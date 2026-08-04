Loftware und RiseNow gehen eine Partnerschaft ein, um Leistung und Compliance in der Lieferkette zu verbessern

Die Allianz verknüpft den Einkauf mit der Produktidentität und der Auftragsabwicklung und sorgt so für mehr Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Betriebssicherheit

PORTSMOUTH, New Hampshire, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Produktidentifikation und Zusammenarbeit in der Lieferkette, gab heute eine globale strategische Partnerschaft mit RiseNow bekannt, einem führenden Beratungs- und Managed-Services-Unternehmen für Beschaffung und Lieferkette, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe von der Beschaffung bis zur Auftragsabwicklung mithilfe bewährter Best Practices und agentenbasierter KI-Dienste zu modernisieren.

Durch die Kombination der RiseNow-Expertise in den Bereichen Ausgabenmanagement und Lieferkette mit den Produktidentifikationslösungen von Loftware für SAP- und SAP S/4HANA-Umgebungen sorgt die Partnerschaft für eine Abstimmung der Beschaffung mit der nachgelagerten Abwicklung und ermöglicht es Unternehmen, fragmentierte Prozesse zu überwinden, die Transparenz, Compliance und Kontrolle einschränken. Die Allianz startet zunächst mit einem Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen und den Gesundheitssystemen – wo Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit entscheidend für die Patientensicherheit und die Prüfungsbereitschaft sind – und bietet durchgängige Transparenz sowie skalierbare Track-and-Trace-Funktionen, wobei eine Ausweitung auf die Fertigungsindustrie und andere Branchen geplant ist.

„Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, mit ihren SAP-Investitionen messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Justin Sadler-Smith, Chief Revenue Officer bei Loftware. „Durch unsere führende Rolle im SAP-Ökosystem, einschließlich der Loftware Cloud als von SAP empfohlene App, sorgen wir für eine intelligentere Produktidentität entlang komplexer Lieferketten. Unsere Partnerschaft mit RiseNow erweitert diesen Mehrwert, indem sie fundiertes Transformations-Know-how mit intelligentem Produktdatenmanagement verbindet."

Die Zusammenarbeit ist besonders wertvoll für das Gesundheitswesen und andere stark regulierte Branchen, in denen genaue Informationen, gesetzliche Anforderungen und die Kontinuität der Versorgung von entscheidender Bedeutung sind. Indem sie Unternehmen dabei hilft, größeres Vertrauen in die von ihnen verwalteten Produkte aufzubauen, unterstützt die Partnerschaft eine sicherere Entscheidungsfindung, eine verbesserte Compliance und zuverlässigere Abläufe über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Loftware eine strategische globale Partnerschaft einzugehen, um die Transparenz, Kontrolle und Optimierung der Lieferkette voranzutreiben. Unsere Beratungsleistungen und unsere von Fachleuten geleiteten Managed Services ergänzen die Produktidentifikationslösungen von Loftware und lösen die Grundprobleme hinter den Betriebsabläufen unserer Kunden. Gemeinsam erzielen wir Einsparungen, reduzieren Risiken, erhöhen die Transparenz und setzen KI-Automatisierung ein, die sowohl die betrieblichen Ergebnisse als auch die Nutzerleistung verbessert", fügte Steve Dailey, Präsident von RiseNow, hinzu.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Loftware und RiseNow finden Sie auf den Websites von Loftware und RiseNow.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit führende Anbieter von Produktkennzeichnungen. Unsere cloudbasierten Lösungen unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, verbessern die Authentizität und ermöglichen die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von der Produktentwicklung bis hin zum Verbraucher. Wir bieten skalierbare, datengesteuerte Etikettier- und Verpackungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern sowie physische Produkte mit digitalen Erlebnissen zu verbinden. Loftware ist ein Unternehmen, dem weltweit führende Marken vertrauen, das über mehr als 40 Jahre Innovationserfahrung verfügt, Kunden branchenübergreifend unterstützt und Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Slowenien, China sowie in Singapur unterhält.

Informationen zu RiseNow

RiseNow ist ein preisgekröntes, von Fachleuten geführtes, weltweit tätiges Beratungs- und Managed-Services-Unternehmen für Beschaffung und Lieferkette, das 2010 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Leawood, Kansas, hat. Das Unternehmen unterstützt mittelständische bis Fortune-2000-Unternehmen aller Branchen dabei, ihre Beschaffungsprozesse sowie das Ausgabemanagement durch digitale Beschaffung und die Implementierung von Source-to-Pay-Lösungen zu transformieren. RiseNow bringt zudem fundiertes Fachwissen im Bereich der Lieferkettenabläufe in Gesundheitssysteme und Krankenhäuser ein und unterstützt dort die Bestandsverwaltung, Logistik und den Warenfluss in komplexen klinischen Umgebungen. Sowohl im Beschaffungs- als auch im Lieferkettenbereich entlasten die in den USA ansässigen Managed Services die Kundenteams von taktischen Aufgaben und verbinden fundierte Beratung mit praktischer Umsetzung. Mit „RiseTalent", seinem Ausbildungsprogramm, bildet das Unternehmen die nächste Generation qualifizierter Fachkräfte für Beschaffung und Lieferkette aus. Im Oktober 2024 erhielt RiseNow strategische Wachstumsinvestitionen von den Private-Equity-Firmen Achieve Partners und Avante Capital Partners, um seine Geschäftstätigkeit und die Talentförderung auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter risenow.com.

Medienkontakt für Loftware:

Laura Hindley, Leiterin PR & Content, [email protected]

Medienkontakt für RiseNow:

Lizzy Puckett, Senior Director, Marketing, [email protected]