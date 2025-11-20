CCTV4: Premiere von Chinese Etiquette & Ceremonies: China durch die Linse von Li verstehen

BEIJING, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Was ist der Kern des chinesischen Geistes? Das Vorzeige-Kulturprogramm der China Media Group für das Jahr 2025, Chinese Etiquette & Ceremonies, versucht, diese Frage mit einem einzigen Wort zu beantworten: Li - das traditionelle Konzept der Etikette und des rituellen Anstands.

CCTV4: Premiere of Chinese Etiquette & Ceremonies: Understanding China Through the Lens of Li

Chinese Etiquette & Ceremonies wird am 21. November um 22:30 Uhr auf CCTV-1 (Comprehensive Channel) ausgestrahlt, gefolgt von einer breiteren internationalen Ausstrahlung auf CCTV-4 (Chinese International Channel) ab 22. November um 19:45 Uhr. Diese bahnbrechende Serie lädt die Zuschauer auf eine Reise durch 5.000 Jahre chinesischer Zivilisation ein, um deren kulturelle Grundlagen zu erkunden.

Die 11-teilige Serie untersucht, wie Li persönliche Kultivierung, Familienwerte und soziale Normen im Laufe der Geschichte geprägt hat. Es bietet einen tiefen Einblick in die Ursprünge, die Entwicklung und die moderne Bedeutung der rituellen und musikalischen Traditionen Chinas. Das Programm ist visuell und konzeptionell anspruchsvoll und verbindet interaktive Studiosegmente mit immersiven Dokumentationen vor Ort. Fortschrittliche Technologien wie virtuelle LED-Kulissen, Visual Jockey-Effekte in Echtzeit und TouchDesigner-gesteuerte audiovisuelle Interaktionen sorgen für ein umfassendes, immersives Seherlebnis, das das antike Erbe zum Leben erweckt.

Nahezu 50 hochkarätige Gäste - renommierte Wissenschaftler, Künstler und Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen - bringen ihre Sicht der Dinge ein und machen diese Reihe zu einem echten kulturellen Ereignis. Diese große Erkundung der chinesischen Ritualkultur - die Entschlüsselung der Verhaltens-DNA des chinesischen Volkes und die Feier des bleibenden Vermächtnisses von Li - beginnt am Abend des 21. November.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828290/CCTV4.jpg