Livox、検査・輸送など幅広い用途に対応する超長距離LiDAR「Avia 2」を発表

最大1,000メートル先の微細なディテールまで検出し、Avia 2はあらゆる気象条件下でも高精度でより密度の高いスキャンカバレッジを提供します。

中国・深セン、2026年7月30日 /PRNewswire/ -- 世界有数のLiDAR開発・製造企業であるLivox Techは、送電線の高精度な点検、軌道沿線保守の障害物検知、石炭置場や穀物倉庫におけるバルク材の計測向けの新たな超長距離LiDARソリューション「Avia 2」を発表しました。1535 nmレーザーを搭載したAvia 2は、1,000メートルまでの最大検知範囲を備え、広視野と狭視野のFOVを切り替えることができます。これにより、送電線やケーブル、枝などの細かな対象物も検知することが可能です。微細なレーザースポットにより、高解像度の3D点群を雨や霧などの複雑な環境下でも豊かなディテールで安定して取得できます。

超長距離 キロメートル範囲を検出

Livox Unveils Avia 2, an Ultra-Long-Range LiDAR for Inspections, Transportation and Other Applications

Avia 2は1535 nmレーザーを搭載。より集中したエネルギーとスポットサイズの小径化を実現することで、到達距離を大幅に拡大しています。ノーマルモードでは、Avia 2は反射率5％のターゲットを400メートル先まで検出でき、これはより一般的な反射率10％のターゲットに対して約600メートルに相当します。一方、フォーカスモードでは、反射率10％のターゲットに対する検出能力が800メートルまで向上し、最大検知距離は1,000メートルとなります。単体のユニットだけで最大1キロメートルの送電線区間、または最大300メートルの変電所周囲を監視でき、必要なセンサー数を削減しつつ、設置作業と点群処理を簡素化できます。

柔軟性を重視して設計されたAvia 2は、2種類のFOVオプションも備えており、広域監視には80° × 80°のノーマルモード、長距離点検には15° × 15°のフォーカスモードを切り替えて使用することができます。ハードウェアを変更することなく、単一のデバイスでさまざまな運用要件に対応できるようにします。

遠距離まで届くビーム発散、非反復スキャンによる高密度なスキャンカバレッジ

レーザーの0.25×0.25 mradのビーム発散により、100メートル先で直径わずか2.5センチのスポットを形成し、遠距離から送電線や枝などの微細な物体をより高精度に検出することが可能になります。また、粉じんや雨滴のすき間を貫通してノイズを最小限に抑え、アルゴリズム開発を促進する高精細な点群を生成します。

ウェッジプリズムによる非反復スキャン方式は、高いスキャンカバレッジと優れた精度の両立をさらに実現します。これはスキャンカバレッジをより高密度にし、スキャン時間が長くなるにつれて未スキャン領域を徐々に減少させます。インフラモデルがより包括的になり、追加の走査ラインを必要とせずに小さな物体の検出精度が向上します。

信頼性の高い長期運用のために設計

IP66に準拠し、－20°Cから65°Cの環境下で動作するよう設計されたAvia 2は、平均故障時間 (MTTF) が推定62,500時間です。通常の動作条件下ではキャリブレーションや分解が不要であり、遠隔インフラの導入に伴う保守作業の負担軽減に貢献します。さらに、内蔵の雨や霧のノイズ除去アルゴリズムにより、データが下流システムに到達する前に環境ノイズをフィルタリングして全天候での性能をさらに向上させ、ポイントクラウドの品質を高めるとともに処理要件を低減します。

販売情報

Avia 2はLivoxおよびその認定販売パートナーを通じて提供されています。製品の詳細情報や技術仕様、販売に関するお問い合わせについては、www.livoxtech.comをご覧ください。

すべてのデータは、制御された環境下で量産モデルを使用して測定されました。詳しくは、公式ウェブサイトをご覧ください。

Livoxの詳細

Livox Technology Company Limitedは、2016年に設立された企業です。 Livoxは、LiDAR業界における現在の技術的障壁を打破し、顧客がLiDARセンサーをプロジェクトの効率的な事業化に組み込めるよう支援することに注力しています。当社の製品は26の国と地域で販売されており、ロボット、3Dマッピング、スマートシティ、安全分野など幅広い業界で活用されています。

SOURCE Livox