Doktryna Stryka: modernizacja, nie westernizacja

Prezydent Trump może zakończyć tę wojnę

WASZYNGTON, 25 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ --

Szanowny Panie Prezydencie:

Nazywam się Robert Stryk. Jestem Amerykaninem, synem ukraińskiego imigranta i pacyfistą, który uważa, że zabijanie Rosjan i Ukraińców musi się skończyć.

Jestem libertarianinem. Wierzę w prawa opozycji politycznej, mniejszości religijnych i społeczności LGB. Ludzie powinni mieć wolność słowa, wyznania, sprzeciwu i wyboru własnego życia. Silne państwo nie powinno bać się wolności swoich obywateli.

Uważam również, że prezydent Donald J. Trump jest jedynym przywódcą zdolnym zakończyć tę wojnę.

Ameryka nie oczekuje od Rosji wyrzeczenia się patriotyzmu, kultury ani tożsamości narodowej. Doktryna Stryka jest prosta: modernizacja, nie westernizacja. Rosja może postawić na dobrobyt, innowacje i indywidualny rozwój swoich obywateli, nie wyrzekając się własnej tożsamości.

Ukraina musi mieć przy tym prawo istnieć jako suwerenne państwo i decydować o własnej przyszłości.

Rosjan, Ukraińców i Amerykanów więcej łączy, niż dzieli: rodzina, wiara, odwaga, duma narodowa i niezależność. Nie powinniśmy wyniszczać się nawzajem, gdy na horyzoncie pojawiają się poważniejsze niebezpieczeństwa.

Komunistyczna Partia Chin dąży do dominacji gospodarczej i strategicznej. Brutalny ekstremizm islamistyczny zagraża naszym obywatelom i naszemu stylowi życia. Ameryka i Rosja powinny stawić czoło tym zagrożeniom, zamiast wyczerpywać się wzajemną walką.

Rosja nie powinna zamieniać konfliktu z Zachodem na zależność od Pekinu.

Istnieje inna droga: pokoju, handlu, prywatnej przedsiębiorczości, prawa własności, inwestycji i kapitalizmu. Potencjał ludzi i zasobów Rosji można znacznie lepiej wykorzystać do budowania siły przez dobrobyt niż przez niekończącą się wojnę.

Prezydent Trump wierzy w wyzwalanie ludzi z kajdan, które nie pozwalają im żyć w wolności. Szanuje siłę, suwerenność i dumę narodową. Potrafi wynegocjować pokój, który pozwoli uniknąć upokorzenia Rosji, porzucenia Ukrainy i śmierci kolejnego pokolenia.

Ale nie może zrobić tego sam.

Panie Prezydencie, proszę spotkać się z Prezydentem Trumpem i podjąć poważne negocjacje. Proszę wybrać przyszłość Rosji zamiast kolejnego roku naznaczonego śmiercią.

Rozpoczęcie wojny wymaga siły. Jej zakończenie wymaga przywództwa.

Prezydent Trump jest gotów.

Decyzja należy do Pana.

Z wyrazami szacunku

Robert Stryk

Syn ukraińskiego imigranta

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