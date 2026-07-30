Livox dévoile Avia 2, un LiDAR à très longue portée destiné aux inspections, aux transports et à d'autres applications

Détectant les détails les plus fins jusqu'à 1 000 mètres de distance, Avia 2 offre une couverture plus dense et une haute précision, quelles que soient les conditions météorologiques

SHENZHEN, China, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Livox Tech, le principal développeur et fabricant de LiDAR au monde, a annoncé aujourd'hui Avia 2, sa nouvelle solution LiDAR ultra-longue portée destinée aux inspections de haute précision des lignes électriques, à la détection d'obstacles dans le cadre de l'entretien des voies ferrées et à la mesure de matériaux en vrac dans les parcs à charbon et les silos à grains. Équipé d'un laser de 1 535 nm, Avia 2 offre une portée de détection maximale de 1 000 mètres et peut basculer entre un grand et un petit champ de vision (FOV), permettant aux opérateurs de détecter des objets fins tels que les lignes électriques, les câbles et les branches. Il peut également capturer de manière stable des nuages de points 3D haute résolution, riches en détails, grâce au micro‑spot laser, dans des conditions complexes comme la pluie et le brouillard.

Livox Unveils Avia 2, an Ultra-Long-Range LiDAR for Inspections, Transportation and Other Applications

Détection ultra-longue portée kilométrique

Le laser de 1 535 nm d'Avia 2 concentre davantage d'énergie et produit une tache plus petite, augmentant considérablement la portée. En mode Normal, Avia 2 détecte des cibles avec une réflectivité de 5 % à 400 mètres, ce qui équivaut à environ 600 mètres pour une cible plus courante à 10 % de réflectivité. Pendant ce temps, le mode Focus augmente les capacités de détection à 800 mètres pour des cibles à 10 % de réflectivité avec une limite maximale de 1 000 mètres. En résumé, une seule unité peut surveiller une portée de ligne électrique allant jusqu'à un kilomètre ou le périmètre d'un poste électrique jusqu'à 300 mètres, réduisant ainsi le nombre de capteurs nécessaires tout en simplifiant le déploiement et le traitement des nuages de points.

Conçu pour offrir une grande flexibilité, Avia 2 propose également deux options de FOV, permettant aux opérateurs de basculer entre un mode Normal de 80° × 80° pour la surveillance de zones étendues et un mode Focus de 15° × 15° pour l'inspection à longue portée. Cela permet à un seul appareil de s'adapter à différents besoins opérationnels sans changer de matériel.

Divergence pour une portée étendue, balayage non répétitif pour une couverture dense

La divergence du faisceau laser de 0,25 × 0,25 mrad produit un point de seulement 2,5 cm de large à 100 mètres, ce qui permet une détection plus précise d'objets fins tels que des lignes électriques et des branches à distance. Il peut également traverser les espaces entre les particules de poussière et les gouttes de pluie afin de minimiser le bruit et de produire des nuages de points très détaillés, améliorant ainsi les capacités de détection de l'algorithme au fil du temps.

La méthode de balayage non répétitive à prisme en coin offre en outre un équilibre entre une meilleure couverture et une précision accrue. Cela garantit une couverture plus dense et réduit progressivement les zones non scannées à mesure que le temps de scan augmente. Le résultat est un modèle d'infrastructure plus complet et une meilleure détection des petits objets, sans nécessiter de lignes de balayage supplémentaires.

Conçu pour un fonctionnement fiable et durable

Avec un indice IP66 et conçu pour fonctionner à des températures de -20 °C à 65 °C, Avia 2 présente un temps moyen avant défaillance (MTTF) estimé à 62 500 heures. Il ne nécessite aucun étalonnage ni démontage dans des conditions normales de fonctionnement, ce qui contribue à réduire les besoins de maintenance pour les déploiements d'infrastructures distantes. De plus, les algorithmes intégrés de suppression du bruit lié à la pluie et au brouillard améliorent encore les performances par tous les temps en filtrant les interférences environnementales avant que les données n'atteignent les systèmes en aval, ce qui améliore la qualité des nuages de points tout en réduisant les besoins de traitement.

Disponibilité

Avia 2 est disponible auprès de Livox et de ses partenaires de distribution agréés. Pour des informations supplémentaires sur les produits, des spécifications techniques ou des demandes commerciales, rendez-vous sur www.livoxtech.com.

Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site officiel.

À propos de Livox

Livox Technology Company Limited est une entreprise fondée en 2016. Livox s'engage à surmonter la barrière technologique actuelle du secteur du LiDAR et à aider ses clients à intégrer des capteurs LiDAR dans la commercialisation efficace de leurs projets. Nos produits sont vendus dans 26 pays et régions et sont largement utilisés dans des secteurs tels que la robotique, la cartographie 3D, les villes intelligentes, la sécurité, et bien d'autres encore.

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