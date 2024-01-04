蓮華寺暨亞洲文化中心 (Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center) 隆重開幕

拉斯維加斯2024年1月4日 /美通社/ -- 蓮華寺 (Nevada Buddhist Association) 現已更名為蓮華寺暨亞洲文化中心 (Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center) ， 我們非常榮幸地宣布 ， 在2019年10月不幸受到火災摧毀的佛寺已完成重建工程並重新開幕 。

前佛寺由住持慧光法師創建並於1989年建成 ， 忠誠弟子慧光法師和印堅法師遵循佛光山創辦人星雲大師的人間佛教 (Humanistic Buddhism) 為教學基礎 。 前佛寺服務了內華達州超過三十多年 ， 見證了堅韌不拔的精神 ， 不遺餘力地團結及服務社區 。 蓮華寺致力於分享佛法的智慧 ， 學習釋迦牟尼佛永恆的教義 。 佛寺成為了一個可以聚集心靈慰藉及感受佛教深奧真理的聖地 ， 以原始佛學的智慧及寧靜節奏豐富生活 。

Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center Fire that destroyed the previous Temple and the amazing journey that took place to rebuild the new Temple Abbess Venerable Hui Kuang, Deputy Abbess Venerable Yin Kin, and Director Venerable Man Jing Mr. Newman Arndt and his Husband Mr. Johnathon Arndt, Ms. Eva Chin and Mr. Prince Kopp

2021年5月 ， 虔誠的佛教弟子周潮森先生誠意地介紹蓮華寺以及住持慧光法師 、 監院印堅法師 、 職事滿敬法師給兩位著名慈善家 Mr. Newman Arndt 和他的丈夫 Mr. Johnathon Arndt 認識 。

Mr. Newman Arndt 和 Mr. Johnathon Arndt 被蓮華寺的歷史所感動 ， 並得知佛寺遇上財政困難未能重建後 ， 他們主動提出全力財政資助重建新的佛寺 。

除了捐款贊助人的角色以外 ， Mr. Newman Arndt 和 Mr. Johnathon Arndt 也身體力行 ， 成為了整個重建佛寺的義務設計師和籌辦人 。 兩位慈善家與慧光法師 、 印堅法師 、 滿敬法師和開發總監 Mr. Corey Yanke 緊密合作下 ， 加深認識了內華達州的服務需要 。 兩人建議除新建造的佛寺外 ， 更需要一所亞洲文化中心 ， 為東方文化與西方建立聯繫橋樑 。

新的亞洲文化中心將由 Mr. Newman Arndt 和 Mr. Johnathon Arndt 全力資助 。 除了提供亞洲文化和釋迦牟尼佛的原始佛教教學之外 ， 更重要的目標是為所有不同的文化 、 宗教 、 種族和年齡的人士提供一個地方 ， 可以彼此學習交流 ， 共同合作 ， 並發展出一種包容與和諧的生活方式 。

亞洲文化中心將注重教育 、 社區參與和慈善工作 。 教育部門將與不同的國際大學合作開發不同的項目 ， 將設立教育基金 ， 並提供獎學金給予不同國家的學生 ， 為年輕一代帶來更多機會去探索和接觸亞洲文化 。 慈善工作將支援全球不同的非營利組織包括孤兒院 、 獎學金 、 食物銀行以及動物救援等項目 。

踏進2024年 ， 我們誠邀各國人士與我們一起慶祝蓮華寺暨亞洲文化中心的盛大開幕！

Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center