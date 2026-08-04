Left Lane Capital annonce une nouvelle vague de promotions à des postes de direction et de recrutements

NEW YORK, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital a annoncé aujourd'hui une nouvelle vague de promotions internes au sein de ses équipes d'investissement, d'Accelerate, de finance et d'exploitation, poursuivant ainsi l'engagement délibéré de la société à former ses dirigeants en interne. En complément de ces avancées, la société a également accueilli six nouveaux investisseurs afin d'étendre encore davantage sa présence sur les marchés de la consommation et des technologies.

Équipe d'investissement

Arjun Kapur et Paddy Dillon ont tous deux été promus au poste de directeur. Arjun travaille au siège new-yorkais de Left Lane, tandis que Paddy est basé au siège londonien de la société. Tous deux ont fait preuve d'un sens aigu de l'investissement et de solides compétences en matière de recherche d'opportunités, de diligence raisonnable et de création de relations au sein de l'écosystème.

Équipe Accelerate

L'équipe « Accelerate » de Left Lane est la structure dédiée au soutien du portefeuille de l'entreprise ; elle travaille en étroite collaboration avec les fondateurs afin de stimuler la croissance grâce à son réseau, à ses talents, à ses compétences en marketing et à son expertise opérationnelle.

Alex Wu a été promu au poste d'associé chargé des talents et Erica Amatori à celui d'associée chargée de la plateforme. En tant qu'associés, ils assumeront tous deux des fonctions de direction et des responsabilités accrues à l'échelle du cabinet, tout en continuant à créer de la valeur significative pour les sociétés du portefeuille de Left Lane.

Finances et opérations

Liz Atkisson a été promue vice-présidente senior chargée des finances, de la conformité et des opérations, tandis qu'Elizabeth Donovan a été promue vice-présidente chargée des relations avec les investisseurs et du développement commercial. Chacun d'entre eux contribue à consolider l'infrastructure financière, opérationnelle et destinée aux investisseurs de la société.

Parallèlement à ces promotions, huit autres promotions ont été accordées au sein des équipes « Investissement », « Accelerate » et « Finance ».

À propos de Left Lane

Fondée en 2019, Left Lane est une société internationale de capital-risque et de capital de croissance qui investit dans des entreprises à forte croissance dans les secteurs de la consommation et des technologies Internet, entretenant des relations durables avec leurs clients. Avec une équipe réduite mais performante qui gère environ 3,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Left Lane a été conçue pour fonctionner comme une société spécialisée et hautement performante, qui confère à ses collaborateurs des responsabilités significatives et leur permet de s'investir sur le long terme.