莲华寺暨亚洲文化中心 (Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center) 隆重开幕

拉斯维加斯2024年1月4日 /美通社/ -- 莲华寺 (Nevada Buddhist Association) 现已更名为莲华寺暨亚洲文化中心 (Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center) ， 我们非常荣幸地宣布 ， 在2019年10月不幸受到火灾摧毁的佛寺已完成重建工程并重新开幕 。

前佛寺由住持慧光法师创建并于1989年建成 ， 忠诚弟子慧光法师和印坚法师遵循佛光山创办人星云大师的人间佛教 (Humanistic Buddhism) 为教学基础 。 前佛寺服务了内华达州超过三十多年 ， 见证了坚韧不拔的精神 ， 不遗余力地团结及服务社区 。 莲华寺致力于分享佛法的智慧 ， 学习释迦牟尼佛永恒的教义 。 佛寺成为了一个可以聚集心灵慰藉及感受佛教深奥真理的圣地 ， 以原始佛学的智慧及宁静节奏丰富生活 。

Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center Fire that destroyed the previous Temple and the amazing journey that took place to rebuild the new Temple Abbess Venerable Hui Kuang, Deputy Abbess Venerable Yin Kin, and Director Venerable Man Jing Mr. Newman Arndt and his Husband Mr. Johnathon Arndt, Ms. Eva Chin and Mr. Prince Kopp

2021年5月 ， 虔诚的佛教弟子周潮森先生诚意地介绍莲华寺以及住持慧光法师 、 监院印坚法师 、 职事满敬法师给两位著名慈善家 Mr. Newman Arndt 和他的丈夫 Mr. Johnathon Arndt 认识 。

Mr. Newman Arndt 和 Mr. Johnathon Arndt 被莲华寺的历史所感动 ， 并得知佛寺遇上财政困难未能重建后 ， 他们主动提出全力财政资助重建新的佛寺 。

除了捐款赞助人的角色以外 ， Mr. Newman Arndt 和 Mr. Johnathon Arndt 也身体力行 ， 成为了整个重建佛寺的义务设计师和筹办人 。 两位慈善家与慧光法师 、 印坚法师 、 满敬法师和开发总监 Mr. Corey Yanke 紧密合作下 ， 加深认识了内华达州的服务需要 。 两人建议除新建造的佛寺外 ， 更需要一所亚洲文化中心 ， 为东方文化与西方建立联系桥梁 。

新的亚洲文化中心将由 Mr. Newman Arndt 和 Mr. Johnathon Arndt 全力资助 。 除了提供亚洲文化和释迦牟尼佛的原始佛教教学之外 ， 更重要的目标是为所有不同的文化 、 宗教 、 种族和年龄的人士提供一个地方 ， 可以彼此学习交流 ， 共同合作 ， 并发展出一种包容与和谐的生活方式 。

亚洲文化中心将注重教育 、 社区参与和慈善工作 。 教育部门将与不同的国际大学合作开发不同的项目 ， 将设立教育基金 ， 并提供奖学金给予不同国家的学生 ， 为年轻一代带来更多机会去探索和接触亚洲文化 。 慈善工作将支援全球不同的非营利组织包括孤儿院 、 奖学金 、 食物银行以及动物救援等项目 。

踏进2024年 ， 我们诚邀各国人士与我们一起庆祝莲华寺暨亚洲文化中心的盛大开幕！

Las Vegas Buddhist Temple and Asian Cultural Center