieurs fournisseurs, écrire du code personnalisé pour le contrôle de force pour les PLC et consacrer entre 40 et 100 heures par poste à l'intégration et au débogage. Il en résulte un assemblage non normalisé, avec une traçabilité limitée des données et un risque accru pour le projet.

Leetx, fournisseur de technologies de fixation et d'assemblage industrielles, présente aujourd'hui EcoMove, un vérin électrique qui comprend un corps mécanique, un servomoteur, un contrôleur, un capteur de pression et un logiciel de visualisation au sein d'une même unité d'emmanchement. Ce système évite d'avoir à rechercher des composants au cas par cas et à recourir à une programmation sur mesure, offrant ainsi une alternative préintégrée aux configurations traditionnelles impliquant plusieurs fournisseurs.

L'installation d'EcoMove prend environ deux heures. L'unité une plage de force comprise entre 10 et 60 kN, avec des courses de 150 mm et 350 mm, et permet de réaliser des opérations d'emmanchement à la presse, de rivetage, d'essais de ressorts, de cintrage et de redressage sur des lignes de production dans les secteurs de l'automobile, des batteries pour véhicules électriques et de l'automatisation industrielle en général.

Principales spécifications :

surveillance en temps réel de la force et du déplacement avec évaluation « conforme/non conforme » à chaque cycle

contrôle adaptatif de la vitesse permettant de maintenir le dépassement de la force en dessous de 2 %

mémorisation de jusqu'à 32 programmes de processus pour un changement rapide

prise en charge de plusieurs protocoles de bus industriels et d'E/S standard

consommation d'énergie 20 fois inférieure aux solutions hydrauliques et un niveau sonore de 75 dB

Tous les modules essentiels (structure mécanique, système de commande et logiciel) sont développés en interne dans les centres de R&D de Leetx à Shanghai et Wuxi. Les composants essentiels sont fabriqués dans les ateliers d'usinage de haute précision de l'entreprise.

« Les intégrateurs de systèmes passent souvent des semaines à assembler des postes de presse à partir de composants disparates, sans assurance qualité standardisée ni exportation des données », déclare Samuel Chen, responsable des activités internationales chez Leetx. « EcoMove propose un système entièrement intégré, doté de fonctionnalités de surveillance des processus et de traçabilité, ce qui permet aux ingénieurs de se concentrer sur les résultats des applications plutôt que sur l'intégration des composants. »

Certifié CE, EcoMove est disponible dès aujourd'hui. Le service en Europe est assuré par la filiale allemande de Leetx.

À propos de Leetx

Leetx est une entreprise de technologie d'assemblage intelligente spécialisée dans les systèmes de pressage servo-électrique, les systèmes de vissage et de fixation et les systèmes d'alimentation automatique en vis pour la fabrication haut de gamme. Conçues pour garantir la traçabilité des données au niveau des processus et une assurance qualité zéro défaut, les solutions Leetx sont déployées sur des centaines de lignes de production à travers le monde, notamment dans les secteurs de l'automobile, des batteries pour véhicules électriques, de l'aérospatiale et bien d'autres encore.