LifeWave presenta "The World's Oldest Intern", con William Shatner

Una mirada divertida y conmovedora a la curiosidad, la innovación y el espíritu de descubrimiento

DRAPER, Utah, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LifeWave Inc., líder mundial en tecnología de bienestar, se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo video, "The World's Oldest Intern", protagonizado por el legendario actor e ícono cultural William Shatner.

En esta alegre e inspiradora parodia, el señor Shatner realiza su primera pasantía en LifeWave Inc., donde explora las innovaciones revolucionarias de la compañía en salud y bienestar. En el camino, descubre el LifeWave Welcome Center, un impresionante espacio único diseñado por Doug Drexler, el diseñador de efectos visuales y producción, ganador de premios Academy, Emmy, BAFTA, VES y Peabody, responsable de muchas películas de Star Trek.

Como "el pasante más antiguo del mundo", Shatner aporta su ingenio y encanto característicos a cada escena, metiéndose en pequeños líos de forma traviesa, pero finalmente demostrando ser un verdadero activo para el equipo de LifeWave. El video captura la alegría del aprendizaje permanente, la emoción del descubrimiento y la intersección lúdica de la ciencia ficción y la innovación del bienestar en el mundo real.

"Pensé que iba audazmente a donde ningún hombre había ido antes", bromeó William Shatner. "Resulta que llegué tarde a la orientación".

"Trabajar con William Shatner y Doug Drexler fue una experiencia increíble", afirmó David Schmidt, fundador y CEO de LifeWave Inc. "Este proyecto refleja la creencia de LifeWave de que nunca es demasiado tarde para explorar, aprender y tener un impacto positivo, todo con sentido del humor y curiosidad".

Creado como una herramienta dinámica para que los Socios de Marca compartan la historia, los productos y el Centro de Bienvenida de LifeWave, este video de gran interés social muestra cómo LifeWave lidera el camino, no solo en bienestar y venta directa, sino también en herramientas y experiencias de marketing audaces y creativas que conectan e inspiran.

El video ya está disponible para ver y compartir en: https://www.theworldsoldestintern.com

Acerca de LifeWave

LifeWave, Inc. es una empresa líder en tecnología de bienestar comprometida a ayudar a las personas a vivir vidas más saludables y con más energía a través de productos innovadores y no invasivos. Con un enfoque en la ciencia, la sostenibilidad y el espíritu humano, LifeWave continúa inspirando a personas de todo el mundo a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre LifeWave, visite: https://www.lifewave.com

