L'essor de l'IA en Europe se heurte à un problème de contenu : les adoptions ont bondi de 650 %, mais les bases sur lesquelles elles reposent s'érodent

L'adoption de l'IA a augmenté de 650 %, mais 54 % des entreprises reconnaissent que leurs données sont trop désorganisées pour pouvoir utiliser l'IA de manière fiable

La maturité des services de contenu est en recul de 13 points, devenant ainsi la seule catégorie à chuter alors que les scores globaux progressent

57 % des entreprises ont vu leurs projets pilotes d'innovation marquer le pas, laissant entrevoir un gaspillage de plusieurs milliards dû à la fragmentation des stratégies numériques

LONDRES, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Une étude comparative approfondie menée auprès de 3 000 décideurs informatiques européens met en évidence un paradoxe préoccupant au cœur de la transformation numérique du continent : les organisations accélèrent l'innovation à un rythme sans précédent, mais négligent dans le même temps l'infrastructure indispensable à l'évolutivité et la durabilité de ces avancées. Ces conclusions, publiées dans l'indice de maturité numérique de Hyland, mettent en évidence un déséquilibre dangereux qui menace de ralentir l'innovation, de gaspiller les investissements et de compromettre des années de progrès dans le domaine du numérique.

Le score global de maturité numérique de l'Europe est de 69/100, soit une hausse encourageante de 6 points par rapport à 2025. Mais derrière cette apparente amélioration se cache une crise : la maturité des services de contenu, infrastructure fondamentale qui sous-tend toutes les innovations en matière d'IA, a chuté de 13 points pour s'établir à 56/100, ce qui en fait la seule catégorie à afficher une baisse. Ce décalage flagrant révèle une erreur d'appréciation majeure de la part des entreprises : elles investissent massivement dans l'innovation tout en privant ces technologies des bases opérationnelles dont elles dépendent.

Les projets pilotes d'innovation de près de 60 % des organisations européennes sont au point mort, conséquence directe d'une fragmentation et d'un manque d'accessibilité des données. De leur côté, les organisations en avance sur leur époque ont compris que les entreprises agentiques orientées contenu nécessitent une approche différente en matière d'investissement.

Paradoxe : l'innovation est en plein essor, les infrastructures sont en déclin

Les données révèlent une situation frappante dans laquelle le choix des priorités est discutable, alors que l'adoption de l'IA a connu une croissance fulgurante. Quinze pour cent des organisations européennes déclarent aujourd'hui avoir déployé l'IA dans tous leurs systèmes clés, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 650 % par rapport aux 2 % enregistrés en 2025. Pourtant, 54 % de ces mêmes décideurs reconnaissent que les informations et les documents de leur organisation sont trop « désorganisés ou dispersés » pour pouvoir utiliser l'IA de manière fiable.

L'IA enfonce le clou : chaque nouveau déploiement met en évidence le décalage important entre la qualité des données et les ambitions. Quarante-deux pour cent des organisations s'appuient soit entièrement sur le cloud, soit ont migré tout ce qu'elles pouvaient vers le cloud, contre 32 % l'année dernière. Or, 50 % des entreprises indiquent que leurs systèmes ne communiquent pas efficacement entre eux, ce qui freine l'innovation, et ce chiffre atteint 64 % en Allemagne.

Le coût du chaos : les silos de contenu sapent tous les efforts

La fragmentation systémique est la racine du mal :

60 % des organisations européennes reconnaissent l'existence de silos de contenu au sein de leurs structures, ce qui limite l'accès aux informations essentielles, crée des goulots d'étranglement et ralentit l'innovation

5 % des organisations continuent d'utiliser principalement des dossiers papier, un retard incompréhensible qui pèse lourdement sur leur potentiel de croissance

Seules 9 % des entreprises européennes disposent d'un système de gestion de contenu d'entreprise entièrement fédéré et évolutif, ce qui signifie que 91 % d'entre elles ne disposent pas d'une base unique et unifiée en matière de gouvernance et de sécurité.

57 % des décideurs reconnaissent que trop d'initiatives en matière d'innovation s'enlisent au cours de la phase pilote et ne voient jamais le jour

Le piège dévoilé : la vitesse sans fondement

Ce rapport conclut de manière implacable que les entreprises accélèrent leurs investissements dans l'innovation, mais négligent par ailleurs leurs infrastructures de contenu, ce qui engendre un déficit de gouvernance des données dont elles sont elles-mêmes responsables. Cela signifie qu'elles adoptent le cloud, l'IA et l'automatisation à un rythme effréné, mais multiplient sans le vouloir les silos de données. Avec chaque nouveau déploiement d'IA, il devient de plus en plus difficile d'ignorer les faiblesses des bases de données. L'innovation progresse plus vite que les bases sur lesquelles elle repose.

« Une entreprise intelligente ne repose jamais sur du contenu mal géré », John Newton, responsable de la stratégie d'innovation chez Hyland. « L'Europe investit massivement dans l'IA alors que le socle informationnel sur lequel elle repose s'effrite. À première vue, l'IA est un progrès, mais elle ne vaut que par la qualité du contenu auquel elle peut accéder, qu'elle peut comprendre et en lequel elle peut avoir confiance, et à l'heure actuelle, ce socle est en train de s'effriter tout doucement, mais sûrement. »

« Le prochain obstacle à la compétitivité ne sera pas l'information, mais la confiance qu'elle nous inspire », a ajouté Newton. « Le contenu existe déjà au sein de ces organisations, mais la voie à suivre pour l'unifier, le gérer et faire en sorte que les personnes et l'IA puissent agir en toute confiance reste introuvable. Les entreprises qui s'imposeront à l'ère de l'IA seront celles qui auront d'abord consolidé leurs bases en matière de contenu. »

En Europe, le Royaume-Uni arrive en tête en matière de maturité numérique, avec un score de 74/100, ce qui suggère que les organisations qui investissent en priorité dans les infrastructures de base sont en mesure d'adopter plus rapidement des outils innovants et de s'adapter aux nouvelles tendances. Dans le même temps, les pays nordiques affichent un score global de 67/100 : seuls 6 % d'entre eux disposent de systèmes de gestion de contenu d'entreprise entièrement fédérés et 7 % (le pourcentage le plus élevé d'Europe) s'appuient encore principalement sur des dossiers papier.

Ces lacunes laissent penser que la maturité numérique n'est pas une fatalité. Les organisations qui mettent l'infrastructure des services de contenu au second plan risquent de prendre encore plus de retard sur leurs concurrents, pour qui la gouvernance des données est une condition préalable et pas une préoccupation secondaire.

Aperçu des principales conclusions

Maturité numérique globale : 69/100 (soit une hausse de 6 points par rapport à 2025)

Services et infrastructure cloud : 74/100 (en hausse de 8 points)

IA et automatisation : 71/100 (en hausse de 14 points)

Cybersécurité : 76/100 (en hausse de 11 points)

Open source, low-code, no-code : 69/100 (en hausse de 10 points)

Services de contenu : 56/100 (en baisse de 13 points)

Défis majeurs :

60 % des entreprises reconnaissent l'existence de silos de contenu

54 % estiment que les données sont trop désordonnées ou dispersées pour pouvoir utiliser l'IA de manière fiable

57 % ont connu des projets pilotes d'innovation qui ont marqué le pas

50 % indiquent que les systèmes ne communiquent pas bien entre eux

5 % continuent d'utiliser principalement des dossiers papier

Dirigeants régionaux :

Royaume-Uni : 74/100 (le plus mature)

Espagne : Excellentes performances avec un ECM entièrement fédéré à 12 %

Pays nordiques : 67/100

À propos de l'indice de maturité numérique 2026

Hyland a commandé une étude comparative auprès de 3 000 décideurs informatiques à travers l'Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Benelux et pays nordiques) afin qu'ils évaluent eux-mêmes le niveau de maturité de leur infrastructure selon cinq critères clés :

Maturité des services de contenu Adoption des services et infrastructures cloud Utilisation des technologies open source, low-code et no-code Adoption des technologies d'IA et d'automatisation Approches en matière de sécurité des données et de cybersécurité

Ce rapport évalue les progrès réalisés en matière de transformation numérique dans les différentes régions et identifie les obstacles, les facteurs favorables et les opportunités qui caractérisent le parcours numérique de l'Europe. Le rapport complet est disponible à l'adresse Hyland.com.

À propos de Hyland

Pionnier du Content Innovation Cloud™, Hyland offre une intelligence d'entreprise omniprésente avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses sociétés du classement Fortune 100, les solutions de Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

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