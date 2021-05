LiuGong anuncia Nuevas Opciones de Financiamiento para Maquinaria Pesada en México

Afortunadamente LiuGong, en estos tiempos difíciles de pandemia, se concientizó en buscar las mejores herramientas financieras que cubrieran las necesidades de las pequeñas y grandes empresas constructoras, así como, de aquellos clientes que impulsan la construcción en nuestro país.

Cualquiera que sea su necesidad, LiuGong tiene la solución de financiamiento que le apoyará a tomar la mejor decisión en su compra.

Nuestros planes de financiamiento van enfocados a obtener las mejores tasas de interés, plazos, facilitar el proceso en el análisis de su solicitud de crédito y brindar una pronta respuesta.

Además, hay que recordar que las máquinas de LiuGong están respaldadas por la garantía Xtracare, que incluye:

GARANTÍA DE FÁBRICA

1° año/2000 horas de garantía estándar completa para el equipo estando incluida en todas las compras de maquinaria de LiuGong México, Centroamérica y el Caribe.

XTRACARE

2° año/4000 horas de garantía completa para el equipo, opcional en todas las compras de maquinaria de LiuGong México, Centroamérica y el Caribe.

3° año/6000 horas la garantía es opcional y únicamente cubrirá el tren de potencia y sistemas hidráulicos.

La suma de esto junto con los planes de financiamiento, hacen que la maquinaria LiuGong sea una de las opciones con mayor valor en el mercado.

La maquinaria es crucial para llevar un negocio de construcción al éxito, por lo cual no se puede darse el lujo de esperar y no tener el equipo por no tener una opción de financiamiento apropiado.

Por lo anterior, esperamos que estas nuevas propuestas de financiamiento colaboren a que la familia LiuGong México crezca exponencialmente.

