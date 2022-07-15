領先的致幻劑研究組織 MAPS 推出線上教育課程《致幻劑基礎》

《致幻劑基礎》 是在新的 MAPS 數位學習計畫中最初發布的課程 ， 向學員介紹致幻劑歷史、研究、用途和危害減輕的最重要方面

這一系列課程由通俗易懂的簡短模組構成，非常適合致幻劑初學者入門，同時也對想要細化完善致幻劑知識的資深人士很有用

「這是所有青少年都應該接受的藥物訓練。」

聖荷西2022年7月15日 /美通社/ -- 世界領先的致幻劑權威機構 致幻劑多學科研究協會 (MAPS) 宣布推出線上致幻劑教育課程《致幻劑基礎》，為學員提供有關致幻劑的準確科學資訊。這套教育課程是與 Interwoven 聯合編纂並以五個模組形式授課，廣泛涉及一系列主題，包括致幻劑歷史、科學、臨床研究、治療用途和危害減輕等。

「《致幻劑基礎》是一套普適課程，即使對從未服用過致幻劑的人也適用。未來幾年裡，致幻劑輔助治療處方藥可能適用于數百萬人。將近四十年來，在致幻劑研究領域內，MAPS 始終佔據世界領先地位，以此為依託，為學員打造一套科學教育課程，為其提供共同語言和知識，使其能夠更好地照顧可能需要這種治療的親人」

MAPS 數位化發展總監 Shirelle Noble

《致幻劑基礎》是很好的入門起點，非常適合對致幻劑完全陌生並要掌握致幻劑的藥理、藥效和歷史等基礎知識的初學者。對於想知道致幻劑對自己或親人的治療用途的人士，以及要瞭解有關致幻劑前沿研究最新資訊的人士，本課程也極具價值。有經驗的致幻劑使用者會發現本指南是很有用的資源，其中包含最新的致幻劑原則，以及可增加「理想」體驗可能性的危害減輕策略。

自從 1986 年起，MAPS 一直在與數十年「毒品戰爭」中廣泛傳播的公眾誤導資訊作鬥爭。隨著公眾對致幻劑愈加關注，許多人都想深入瞭解這種藥物的巨大潛力，但可供學習權威課程的資源有限。

「這是所有青少年都應該接受的藥物訓練。它不僅涉及到各種藥物，還包括它們可能產生的好處，以及如何結合這些體驗，此外還有一些有用的提示，介紹如何照顧用藥治療的病患。這一套課程有很多高價值的資訊，充分告知用藥者務必謹慎服用，要瞭解自身用藥行為。」

《致幻劑基礎》課程傑出學員

《致幻劑基礎》課程分為多個模組，其中包括：致幻劑與非正常意識狀態、致幻劑現狀、致幻劑腦科學基礎入門、致幻藥物比較以及致幻劑治療計畫與危害減輕。每個模組包含一系列通俗易懂的簡短課目，並由 MAPS 全新線上平台加以補充，課程學員與致幻劑支援者可以在此平台上交流溝通。

《致幻劑基礎》數位學習課程可從 MAPS 網站 購買。

關於 MAPS

MAPS 成立於 1986 年，是一家 501(c)(3) 非營利性研究和教育組織，專業從事醫療、法律和和文化環境建設，讓人受益於致幻劑和大麻製劑的謹慎使用。MAPS 贊助世界上最先進的致幻劑治療研究，資金主要來源於慈善捐贈和補助（為研究和教育事業捐款總額超過 1.3 億美元）。

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

SOURCE Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies