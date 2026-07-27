Les voitures de demain seront des robots et les vols à basse altitude changeront le monde, déclare le CEO de XPeng

GUANGZHOU, Chine, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Un reportage du Sud :

Depuis le 27 juin, la province du Guangdong diffuse la série de vidéos « Beacon Over Lingnan » sur les principales plateformes en ligne. Le troisième épisode propose un entretien avec He Xiaopeng, président du conseil et CEO de XPeng Inc.

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Le secteur chinois des véhicules à énergie nouvelle passe d'une période de concurrence florissante à une phase de restructuration acharnée du marché. Rejoignez-nous pour un entretien exclusif avec He Xiaopeng, qui nous fera part de ses réflexions sur l'avenir.

La première saison de « Beacon Over Lingnan » compte 20 épisodes divisés en quatre chapitres : économie, culture, science et éducation, et quotidien des habitants. Vingt invités partageront leurs réflexions sur le travail et la vie, avec des anecdotes sur le Guangdong, la région de la Grande Baie et la Chine, à travers leur regard personnel.

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