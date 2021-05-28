LFL借助多元化书籍积极倡导平等包容

非营利组织Little Free Library今天在俄克拉荷马州塔尔萨启动了“阅读彩虹”项目。此次启动标志着这项及时的项目在全国启动，LFL随后将向共享书箱投放多元化书籍，促进理解、平等和包容。 Tweet this

LFL和HarperCollins Publishers携手将“阅读彩虹”项目带到了塔尔萨；今年还将在华盛顿特区、底特律、亚特兰大和凤凰城这四座城市启动“阅读彩虹”项目。“阅读彩虹”项目有望在2021年登陆其他城市，包括纽约、波士顿、卡拉马祖（密歇根州）和弗格森（密苏里州）。Scholastic亦为2021年“阅读彩虹”项目的推广提供慷慨支持。

LFL执行董事Greig Metzger表示：“Little Free Library深信，在全美社区广泛分享多元化作者的多元视角有助于增强人们的同理心及意识。这是一项庞大的任务，但只要我们这些倡导者同心协力，势必能够取得巨大的进展。”

他继续说道：“我们很荣幸能与HarperCollins Publishers的‘全彩阅读’项目和Scholastic Books的‘故事的力量’项目合作，在塔尔萨启动全美‘阅读彩虹’项目。这些图书产品内容翔实、丰富多样，再加上本地非营利组织塔尔萨Reading Partners提供的统筹协助服务，今年我们有望在本地26所小学推行‘阅读彩虹’项目。我们很高兴能与这些了不起的盟友一同合作，迈出全美扩张之旅的第一步。”

作为项目的一部分，HarperCollins Publishers将提供100本篮球巨星勒布朗·詹姆斯的童书《我承诺》免费赠送至全国各地，这本书的插图由著名插画师妮娜·玛塔绘制。作为“阅读彩虹”项目的一部分，塔尔萨的小小免费图书馆也妆点上《我承诺》这本书中的插画，并于今天盛妆揭幕。全国读者均有机会在这里赢取一本《我承诺》。

HarperCollins Children's Books营销与宣传副总裁Nellie Kurtzman表示：“HarperCollins很高兴与Little Free Library合作启动我们自己的‘全彩阅读’项目，我们的这个项目重点关注的是多元化创造者和以包容为主题的故事。‘全彩阅读’项目推出的书籍反映了第一次接触书籍的小读者们的故事，提醒他们这些书不仅重要必要，而且非常受欢迎。”

Scholastic图书集团教育营销副总裁Lizette Serrano表示，“去年启动‘阅读彩虹’时，我们很荣幸能贡献一份力量，因为它与我们Scholastic自己的项目‘故事的力量’完美契合。‘阅读彩虹’的核心使命是在更多的社区鼓励更多的人爱书，培养读者活到老学到老的精神。我们和Little Free Library一同选择能够反映有色小读者经历的数据，启发他们保持本真，面对自己，并勇敢讲述自己的故事。"

塔尔萨“阅读彩虹”项目

塔尔萨Reading Partners是我们在塔尔萨启动“阅读彩虹”的核心合作伙伴。Reading Partners是一个致力于提升儿童阅读技能的非营利组织，此次参与了Little Free Library的规划和投放工作，今后将负责免费图书馆的书籍补充工作。

在塔尔萨社区纪念塔尔萨种族大屠杀100周年之际，“黑华尔街遗产节”的组织者为我们双方的合作提供了大力支持，使我们得以向社区投放图书资源，放大能与本地学生产生共鸣的声音。

“通过Little Free Library和Reading Partners的合作，学生、家庭和广大社区将有更多机会阅读以多元化人物、文化和内容为主题的书籍，我们对此深感欣慰。”Terence Crutcher基金会兼黑华尔街纪念委员会创始人Tiffany Crutcher博士表示。

LFL的全美“阅读彩虹”项目于去年乔治·弗洛伊德在明尼阿波里斯市被谋杀后诞生，该项目共分为四个关键环节：

“阅读彩虹”承诺 -- 让每个人都有机会支持多元化书籍，有机会接触可下载的书籍资源。 设置Little Free Library -- 投放于高需求社区，可提供大量与文化相关的书籍。 免费的多元化书籍 -- 购于独立书店或BIPOC拥有的书店，读者可申请担任LFL管理员。 推荐阅读清单 -- 能反映黑人、原住民、亚裔/太平洋岛民、拉丁裔、穆斯林和LGBTQ+及其他社群心声的书籍。

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欢迎加入：如需了解更多信息和签署“阅读彩虹”承诺，请访问LittleFreeLibrary.org/Read-In-Color。

关于 Little Free Library ：

Little Free Library®（简称LFL）是一家501(c)(3)非营利组织，它通过在全球范围内建立志愿者领导的小小免费图书馆（Little Free Libraries）来打造社区、激发读者并扩大图书阅读。LFL目前已获2020年世界扫盲奖以及国会图书馆、国家图书基金会等机构的表彰。全美所有50个州、全球110个国家/地区以及7大洲已有10万多个Little Free Library共享书箱；2亿多本图书通过这些书箱在全球得以共享。LittleFreeLibrary.org.

关于 HarperCollins Children's Books ：

HarperCollins Children's Books 是全球儿童和青少年 书籍领域的领先出版商之一。 HarperCollins素有出版童书精品的传统，并以屡获大奖的过硬品质享誉全球。该社拥有一大批宝藏书籍和畅销书，例如《夏洛特的网》、《晚安，月亮》、《人行道的尽头》、《野兽冒险乐园》和《你赋予我的恨》；系列小说《纳尼亚传奇》、《雷梦拉》、《猫武士》、《波特莱尔大冒险》、《皮特猫》、《漂亮的南希》、《分歧者》、《红皇后》等；以及绘本插图小说《妮莫娜》、《隐形艾米》、《新孩子》等。HarperCollins Children's Books始终站在数字创新的前沿，致力于借助各种各样的格式和平台（包括最大的青少年读者社区Epic Reads），通过引人入胜的故事为读者带来快乐。HarperCollins Children's Books是全球第二大消费类图书出版商HarperCollins Publishers的一个部门，该出版商业务遍及17个国家，系News Corp的全资子公司。如需了解HarperCollins Children's Books，请访问www.harpercollinschildrens.com和www.epicreads.com；如需了解HarperCollins Publishers，请访问corporate.HC.com。

关于Scholastic：

100多年来，Scholastic一直是众多学校的合作伙伴。如今，它不仅是全球最大的童书出版商和分销商，以及扫盲课程、专业服务和教室杂志的领先提供商，而且还致力于制作引人入胜的儿童媒体内容。www.scholastic.com

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