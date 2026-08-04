Left Lane Capital kondigt een nieuwe reeks promoties en aanstellingen op senior niveau aan

NEW YORK, 4 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital heeft vandaag een nieuwe reeks interne promoties aangekondigd binnen de teams voor investment, accelerate, finance en operations — waarmee het bedrijf zijn bewuste streven voortzet om leiderschap vanuit de eigen gelederen op te bouwen. Als aanvulling op deze vooruitgang verwelkomde het bedrijf ook zes nieuwe investeerders om zijn bereik in het consumenten- en technologielandschap verder uit te breiden.

Investment-team

Arjun Kapur en Paddy Dillon zijn elk gepromoveerd tot directeur. Arjun is gevestigd in het kantoor van Left Lane in New York en Paddy in het kantoor van het bedrijf in Londen. Beiden hebben een sterk investeringsbeslissing en gedegen vermogen aangetoond op het gebied van sourcing, zorgvuldigheid en het opbouwen van relaties in het ecosysteem.

Accelerate-team

Het Accelerate-team van Left Lane is de eigen functie van het bedrijf ter ondersteuning van portefeuilles en werkt rechtstreeks met oprichters om groei te stimuleren via netwerk, talent, marketing en operationele expertise.

Alex Wu is gepromoveerd tot Partner of Talent en Erica Amatori tot Partner of Platform. Als partners zullen beiden een grotere leidende rol en meer verantwoordelijkheden binnen het hele bedrijf op zich nemen, terwijl ze tegelijkertijd doorgaan met het creëren van aanzienlijke waarde voor de portefeuillebedrijven van Left Lane.

Finance & Operations

Liz Atkisson is gepromoveerd tot SVP van Finance, Compliance en Operations en Elizabeth Donovan is gepromoveerd tot VP van Investor Relations & Business Development. Beiden helpen de financiële, operationele en LP-geconfronteerde infrastructuur van het bedrijf te verankeren.

Naast deze promoties zijn er acht extra verbeteringen in de teams voor investment, Accelerate en finance.

Over Left Lane

Left Lane, opgericht in 2019, is een wereldwijde onderneming in durf- en groeikapitaal die met duurzame klantrelaties in snelgroeiende consumenten- en internettechnologiebedrijven investeert. Met een klein, maar machtig team dat ongeveer USD 3,8 miljard aan activa beheert, is Left Lane opgezet om te opereren als een gefocust, uitmuntend presterend bedrijf dat zijn beleggers zinvolle verantwoordelijkheid en bezit op langetermijn biedt.