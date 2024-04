LILYSILK stellt Sommerkollektion 2024 „State of Wonder" vor - eine Komposition aus Eleganz und Komfort für die moderne Frau

NEW YORK, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, präsentiert stolz ihre Sommerkollektion 2024, „State of Wonder". Diese exquisite Kollektion ist inspiriert von der Ruhe der Naturlandschaften und dem Nervenkitzel der Entdeckungen auf den offenen Straßen des Lebens. LILYSILK zelebriert die Verschmelzung von klassischer Eleganz und modernem Design und lädt alle Frauen dazu ein, Mode zu erleben, die über das Gewöhnliche hinausgeht.

LILYSILK 2024 Summer Collection: State of Wonder

Jedes Stück dieser Kollektion ist eine Hommage an die Momente, die uns zu neuen Horizonten führen und uns in Ehrfurcht vor dem überwältigenden Mosaik des Lebens versetzen. Die Designs von LILYSILK ermutigen die Trägerin, ganz präsent zu sein, das Leben zu erkunden und sich auf das Wunder der Reise einzulassen, die vor ihr liegt.

Zu den Vorzeigeprodukten der Kollektion gehören:

Grün-weißer gestreifter Midirock aus Seide: Eine frische Interpretation des klassischen Streifens, ein vielseitiges und unverzichtbares Stück für die Sommergarderobe.

Seiden-Twill-Neck-Top: Ein gestreiftes Neckholder-Design, das Schlichtheit mit schicker Raffinesse verbindet.

Schulterfreies Seidentop: Ein modisches, maschinenwaschbares Seidentop mit schulterfreier Silhouette.

Ärmelloser Pullover aus Wildseide: Ein luxuriöser, ärmelloser Pullover aus Tussahseide, perfekt für ein vielseitiges Styling.

LILYSILK stellt auch die Must-Have-Farben und -Elemente für den Sommer vor:

Muttertags-Sonderaktion

Um die Mütter weltweit zu feiern, bietet LILYSILK vom 12. April bis 13. Mai eine exklusive Muttertagskampagne auf seiner Website an:

20 % Rabatt auf Bestellungen über 300 USD – verwenden Sie den Code „MOM20".

– verwenden „MOM20". 25 % Rabatt auf Bestellungen über 500 USD – verwenden Sie den Code „MOM25".

„Wir bei LILYSILK sind davon überzeugt, dass man den offenen Weg vor sich erkennen und die grenzenlosen Momente des Staunens genießen sollte, die jeder neue Horizont schafft", so David Wang, CEO bei LILYSILK. „Unsere Sommerkollektion 2024 soll diesen Entdeckergeist wecken und die Schönheit der Welt um uns herum zelebrieren."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2399155/LILYSILK_2024_Summer_Collection_State_Wonder.jpg