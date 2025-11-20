LifeWave bate récords de asistencia a la Conferencia Mundial "Share the Light" 2025, en Anaheim

El evento presentó productos importantes y a los artistas William Shatner, Elton John, The Doobie Brothers

DRAPER, Utah, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LifeWave, Inc., líder mundial en tecnología innovadora de bienestar, anunció asistencia récord a su Conferencia mundial "Share the Light" (Compartir la luz) 2025, celebrada del 23 al 25 de octubre de 2025, en Anaheim, California. La empresa recibió a su audiencia más grande, tanto en el sitio como de manera virtual, ya que miles de socios de la marca de más de 35 países se reunieron durante tres días de innovación, inspiración y celebración.

La conferencia contó con importantes anuncios de productos, como Cellergize™ Evening, un complemento nocturno de la popular línea de suplementos de LifeWave, diseñada para apoyar el proceso de restauración natural del cuerpo y el debut mundial de la aplicación LifeWave NOW impulsada por IA, una plataforma de marketing inteligente que ofrece herramientas personalizadas de redes sociales, seguimiento del progreso y herramientas de creación de equipos.

El evento también marcó el estreno mundial del cortometraje original de LifeWave, The World's Oldest Intern,protagonizado por el legendario actor William Shatner. El corto cómico e inspirador cuenta la historia de Shatner mientras realiza su primera pasantía en LifeWave y descubre la innovación, la curiosidad y el notable centro de bienvenida de la sede central LifeWave diseñado por Doug Drexler, el artista de producción y efectos visuales de Star Trek ganador de los premios Óscar, BAFTA y Emmy.

En la inspiradora lista de oradores se encontraba David Schmidt, fundador y director ejecutivo de LifeWave, Alison Levine, alpinista de prestigio mundial y experto en liderazgo. Cada uno compartió ideas sobre innovación, liderazgo y potencial humano, lo que motivó a los asistentes a llevar adelante el tema de la conferencia Share the Light (Compartir la luz).

La celebración alcanzó nuevos niveles con una notable alineación de actuaciones en vivo de los talentos ganadores del premio Grammy The Doobie Brothers y el ícono mundial Elton John, cuyo inolvidable concierto de clausura puso a la multitud de pie.

LifeWave celebró con orgullo la incorporación inaugural de los socios de la marca a su Salón de la Fama, establecido recientemente durante la conferencia. Este reconocimiento celebra a las personas que han demostrado un compromiso y liderazgo inquebrantables a lo largo de los años. Los integrantes fueron reconocidos en tres niveles: Plata (10 años), Oro (15 años) y Platino (20 años). Los galardonados de este año incluyen al ganador de plata Lorenzo Mc Grew, al ganador de oro Krzysztof Markowski y a los ganadores de platino Chuck Michael, Roy Surjono y David y Spira Jumper.

"La Conferencia Share the Light de este año fue más que un evento: fue un movimiento", afirmó David Schmidt, fundador y director ejecutivo de LifeWave Inc. "Desde la tecnología innovadora hasta la inspiración de primer nivel, esta reunión histórica reflejó nuestra misión de traer luz y sanación al mundo, al brindar a las personas más energía, vitalidad y esperanza".

