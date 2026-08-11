LINDIAN verwerft resterend belang van 49 % en verkrijgt 100 % eigendom van de operationele hydrometallurgische faciliteit van SARECO

PERTH, Australië, 11 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Lindian Resources Limited ("Lindian" of de "onderneming") (ASX: LIN) maakt met genoegen de overname bekend van 100 % van de hydrometallurgische verwerkingsfaciliteit van SARECO Mixed Rare Earths Carbonate ("MREC") in Stepnogorsk, Kazachstan ("SARECO", "CLP" of "MREC Facility")[1].

Hoofdpunten

SARECO Bagging Facility

Strategische overname van 100 % (voorheen 51 %) van een operationele MREC-faciliteit die eerder eigendom was van en werd geëxploiteerd door Sumitomo Corporation ("Sumitomo") en Kazatomprom.

SARECO is de enige gebouwde en operationele MREC/CLP-verwerkingsfaciliteit van commerciële omvang buiten China, naast MP Materials Inc., Serra Verde en Lynas Rare Earths Ltd.

MREC-verwerking gepland voor het vierde kwartaal van 2026 (in lijn met de eerste productie van het Kangankunde Rare Earths Project). Mogelijkheid om de verwerking eerder te starten dankzij potentiële grondstofbronnen en voorraden in het land.

Transactiedocumenten, waaronder een koop- en verkoopovereenkomst (SPA), zijn ondertekend.

Succesvolle afronding van due diligence op technisch, juridisch, fiscaal en milieugebied door gerenommeerde internationale bedrijven/adviseurs.

Bewezen metallurgische prestaties, met een totale NdPr-terugwinning van 96 % van Kangankunde-concentraat naar MREC [2] , onafhankelijk gevalideerd door ANSTO, en productie bij SARECO.

Operationele en commerciële controle over 100 % van de activiteiten van de SARECO-faciliteit en 100 % van het MREC-product met een hogere waarde (hogere payabilities).

Volledige eigendom biedt aantrekkelijke investeringsmogelijkheden en blootstelling aan 100 % van de MREC-productie, vrije kasstromen en toekomstige groei in de verdere waardeketen (verticale integratie).

De aankoopprijs bedraagt US$ 20 miljoen in contanten op basis van 100 % eigendom en omvat extra grond en twee commerciële faciliteiten (15.500 m²), evenals bijbehorende activa voor verdere downstream-/eindgebruikersproducten.

Na een recente institutionele kapitaalwerving van A$ 100 miljoen beschikt Lindian over voldoende financiering om de overname van SARECO te voltooien en de eerste kasstromen uit Kangankunde-concentraat en MREC te realiseren.

Ter vergelijking: de kapitaalkosten voor een nieuwe CLP bedragen meer dan A$ 500 miljoen¹ en vereisen een meerjarig vergunnings- en ontwikkelingstraject.

Sterke belangstelling vanuit eindgebruikers in de VS, Frankrijk/Europa en Japan voor SARECO MREC. De vraag van strategische partijen en raffinaderijen onderstreept het strategische belang van gediversifieerde/westerse toeleveringsketens voor zeldzame aardmetalen.

Na uitgebreide juridische, fiscale, technische en milieukundige due diligence heeft Lindian besloten zijn in maart 2026 beoogde belang van 51 % te verhogen naar 100 % eigendom, wat getuigt van zijn vertrouwen in de faciliteit en de bredere mogelijkheden voor verdere verwerking. De overname omvat ook twee extra magazijnen van in totaal ongeveer 15.500 m², evenals extra grond en bijbehorende activa, die aanzienlijke capaciteit bieden voor toekomstige uitbreiding naarmate Lindian verder opschuift in de waardeketen van zeldzame aardmetalen. Na de recente institutionele kapitaalwerving van A$ 100 miljoen beschikt Lindian over voldoende financiering om Kangankunde tot aan de eerste kasstroom te realiseren en SARECO in productie te brengen.

De uitvoerend voorzitter van Lindian Resources, Robert Martin, verklaarde:

"We zijn verheugd dat we het resterende belang van 49 % in SARECO kunnen verwerven, waarmee Lindian 100 % eigenaar wordt. Toen we de transactie in maart aankondigden, waren we van plan om via een joint venture een belang van 51 % te houden. Het werk dat sindsdien is verricht en de inzichten die onze due diligence heeft opgeleverd over het potentieel van SARECO, hebben ons ervan overtuigd dat volledige eigendom het beste resultaat biedt voor Lindian en zijn aandeelhouders.

"SARECO biedt Lindian een zeer kapitaalefficiënte route naar de verdere verwerking van zeldzame aardmetalen, samen met de grond en infrastructuur die verdere uitbreiding in de loop der tijd mogelijk maken. We zijn ook bijzonder bemoedigd door de sterke belangstelling vanuit klanten en strategische tegenpartijen in de Verenigde Staten, Europa en Japan. Nu Kangankunde de eerste productie nadert, SARECO in het vierde kwartaal van 2026 op de eerste verwerking mikt en de onderneming volledig gefinancierd is tot aan de eerste kasstroom, verkeert Lindian in een uitstekende positie om zijn geïntegreerde mijn-tot-MREC-strategie uit te voeren."

Lees de volledige ASX-mededeling: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03119419-6A1337877&v=undefined

[1] Zie de ASX-mededeling "Lindian-RA JV to Acquire 100 % of Operating Hydromet Plant - High Value MREC Production by Q4 2026" van 3 maart 2026.

[2] Zie de ASX-mededeling "ANSTO Confirms High 98 % NdPr Extraction" van 15 juli 2026. De onderneming bevestigt dat zij niet op de hoogte is van nieuwe informatie of gegevens die de informatie in de aankondiging wezenlijk beïnvloeden.

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