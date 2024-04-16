Lisa Sanders 醫學博士編輯網誌探討在前線目睹的長新冠困境

美國康涅狄格州紐希雲2024年4月16日 /美通社/ -- 耶魯大學醫學院醫生兼《紐約時報》雜誌熱門專欄「Diagnosis」和 Netflix 劇集的作家 Lisa Sanders 醫學博士，現正負責編輯耶魯大學醫學院網站的新網誌，名為「長新冠前線快訊」。

Sanders 博士是一位內科醫師，以她在診斷方面的著作而聞名，亦是電視劇《醫神》的靈感來源和顧問。她在最新嘗試中，試圖解開長新冠的謎團，「長新冠前線快訊」將每兩週發佈一次。每篇文章都由耶魯大學醫學院的醫科生撰寫，並探討 Sanders 博士選擇的不同主題。這些網誌文章會探討有關這種症狀的醫學論文，以及 Sanders 博士對這些發現如何融入這種症狀新出現的大環境中的作用有何看法。每篇網誌都會包括 Sanders 博士的最終見解，她以解開醫學謎團的承諾而聞名。

Sanders 博士在 Yale New Haven Health 的多學科長新冠護理中心為患者看病，她表示大多數患者在到達之前已接受過大量測試，並且極為常見的是，當所有測試結果正常時，患者和他們的醫生常常擔心症狀是「心理作用」。

Sanders 表示：「我們診所的其中一個首要任務就是向患者保證，長新冠的許多方面在測試中無法顯示出來。我們對許多症狀的成因尚未有足夠了解，無為對其建立測試。問題不在於患有症狀的患者，而在於圍繞這些症狀的科學。」

她表示，如果說這次疫情能帶來什麼好處的話，那就是能讓人們更好地了解長新冠和其他多種急性期後的綜合症，這些綜合症的存在時間與感染本身的存在時間一樣長。由於長新冠患者群體「足夠龐大且聲音足夠響亮」，急性期後的綜合症於迎來了屬於它們的時刻。Sanders 博士表示，所學到的知識「很可能有助我們應對下一次會對至少某些感染者留下持久印記的感染。」

請到此處閱讀「長新冠前線快訊」的第一期內容。

Yale School of Medicine