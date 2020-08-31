Лица, пострадавшие в результате неисправности подушки безопасности Takata, еще имеют возможность получить компенсацию из Фонда индивидуальных возмещений под управлением специального распорядителя

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Takata Special Master/Trustee

Aug 31, 2020, 09:00 ET

БОСТОН (BOSTON), 31 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Представленное ниже заявление публикуется профессором Эриком Грином (Eric D. Green), распорядителем Фонда индивидуальных возмещений Takata Airbag при Департаменте юстиции и управляющим Траст-фонда деликтной компенсации в деле о банкротстве Takata.

Иски о возмещении ущерба, вызванного дефектами подушек безопасности Takata

Профессор Эрик Грин, как распорядитель и управляющий Фондом индивидуальных возмещений, в мае 2018 года инициировал программу компенсаций для лиц, получивших травмы или погибших в результате разрыва или резкого срабатывания нагнетателя подушки безопасности Takata с использованием фазостабилизированного нитрата аммония («Дефект нагнетателя подушки безопасности Takata»)  В рамках данной программы пострадавшие могут получить компенсацию из учрежденного при Департаменте юстиции Фонда индивидуальных возмещений («ФИВ») в размере 125 млн долл. США и/или Траст-фонда деликтной компенсации в деле о банкротстве Takata («ТФДК»), размер которого составляет около 140 млн долл. США. Процесс приема претензий продолжается, и у пострадавших еще есть время подать заявку на возмещение.

Лица, пострадавшие по причине дефекта нагнетателя подушки безопасности Takata, могут подавать исковые претензии трех типов: (i) «Претензия ФИВ» для получения компенсации из ФИВ - фонда возмещения ущерба, причиненного травмированием или смертью пострадавшего. Фонд находится под управлением распорядителя и учрежден в соответствии с Распоряжением о возмещении, принятым Судом Соединенных Штатов Америки в восточном округе штата Мичиган в связи с уголовным делом Департамента юстиции против компании Takata (США против Takata Corporation, № дела 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) «Трастовый иск» против Takata, подлежащий урегулированию посредством ТФДК - фонда, находящегося в распоряжении управляющего и учрежденного в связи с Планом реорганизации компании Takata cогласно Главе 11, принятым Судом по делам о банкротстве к округе Делавэр, и (iii) «Иск УПКО» против участвующего производителя комплексного оборудования («УПКО»; в настоящий момент единственным УПКО по данному делу является компания Honda/Acura). Данные иски подлежат урегулированию в соответствии с Планом банкротства посредством ТФДК, находящегося в распоряжении Управляющего. 

Каждая из перечисленных выше исковых претензий имеет собственные квалификационные требования и распространяется только на физические травмы и смерть, причиненные в результате дефекта нагнетателя подушки безопасности Takata. Все претензии, связанные с травмами или смертью, причиненными другими компонентами подушек безопасности, включая несрабатывание, спонтанное срабатывание подушки, повреждения при авариях, несвязанные с дефектом нагнетателя, или экономический ущерб, несвязанный с травмами или смертью, - не покрываются описанными выше исками.

Бланки исковых претензий, а также подробные инструкции по их заполнению и подаче, можно найти на веб-сайтах ФИВ www.takataspecialmaster.com и ТФДК www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Контроль за процессом рассмотрения претензий и дополнительные информационные ресурсы 

Окружной суд назначил проф. Грина распорядителем, осуществляющим контроль за претензиями к ФИВ, а Суд по делам по банкротстве поручил ему в качестве управляющего следить за процессом рассмотрения трастовых претензий и исков к УПКО.

Для получения дополнительной информации о квалификационных требованиях, сроках и правилах подачи претензий посетите веб-сайты www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, обращайтесь по адресу электронной почты [email protected] или по номеру бесплатной «горячей линии» (888) 215-9544.

Контактная информация: [email protected]

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http://www.takataspecialmaster.com

SOURCE Takata Special Master/Trustee

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