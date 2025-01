L'épisode 2 "La sagesse de l'école de Shanghai" du "China TCM Show" de CMG (Saison 2) sera diffusé ce week-end.

BEIJING, 5 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le deuxième épisode de ‹China TCM Show› sera diffusé ce week-end. Intitulé ‹La sagesse de l'école de Shanghai›, l'épisode sera diffusé le 4 janvier à 20 heures, heure de Pékin, sur CCTV-1, et sera rediffusé le 5 janvier à 18 heures sur CCTV-4.

Cette saison de ‹China TCM Show› explore la médecine traditionnelle chinoise (MTC) d'un point de vue géographique dans un style facile à comprendre. En montrant l'approche des Chinois en matière de santé dans leur vie quotidienne, la série transmet l'héritage culturel unique et la valeur scientifique de la médecine traditionnelle chinoise, et contribue à renforcer et à communiquer les atouts culturels de la Chine.

L'épisode ‹The Wisdom of the Shanghai School› (La sagesse de l'école de Shanghai) met en lumière le caractère inclusif et ouvert du style Shanghai de la MTC. Il montre notamment comment l'école de Shanghai intègre la médecine orientale et occidentale de manière intuitive. L'épisode présente également aux téléspectateurs les réalisations et l'esprit de l'école de Shanghai.

Le premier épisode, diffusé le mois dernier, explorait la combinaison de la médecine traditionnelle chinoise et du confucianisme. Les critiques du public ont été positives et ont salué une introduction informative, rafraîchissante et dynamique à la MTC. L'épisode a obtenu le taux d'audience le plus élevé parmi tous les programmes culturels en Chine au quatrième trimestre 2024.

Site officiel lien : https://tv.cctv.com/2024/12/06/VIDEUUnnbi6wVtuBsjRnWRMh241206.shtml

